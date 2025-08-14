Agenda: qué hacer hoy jueves, 14 de agosto en Asturias

Oviedo

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Oviedo

La Orquesta Filarmónica de Oviedo presenta esta tarde, a las 19.00 horas, un espectáculo musical en el Teatro Casino de Trubia. El concierto, dirigido por Andrei Mijlin, ofrecerá piezas de Bach, Vivaldi y Mozart. Acceso libre.

Conciertos Banda de Música Ciudad de Oviedo: "Bailes del Bombé"

El paseo del Bombé del Campo San Francisco acoge, a las 19.00 horas de esta tarde, un nuevo espectáculo de música y bailes tradicionales. Acceso libre.

XV Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo

La Compañía Asturiana de Comedias presenta la obra teatral "A la romana", una comedia dirigida por Sergio Buelga. La actuación dará comienzo a las 20.00 horas en el Teatro Filarmónica y su precio es de 6 euros por entrada.

Cuentacuentos y magia

El mago Julianini ofrece este jueves, a las 19.00 horas, un taller de cuentacuentos y magia en la plaza San Lázaro (si llueve en la biblioteca San Lázaro). Entrada libre.

Cine a la luz de la luna: "Cuerpo escombro"

La sesión de cine de este jueves tendrá lugar en la pista deportiva de Faro, a las 22.15 horas. Se proyectará la película "Cuerpo escombro", una obra protagonizada por Dani Rovira no recomendada para menores de 12 años. Acceso gratuito.

Exposición Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS rinde homenaje a todos los hermanos que crecen lejos de sus familias con una exposición fotográfica en el Paseo del Bombé (parque San Francisco) hasta el 11 de agosto. Entrada libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Gijón

Gran Noche de los Fuegos

Gijón celebra esta noche su espectacular Noche de los Fuegos, un espectáculo pirotécnico que iluminará la bahía de San Lorenzo desde el cerro de Santa Catalina. A partir de las 0.00 horas habrá 23 minutos ininterrumpidos de espectáculo luminoso, que promete ser la mayor carga pirotécnica de la historia gijonesa.

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas. Más información en el cuadernillo "La Feria del Paraíso".

Poniente

A las 23.00 horas, la orquesta "Assia" será la encargada de continuar con los conciertos de la Semana Grande en el escenario de Poniente.

Feria Taurina de Begoña

Del 13 al 17 de agosto, la plaza de El Bibio acoge la Feria Taurina de Begoña, con un gran cartel. En su segundo día será el turno de Rui Fernandes, Diego Ventura y Joao Telles.

Arte en la calle

El programa municipal acoge hoy en el parque de Los Locos (Nuevo Roces) al cuento teatralizado "Las aventuras del gato unicornio" a las 18.00 horas. En la plaza de la República, se celebrará un circo ofrecido "Acrofamily Dreamland" a las 13.00 horas. En Begoña, actuará el Dj "Nür", también a las 13.00 horas.

Plaza Mayor

"Delaporte" pondrá su aguda combinación de música latina, electrónica y house en el corazón de Gijón a las 21.00 horas.

Real Club de Tenis de Gijón

Del 10 al 16 de agosto el club celebra la 61º edición del torneo Dionisio Nespral, considerada uno de los más importantes del norte de España en tierra batida, de categoría ITF M25.

Cirque du Soleil: "Kurios"

El Circo del Sol ofrece su espectáculo en Gijón desde hasta el 17 de agosto, en la explanada Albert Einstein. Hoy el show será a las 20.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

A las 11.30 horas, el Museo Casa Natal Jovellanos servirá de punto de encuentro para el itinerario "Un paseo con Jovellanos". Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico

El Jardín Botánico albergará a las 19.00 la actuación del grupo de panderetas "Compañeras". El Jardín Botánico está abierto de lunes a domingo, de 10 a 21 horas.

Teatro Jovellanos

Del 8 al 17 de agosto, la famosa obra El Fantasma de la Ópera estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra. Hoy habrá un único pase a las 20.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

A las 13.00 horas, el Festival Internacional de Piano de Gijón ofrecerá diversos conciertos en una sesión que se prolongará hasta las 19.00 horas. Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Avilés

Festival de la Cerveza

Culmina hoy el Festival de la Cerveza 2025 en la pista de La Exposición de Las Meanas (Avilés). El recinto abrirá de 18.00 a 00.00 horas. Habrá conciertos diarios a las 20.30 y 22.30 horas. Hoy actuarán "La Movida".

