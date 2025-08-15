Agenda: qué hacer hoy viernes, 15 de agosto en Asturias

Oviedo

Folclore en la calle

Viernes de espectáculos musicales al aire libre, con actuaciones mañana y tarde. De 11.30 a 14.30 horas, actuación de la Banda de Gaitas "La Laguna del Torollu", seguido de la actuación del grupo de baile tradicional "Xeitu". Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, será el turno para el grupo de baile tradicional de Fitoria.

Atesora Oviedo: Manolito se va al espacio

Félix Corcuera y Roca Suárez interpretarán esta tarde, a las 20.00 horas, un espectáculo de payasos en la Cancha polideportiva de Olloniego (adyacente a la piscina). Show amenizado por la batuta de Pablo Ibarluzea.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Gijón

Concierto de Rosario Flores en Poniente

Esta noche, a las 22.00 horas, la icónica Rosario Flores iluminará la Semana Grande de Gijón en el escenario de Poniente con un concierto gratuito. Con su energía arrolladora y su mezcla única de flamenco y pop, promete una noche inolvidable llena de pasión, ritmo y emoción. Un evento imperdible para vibrar al compás de su voz en la penúltima jornada del festejo gijonés.

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas. Más información en el cuadernillo "La Feria del Paraíso".

Danza prima y restallón

Este mediodía, a partir de las 14.00 horas, tendrá lugar la danza prima y el restallón en el paseo del Muro de San Lorenzo.

Feria Taurina de Begoña

Del 13 al 17 de agosto, la plaza de El Bibio acoge la Feria Taurina de Begoña, con un gran cartel. La tercera jornada la protagonizarán Emilio de Justo, Clemente y Tomás Rufo.

Arte en la calle

El programa municipal acoge hoy en la plaza de la República la actuación de "Ángel Machine", a las 20.00 horas. En Begoña, se podrá disfrutar de "Gijón son tutti", del Festival y Escuela de Música de Gijón (Fesmug), a las 12.30 horas, y de "Los buscavidas", a las 20.00 horas.

Real Club de Tenis de Gijón

Del 10 al 16 de agosto el club celebra la 61º edición del torneo Dionisio Nespral, considerada uno de los más importantes del norte de España en tierra batida, de categoría ITF M25.

Cirque du Soleil: Kurios

El circo del sol aterriza en Gijón desde el 13 hasta el 17 de agosto, en la explanada Albert Einstein. Hoy los espectáculos serán a las 18.00 y a las 21.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico

El Jardín Botánico albergará a las 19.00 la actuación del grupo "Jazzucar". El Jardín Botánico está abierto de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 horas.

Teatro Jovellanos

Del 8 al 17 de agosto, la famosa obra El Fantasma de la Ópera estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra. Hoy habrá pases a las 17.30 y a las 21.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Avilés

"La Mar de Ruido"

El Parque del Muelle acoge una nueva edición del festival "La Mar de Ruido", uno de los eventos más emblemáticos del verano en Avilés. A partir de las 20.00 horas en el escenario Menéndez Stage actuará la banda local "Incidencia Acumulada", y desde las 21.00 horas será el turno de "Saratoga", "Kiss Experience" y "Baja California". Entrada libre y gratuita.

Videojuegos en Álvarez Acebal

Avilés recibe el Nintendo Switch 2 Tour, una propuesta gratuita para toda la familia, con más de 40 puestos de juego y lanzamientos como "Mario Kart World" o "Donkey Kong Banana". El evento tendrá lugar en la plaza de Domingo Álvarez Acebal, de 17.00 a 23.00 horas.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. El viernes 15 de agosto circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Precio del billete: 3 euros.

Visitas guiadas a la Rula de Avilés.

Las visitas, de carácter gratuito, se realizarán todos los martes y viernes hasta el 5 de septiembre, a las 16.45 horas. Tendrán una duración aproximada de hora y media y será imprescindible reservar con anterioridad, pues el aforo máximo de cada visita será de 18 personas. Esta reserva se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés (plaza de Santiago López, edificio de la Antigua Pescadería), en horario de 10 a 19 horas, de lunes a domingo. También es posible reservar plaza a través del teléfono 985 54 43 25 y del correo electrónico turismo@aviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Pola de Laviana celebra sus fiestas de la Virgen del Otero

Prosiguen las fiestas de Nuestra Señora del Otero en Pola de Laviana. A las 11.30 horas, tras la procesión nocturna de ayer, se devolverá a la virgen al santuario de El Otero. A esta hora habrá una misa. A las 13.00, en el kiosco de La Avenida, habrá concierto de la Banda de Música de Laviana. A las 20.00, en Entralgo, más conciertos con los "Atardeceres musicales", en este caso con "Jassean-Dos". Ya a medianoche, la verbena, con la orquesta "Assia", el grupo más querido en las fiestas de Laviana, y Astur DJ.

