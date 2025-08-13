La audiencia, en shock por lo que sucedió durante la emisión de Pasapalabra en Antena 3: "Juralo"

Pasapalabra es, sin duda, uno de los concursos que mejor funciona en la televisión actual con el permiso de la siempre poderosa Ruleta de la Suerte de Antena 3. El caso es que durante la emisión del concurso hay momentos en los que se producen determinadas situaciones de tensión que dejan en shock a muchos de los concursantes y también a los que están al otro lado de la pantalla. Y eso fue lo que sucedió en el día de ayer tal y como describen en la propia web de Antena 3.

El caso es que el concurso presentador por Roberto Leal no va a descansar en agosto. El equipo no se coge vacaciones de verano. Y si se lsas coge no lo hacen de cara a la galería, es decir.. trabajan para emitir programas nuevos. Es una de las estrategias más clásicas de los programas de televisión que más triunfan. Mientras que algunos deciden hacer un parón en las vacaciones, dejar que los meses estivales triunfen otros formatos, Pasapalabra sigue fiel a su cita con los espectadores. Y eso tiene una razón más que lógica. Los directivos de las cadenas de televisión temen que, con lo ajustadas que están las audiencias, pueda surgir otro formato que gane atención.

No en vano en los últimos meses Telecinco ha estrenado varios formatos como "Agárrate al sillón" con el que pretende recuperar algo de audiencia. En este caso Antena 3 le ha dado vacaciones a Sonsoles Ónega pero no al concurso de Roberto Leal que, desde que se lo consiguió quitar a su competencia, es su máximo valedor de audiencias. De hecho ha conseguido que gracias a este formato se construya una especie de "tridente" de éxito con otros formatos como El Hormiguero o Antena 3 Noticias presentado por Vicente Vallés.

La mecánica es muy sencilla. Antes de que se enfrenten en el rosco final los concursantes que acuden cada día a este formato de Antena 3 van consiguiendo segundos extra con pruebas que realizan gracias a los famosos que les acompañan en el plató.

Esta última semana fueron Isabel Moreno y Jose Lamuño dos de los invitados que, según informa la web de Antena 3, ya habían protagonizado la prueba de lo más divertido en La Pista Musicial. Y es que los nervios les jugaron una mala pasada. Dice la cadena que a pesar de que todo el plató sabía ya que la canción que se buscaba y que se va descubriendo poco a poco es "Yo soy aquel" de Raphael, ellos no caían.