Visitas guiadas a la Rula de Avilés

Las visitas, de carácter gratuito, se realizarán todos los martes y viernes hasta el 5 de septiembre, a las 16.45 horas. Tendrán una duración aproximada de hora y media y será imprescindible reservar con anterioridad, pues el aforo máximo de cada visita será de 18 personas. Esta reserva se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés (plaza de Santiago López, edificio de la Antigua Pescadería), en horario de 10 a 19 horas, de lunes a domingo. También es posible reservar plaza a través del teléfono 985 54 43 25 y del correo electrónico turismo@aviles.es.

Tren turístico de Avilés

De 16.00 a 21.00 horas, el tren turístico recorre los lugares más emblemáticos de la ciudad, con salida y llegada en la Plaza de España. El precio del billete es de 3 euros.

Actividades de "Verano Joven": "Sonido Summer"

"Sonido Summer" propone una forma divertida y creativa de practicar inglés este verano. La actividad está dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años. Impulsado por la concejalía de Juventud, este programa busca romper el miedo a expresarse en inglés a través del juego, la creatividad y distintos lenguajes. No es necesario inscribirse previamente ni asistir a todas las sesiones, tan solo basta con tener ganas de practicar y pasarlo bien en grupo. Se trata de una actividad diseñada para practicar inglés de forma natural y entretenida, sin presiones, en un entorno donde lo importante no es el nivel, sino la actitud. Hoy toca un karaoke en inglés y juegos musicales. De 12.00 a 13:.0 horas en Espacio Joven. Edificio Fuero (C/ Fernando Morán, 26)

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Pola de Laviana celebra sus fiestas de la Virgen del Otero

Prosiguen las fiestas de Nuestra Señora del Otero en Pola de Laviana. Hoy es un día especial, con la celebración, desde las 21.00, de la tradicional procesión nocturna, que lleva la imagen de la virgen desde el santuario del Otero a la iglesia parroquial, pasando por las principales calles de la Pola. Antes, desde las 11.00, habrá ruta etnográfica por El Navaliegu. A las 18.00 se inaugura en el Cidan la exposición fotográfica de Carlos Cuesta, "Embarca2". Tras la procesión, a medianoche, la verbena contará con la orquesta "Galilea" y Astur DJ.

Cine de verano en Mieres, "Wonka"

"Un verano de peli" es el título del programa de cine de verano puesto en marcha en Mieres. Hoy podrá verse, desde las 22.00, en Busteillo, la película "Wonka". Se proyectará junto al "prau" de la iglesia.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Semana del comercio en la calle en Villaviciosa

Del 11 al 17 de agosto los comercios salen a la calle acompañados de conciertos, desfiles, degustaciones y actividades infantiles entre otras sorpresas.

Fiestas de Arroes en Villaviciosa

Comienzan las fiestas de Arroes con una tarde llena de actividades para todas las edades. A las 17.00 horas habrá juegos infantiles tradicionales y fiesta de la espuma, a las 18.00 horas dará comienzo el campeonato de parchís con inscripción media hora antes en la carpa y un precio de 20 € por pareja, y a las 21.00 horas se celebrará el campeonato de tute, con inscripción media hora antes en la carpa y un precio de 30 € por pareja.

Fiestas de Nuestra Señora de la O en Ferrero

Hoy Ferrero celebra las fiestas de Nuestra Señora de la O, antesala del Festival de la Llámpara. La jornada comenzará a las 22.30 horas con el estreno absoluto de la obra teatral "Super Pin" de José Ramón Oliva, interpretada por el Grupo de Teatro "El Ferrero" en la Carpa de la Romería. Después tendrá lugar la tradicional rifa de la carretilla y la noche continuará con música y animación a cargo de "Eventos Premium".

Fiestas de Viella (Siero)

Viella abre sus fiestas con Paxarrazu a las 13.00 horas, seguido de la sesión vermouth. A las 16.00 horas tendrá lugar la "Gira del Agua" por las calles, con temática "La Selva". A las 21.30 horas comenzará el reparto de la XV Gran Corderada y a las 00.00 horas arrancará la primera gran verbena, amenizada por "DJ Llamedo Eventos".

