Los incendios avanzan sin control en Galicia y calcinan ya 13.800 hectáreas

Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando 13.800 hectáreas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos otras doce personas también necesitaron atención sanitaria.

Se repitieron los desalojos y confinamientos: ayer hubo que evacuar otra residencia con 25 grandes dependientes en el municipio de Chandrexa de Queixa, en Ourense. Y de nuevo se interrumpió la circulación de trenes y se cortó el tráfico en la A-52 y la N-525.

En solo 24 horas las llamas calcinaron 8.300 hectáreas en un total de 16 fuegos, de los cuales cinco ya tienen categoría de grandes incendios. El embate de las llamas durante los últimos días ha elevado a 16.600 hectáreas la superficie quemada en Galicia desde el 1 de julio.

Ourense sigue concentrando el grueso de los fuegos con seis activos y otros seis estables o controlados que arrasaron más de 13.400 hectáreas. Debido a la elevada concentración de incendios la calidad del aire es mala en varios puntos de la provincia, donde la Junta de Galicia mantiene el nivel 2 de alerta.

Los esfuerzos se están concentrando en evitar que las llamas alcancen los núcleos poblados, aún así ardieron algunas casas en Oímbra, Monterrei y A Gudiña. Una treintena de vecinos tuvieron que abandonar sus casas en Trives y Maceda. También hubo desalojos en Monterrei, donde además otro medio millar de personas fueron confinadas. En Canizo, en A Gudiña, sus 300 habitantes fueron recluidos, al igual que pasó en otro pueblo de Viana do Bolo. A última hora de la tarde la mayoría pudieron regresar a sus viviendas. Mientras, los 170 chavales del campamento de la Estación de Manzaneda fueron trasladados a las piscinas de Monterrei.

Los 47 ancianos evacuados el martes de una residencia de A Mezquita fueron reubicados en otro centro y ayer hubo que desalojar a 25 grandes dependientes de un centro de Chandrexa.

En cuanto a los heridos, los tres bomberos con quemaduras están en estado grave pero evolucionan favorablemente —tienen 18, 23 y 25 años—. Otro brigadista tuvo que ser atendido ayer por un golpe de calor. Y hubo otra docena de personas que necesitaron asistencia sanitaria por distintas causas, aunque, en todos los casos, resultaron ser situaciones leves.

Además, quedó interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid desde las 15.15 horas y a última hora de ayer seguía sin reestablecerse. La A-52 a la altura de A Mezquita y la N-525 en A Gudiña también permanecieron cortadas varias horas.

Chandrexa de Queixa es el concello más afectado pues sufre dos incendios que suman 6.300 hectáreas. Sigue activo otro en Maceda con 1.700 hectáreas calcinadas. El fuego de Oímbra se ha extendido a Monterrei y ya alcanza las 2.500 hectáreas, mientras que el de A Mezquita va por las 2.000.

A última hora se originó otro en Vilardevós, con 20 hectáreas, que obligó a confinar a 150 vecinos. Se logró estabilizar el de Seixalbo, al lado de Ourense, y continúan estables o controlados otro en Maceda, Vilariño de Conso, Montederramo, Vilardevós y Verín.

En Pontevedra se levantó el nivel 2 de alerta en Dozón tras arder 400 hectáreas y sigue bajo control otro foco en A Estrada. El Gobierno anunció que enviará refuerzos a Galicia: un avión FOCA y más militares de la UME.

Rueda advierte que la situación "seguirá siendo complicada" en los próximos días

"No se puede bajar la guardia", aseveró ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que advirtió que la situación "va a seguir siendo muy complicada" en los próximos días y el fin de semana, sobre todo en Ourense, ante la previsión de "altas temperaturas".

El titular de la Xunta acudió por la mañana hasta el Centro de Coordinación Central de Defensa contra los Incendios en Santiago y a la tarde se desplazó hasta el puesto de mando avanzado de Chandrexa de Queixa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Rueda explicó que se están apagando entre 30 y 35 incendios diarios. Y los apagados este mes son ya 250 más que en agosto del pasado año.