Visita guiada al pozo Santa Bárbara

Mieres impulsa durante todo el verano una serie de visitas guiadas a su patrimonio natural, cultural e industrial. Hoy, desde las 17.30 horas, habrá una visita al pozo Santa Bárbara de Turón.

Fiestas de Tuilla (Langreo)

Tuilla celebra este fin de semana sus fiestas de Nuestra Señora del Amparo. A las 12.00 será el chupinazo y el pasacalles. A mediodía también empieza el torneo de bolos, en la bolera de La Mudrera. A las 13.30 será la sesión vermú y la puya’l ramu, y ya por la tarde, desde las 18.30, el pasacalles de "Gaiteros del Carbón". A las 20.00 se presentarán los reyes de las fiestas, el pregón a cargo de Quinto Serrano y una exhibición de "zumb". A las 22.30, la primera verbena con "Dúo Clave de Son" y DJ Tino.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento y que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio de la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Semana del comercio en la calle en Villaviciosa

Del 11 al 17 de agosto los comercios salen a la calle acompañados de conciertos, desfiles, degustaciones y actividades infantiles entre otras sorpresas.

Fiesta de San Roque en Tazones (Villaviciosa)

Comienzan las fiestas de San Roque en Tazones, dando paso a una jornada inicial que abrirá el paso para el día grande que se celebra mañana. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas se llevará a cabo una cucaña en la zona de la Rambla. Ya entrada la noche, a partir de las 23.00 horas comenzará una verbena amenizada por Mayte Fábula y "DJ Viti".

Fiesta de Nuestra Señora del Amparo en Tuilla (Langreo)

Las fiestas de Nuestra Señora del Amparo en Tuilla tienen su comienzo hoy a las 12.00 horas, seguido de pasacalles con gaitas y tambores y la misa en honor a la patrona y a los socios y vecinas fallecidos. A las 13.30 horas habrá sesión vermut, mientras que a las 18.30 horas regresará la música con la banda de gaiteros del Carbón. A las 20.00 horas, el grupo "Lucidance" ofrecerá una exhibición de zumba y, desde las 22.30 horas, la primera gran verbena animará la noche con dúo "Clave de Sol" y DJ "Tino".

Fiesta de San Fernando de Molleo en Hevia (Siero)

Las fiestas en Hevia comienzan con un arranque cargado de sabor y música. A las 20.00 horas se dará el lanzamiento de la descarga y el chupinazo que marcarán el inicio oficial de las celebraciones. Una hora después, a las 21.00 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una gran costillada en el prao de la fiesta. La jornada culminará a partir de las 22.30 horas con la primera gran verbena y el tradicional "Baile del Sombrero", que contará con la música en directo del grupo "Da Silva" y las sesiones del DJ "Pincha de tu boda".

Concierto de verano en Villaviciosa

Hoy a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación, se llevará a cabo un concierto de verano por parte de los corales "José Hódar" y "Capilla de la Torre".

Oriente

Fiestas de Nuestra Señora en Poo (Llanes)

Las fiestas de Nuestra Señora en Poo darán comienzo a las 12.30 horas con una procesión que dará paso a la solemne función religiosa. Tras la misa se celebrará el tradicional ofrecimiento y subasta del ramo, seguida de una exhibición de bailes regionales para el disfrute de todos los asistentes. Por la tarde, a las 20.00 horas, se retomarán los bailes regionales en el prau de la iglesia, y a las 21.00 horas se podrá presenciar la tradicional danza prima, un momento muy esperado por los vecinos y visitantes. A partir de las 22.00 horas, la verbena estará amenizada por el trío "Picos de Europa" y DJ "Cardeo", creando un ambiente festivo hasta altas horas. Para cerrar la jornada con un toque dulce, se servirá una gran chocolatada para todos los participantes. Durante toda la fiesta habrá carpa instalada para garantizar la diversión sin importar el tiempo.

