Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que permanecía ingresado tras resultar herido en el incendio de León y Zamora

Más evacuados y confinados en Ourense por los incendios forestales

Los incendios forestales activos en la provincia de Ourense han llevado a las autoridades a ordenar más evacuaciones y confinamientos durante la noche, en concreto en el municipio de Monterrei, según informa este jueves el 112 Galicia. Un total de 27 vecinos han sido evacuados en Albarellos y se han confinado las localidades de Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa. Para los vecinos confinados se ha habilitado como alternativa un albergue en el pabellón de Verín. Además, se han llevado a cabo medidas de protección en residencias de mayores, con 25 personas con movilidad reducida evacuadas del centro de Chandrexa de Queixa, que han sido trasladadas a Ourense. También se ha evacuado a 47 personas del centro de A Mezquita, que han sido acogidas en Arnoia.