Incendios forestales

Arden casas, una fábrica y un punto limpio y desalojan un geriátrico en la comarca ourensana de Valdeorras

Situación gravísima por el frente descontrolado que comenzó en Larouco y que arrasa la región, con vecinos en peligro

El fuego rodeando Valdeorras este viernes.

El fuego rodeando Valdeorras este viernes. / CEDIDA

Redacción

Ourense

Situación gravísima en las localidades ourensanas de Petín, A Rúa y Vilamartín, en la comarca de Valdeorras, tras el incendio de Larouco que se expande sin control por la comarca en una jornada de alerta por calor y con viento muy complicado. Los vecinos recibieron aviso de Protección Civil para protegerse en sus domicilios ante el avance del fuego. Varias aldeas tienen que ser desalojadas.

Con caídas de la luz y línea telefónica, también hubo cortes de la N-120 y fue necesario desalojar el geriátrico Os Pinos, de A Rúa. Los mayores fueron evacuados a otra residencia de la zona. Más de un centenar de afectados.

Casas arrasadas por el fuego en Santa María, Petín.

Casas arrasadas por el fuego en Santa María, Petín. / CEDIDA

Las llamas alcanzaron un punto limpio en este municipio, generando una nube tóxica, y una fábrica de componentes de automóviles, Rieter Saifa, proveedor de Stellantis. Los vecinos han recibido mensajes de aviso indicando confinamientos. Como mínimo en Santa María, Petín, hay casas calcinadas.