Fiestas de San Roque en Llanes

La segunda jornada de las esperadas fiestas de San Roque en Llanes otorgarán una tarde y noche llenas de tradición y entretenimiento. A las 19.30 horas, en el paseo de Posada Herrera, se celebrará el ensayo general de la danza peregrina. Después, la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio y los entusiastas del bando recorrerán las calles principales en un animado pasacalles al son del pasodoble "España Cañí". A las 20.30 horas tendrá lugar el traslado procesional de la imagen de San Roque desde su capilla hasta la Basílica de Llanes, donde concluirá el solemne novenario. La jornada culminará a las 23.00 horas con la segunda y extraordinaria verbena en el aparcamiento de El Sablón, animada por el grupo "Los Cuadríceps" y el DJ "Miguel Pica".

Fiestas de Nuestra Señora en Andrín (Llanes)

El Día de Nuestra Señora en Andrín comenzará a las 12.30 horas con la Misa Solemne, acompañada por la Coral Interludio. A continuación, se celebrará la procesión hasta la capilla, donde tendrá lugar un espectáculo de bailes regionales del grupo de Andrín. Durante la tarde permanecerá abierta la barra de bar en La Bolera y a las 19.00 horas se repetirán los bailes regionales del grupo en el mismo lugar.

Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción en Priede y Samalea (Piloña)

El día grande de las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción en Priede y Samalea arrancará a las 9.00 horas con la alborada a cargo de Sonia y Marco a gaita y tambor. A las 11.30 horas se celebrará la misa solemne y la procesión, también acompañadas por estos músicos. La sesión vermú comenzará a las 13.00 horas con la bandina "Los Collaínos" y la tradicional subasta del ramo. A las 14.30 horas se servirá una parrillada con chorizos criollos, costillas, pollo y arroz con leche (25 euros, niños de 6 a 12 años, 12 euros). La sobremesa estará animada por el grupo teatral "Pa salir de casa de Llames de Parres". A las 18.00 horas actuarán los mariachis de Monchy Delvalle y, a continuación, la romería con el dúo "Brass" y DJ "Boroña" pondrá el broche a la jornada.

Occidente

Fiestas de San Roque en Navia

El día de Nuestra Señora de la Barca en Navia comenzará a las 10.30 horas con un animado pasacalles a cargo de la banda de música "Santo Inocencio" de Burela y la banda de gaitas "Brisas del Navia". A las 12.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Barca, cantada por el coro "Villa de Navia". A continuación, a las 13.30 horas, la banda de música "Santo Inocencio" ofrecerá un concierto en el parque Ramón de Campoamor. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se realizará un nuevo pasacalles con la misma banda. La procesión en honor a la Virgen partirá a las 18.30 horas desde la iglesia parroquial hasta el puerto, acompañada por la banda de música "Santo Inocencio", el grupo de baile "Ramón de Campoamor" y las bandas folclóricas "La Reina del Truébano" y "Brisas del Navia". La jornada festiva continuará a las 23.00 horas con una verbena protagonizada por "Sinestesia", con lo mejor del indie en español, y el grupo "Alkar". Como cierre, a medianoche, los fuegos artificiales de "Pirotecnia Reiriz" iluminarán el cielo de Navia.

Fiestas de Nuestra Señora, San Roque y la Jira en Merás (Valdés)

Las fiestas en Merás vivirán hoy una jornada de apertura repleta de tradición y música. A las 13.30 horas se celebrará la misa solemne, cantada por el Coro de Cadavedo, seguida de la procesión y una animada sesión vermut con el dúo "Vane y Berto". A las 15.30 horas tendrá lugar la gran comida servida por el restaurante Lozano de Pola de Allande, con un menú compuesto por paella, cachopo, postre, bebida, café y licores, además de opción para celíacos. La tarde continuará con una gran romería amenizada nuevamente por el dúo "Vane y Berto".

Fiestas de la Virgen del Viso en Salas

La celebración de la festividad de Nuestra Señora del Viso pone hoy fin a estas fiestas en Salas por todo lo alto. Para comenzar, a las 10.00 horas se llevará a cabo una misa en la colegiata, para continuar con una procesión a las 12.00 horas y cerrar la mañana con una última misa en el santuario a las 12.30 horas, todo ello acompañado por la banda de gaitas "Villa de Salas" y el organista Pablo Pérez Gayo. A continuación, una gran comida campestre amenizada por la charanga "Picante" de Gijón y el grupo de gaitas "Aires de Valdés" para abrir la tarde, quienes también participarán junto a la charanga "El Felechu" de Corvera en una gran verbena tras el pasacalles.