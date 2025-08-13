La mágica ruta que no puedes perderte en Galicia: una espectacular cascada y unas vistas de ensueño

Los aficionados al senderismo tienen en Galicia una comunidad ideal, y es que allí tienes una mágica ruta que no puedes perderte, con una espectacular cascada y unas vistas de ensueño.

Estamos hablando de Fervenza de Augacaída y Castro de Marce, en la Ribeira Sacra. Y es que, como cuentan en la web petiscosgalegos.es, la ruta cuenta con una de las cascadas más altas de Galicia, con unos cuarenta metros, y un espectacular mirador sobre un castro con vistas al río Miño.

Se trata de una ruta de 2,3 kilómetros de ida que comienza con un camino entre especies autóctonas, arquitectura popular, socalcos casi ocultos entre los árboles y cepas que dan cuenta de que en el pasado también hubo viñedos. De ahí se llega a una bifurcación que indica el camino hasta la Fervenza y otro al castro.

La bajada a la Fervenza "se hace más complicada, aunque tiene tramos con pasarelas de madera y otros son muy resbaladizos, habrá que bajar con cuidado, pero el premio final vale la pena".

La subida al Castro supone 800 metros más, y aunque el castro en sí está oculto, hay un banco con unas espectaculares vistas del río Miño.

Comentan en Petiscos Galegos que la ruta está bien señalizada, aunque no es apta para todoso el mundo, ni para personas con movilidad reducida ni tampoco para las que tengan problemas cardíacos, ya que la subida de vuelta es algo dura. Tampoco está aconsejada para niños pequeños.

Recomendaciones

También recomiendan hacerla en otoño o primavera, cuando no haga demasiado calor; llevar calzado cómodo y antiresbaladizo y, por supuesto, llevar agua.