Oriente

Empieza San Roque en Llanes

Esta noche comienzan las populares fiestas de San Roque en Llanes, declaradas de Interés Turístico Nacional. A las 23.00 horas, en el aparcamiento de El Sablón, tendrá lugar la primera gran verbena con las actuaciones del grupo "La última y nos vamos", que interpretarán grandes éxitos de todo tipo de géneros musicales tanto en inglés como en castellano. También tendrá lugar el espectáculo del DJ "Miguel Pika" para cerrar la primera jornada.

Fiestas de Nuestra Señora del Castro en Benia (Cangas de Onís)

Esta tarde dan comienzo las fiestas en Benia con el partido de fútbol "Nuestra Señora de Castru" a las 19.00 horas, disputado entre las "Viejas Glorias" y las "Jóvenes Promesas", seguido de pasacalles a cargo de la bandina "Les Campes" y actuación en la plaza. A las 23.00 horas tendrá lugar la gran verbena en El Vallín, amenizada por la orquesta "Beatriz" y DJ Llamedo.

Fiestas de Nuestra Señora en Poo (Llanes)

Poo da inicio a sus fiestas con juegos infantiles e hinchables gratuitos a las 18.00 horas, además de una animada fiesta de la espuma. A las 20.00 horas, se llevará a cabo la inauguración oficial de las festividades, acompañada de la tradicional venta del bollu preñau con botella de sidra, amenizada por la banda "Los Collaínos". La jornada culminará a las 22.00 horas con una gran verbena, contando con las actuaciones de la orquesta "Solo Saxo" y Disco Cardeo.

La Folixa de Ovio (Llanes)

Ovio da comienzo a su día de fiestas. A partir de las 19.30 horas, se llevará a cabo una gran parrillada para todos los asistentes, sumado a hinchables para los más pequeños. Más adelante, se llevará a cabo la romería y verbena con el dúo "Capricho" y DJ_Burgui como protagonistas.

Exposición en Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge hasta el 31 de agosto la muestra "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". El horario de la exposición es de martes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Occidente

Mercado en Pola de Somiedo

Continúa este evento, que se celebra en el recinto ferial de la localidad, con una jornada llena de actividades para toda la familia. Desde las 12.00 horas, el mercado abre sus puertas con una variada oferta de artesanía local y productos típicos de la región. A las 13.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo infantil "Un viaje por Jabón", a cargo de "Pompas y Pompones". Durante todo el día, se llevarán a cabo talleres artesanos en directo, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el proceso de elaboración de diversos productos tradicionales. A las 17.00 horas, el grupo de teatro "Los Pintores" presentará la obra "Faciendo Madreñes", una representación que promete divertir a grandes y pequeños. A las 18.30 horas, la compañía "Acar" ofrecerá el teatro familiar "Manolito se va al espacio". A las 19.00 horas, el escritor Roberto González-Quevedo presentará su libro "Sobre la llamada che vaqueira". Para cerrar la jornada, a las 20.00 horas, la bandina "La Garrapiella" ofrecerá un concierto de música tradicional asturiana, poniendo el broche de oro a esta fiesta de cultura y tradición asturiana.

Fiestas de San Roque en Tineo

Tineo continúa la celebración de las fiestas de San Roque con el primer día en el Campo San Roque en una jornada llena de música y ambiente festivo. A las 18.30 horas, el DJ "Chamera" dará inicio a la animación en el escenario principal. A partir de las 23.00 horas, la verbena contará con las actuaciones de las orquestas "Compostela" y "Tatoo", ofreciendo una noche de baile y diversión para todos los asistentes.

Fiestas del Rosario en Luarca (Valdés)

Esta mañana continúan las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Luarca. A las 12.00 horas, la charanga "El Compango" y los "cabezudos" por las calles abrirán la jornada. A las 16.30 horas se celebran juegos náuticos en la dársena del puerto, y a partir de las 23.00 horas la noche se anima con el grupo "La Bamba" y la macro disco La Factoría.

Cross Popular en Piantón (Vegadeo)

Hoy se celebra en Vegadeo la 46ª edición del Cross Popular "Vuelta a Piantón". La jornada comenzará a las 18.00 horas con las carreras infantiles en el Polideportivo Municipal y el área recreativa del Noveledo, y continuará a las 20.30 horas con la tradicional prueba absoluta desde el Parque del Medal, con categorías para todas las edades.