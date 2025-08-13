Va al Cien Montaditos, da un nombre falso y provoca la risa de todo el local

Acudió a una conocida cadena de comida rápida para tomar unas cervezas y unas tapas y acabó siendo viral. Ocurrió hace unos días y se supo ayer a través de Twitter.

En este tipo de cadenas de comida rápida es habitual dar un nombre para que el camarero te llame cuando tu pedido está ya preparado. Ni corto ni perezoso este joven decidió decir "Harry Potter", el conocido mago, y así fue como le llamaron cuando su pedido estaba preparado. "Ha sido top", comentaba un usuario en las redes sociales en una publicación que ya lleva más de 3.000 "me gustas".