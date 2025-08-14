Ponte a prueba

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba cuánto sabes sobre lo que ha pasado en los últimos días

Redacción

¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.

  1. A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
  2. Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
  3. Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
  4. Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
  5. Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
  6. Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
  7. Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro
  8. El séptimo es Ovie Ejaria: el centrocampista firma con el Oviedo por 2 temporadas con el sueldo mínimo

