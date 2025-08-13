Pedro Ruiz alerta de lo que está pasando con la Guardia Civil en España: "No es broma"

Pedro Ruiz fue, en su día, uno de los presentadores más conocidos y querídos de España. Y de eso aún queda mucho. Tanto que acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales y muchos que están pendientes de sus post, que no suelen pasar desapercibidos. En Twitter acumula casi 60.000 seguidores que son muy activos y entran al trapo en cada polémica que se genera y en donde el presentador expone sus opiniones sin ningún tipo de cortapisa.

La última de estas polémicas tuvo que ver, hace unos días, con el salario que reciben los guardias civiles españoles en concepto de dietas.

Pedro Ruiz calificó esos 77 euros diarios para domrir, desayunar, comer y cenar como "no solo una broma" sino más bien "una ofensa". Un comentario que acumula más de 2 millares de "me gusta" y que mucha gente ha aplaudido por lo injusto de tan paupérrimo pago a los agentes de la Benemérita.