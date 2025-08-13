Bombazo en La Sexta por el regreso de Pesadilla en la Cocina de Alberto Chicote

Pesadilla en la cocina fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores éxitos de La Sexta. El programa del segundo canal de Atresmedia en el que Alberto Chicote recorría restaurantes de toda España para intentar reflotar negocios conseguía grandes datos de audiencia. Y fue muy rentable porque incluso las reposiciones que actualmente se están emitiendo en Mega (el canal masculino de Atresmedia) consiguen grandes datos de audiencia.

Según los datos de Wikipedia Pesadilla en la Cocina de Alberto Chicote llegó a emitir nueve temporadas. Un total de 98 episodios normales y 8 especiales. Es decir: más de cien que todavía se pueden disfrutar tanto en las mencionadas reposiciones como en el servicio de televisión a la carta que se ofrece en Atresplayer y en otras plataformas de vídeo bajo demanda.

El caso es que la última temporada acabó hace poco menos de un año: en noviembre del año pasado. Y lo hizo no sin polémica porque hacía mucho tiempo que los fans del program y de Alberto Chicote estaban demandando capítulos nuevos. El caso es que muchos se quejaban ya entonces de que esos capítulos nuevos habían tardado demasiado.

Pero ¿cuánd volverá pesadilla en la cocina? ¿Habrá capítulos nuevos?

Pues todo parece indicar que sí, al menos eso es lo que se desprende de la conversación mantenida por Alberto Chicote con algunos de sus fans en Twitter.