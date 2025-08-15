Estas son las piscinas naturales y zonas de baño más irresistibles de Castilla-La Mancha

El calor aprieta y el cuerpo pide agua, sombra y naturaleza. Si pensabas que para eso había que irse a la costa, estás muy equivocado: Castilla-La Mancha esconde verdaderos paraísos donde refrescarte sin salir de la región. Ríos cristalinos, lagunas escondidas, embalses con “playa” y rincones tan fotogénicos que parecen sacados de una postal… y todos ellos con el baño autorizado y la calidad del agua supervisada.

Este verano, el listado oficial de zonas de baño es tu mejor aliado para escapar de la rutina y lanzarte a una aventura acuática en plena naturaleza.

Albacete: la magia del agua entre montañas

La provincia abre su joyero con el Río Júcar a su paso por Alcalá del Júcar (La Playeta), un enclave perfecto para pasar el día. Pero no está solo: las lagunas de Ossa de Montiel —La Colgada, La Redondilla, La Salvadora— invitan a nadar entre paisajes de cuento. Santos Morcillo, La Tomilla o San Pedra completan una oferta que enamora a primera vista.

Ciudad Real: postales azules en tierra manchega

Aquí, las Lagunas de Ruidera reinan con lagunas como la del Rey, Entrelagos o La Morenilla. El frescor del Río Bullaque, en Piedrabuena y El Robledo, ofrece chapuzones con sabor rural. Y para quienes aman los espacios amplios, la Playa Verde del Embalse de Carboneras en Brazatortas es un must del verano.

Guadalajara: entre embalses y ríos de leyenda

El Embalse de Entrepeñas brilla en Alocén, Durón y Pareja; el Palmaces y el Alcorlo suman la experiencia “playa” a la montaña. Y el Río Tajo, con sus zonas de baño en Trillo y Zaorejas, o la Playa de Bolarque, en Almonacid de Zorita, ponen el broche acuático perfecto.

Cuenca: agua pura entre rocas y bosques

Desde el Embalse de La Toba hasta el Río Júcar en la capital, la provincia ofrece un catálogo de aguas claras y frescas. El Río Guadiela, la Laguna El Tobar, el Escabas o el Río Cuervo son auténticos templos del verano. El Embalse de Buendía, con sus accesos de El Poblado y La Cespera, es otro favorito para familias y grupos de amigos.

Toledo: dos clásicos que nunca fallan

El Embalse de Cazalegas, con su zona del Embarcadero Presa, es ideal para pasar el día con niños y picnic incluido. Y las Lagunas de Villafranca de los Caballeros, tranquilas y bien acondicionadas, son perfectas para desconectar.

El verano, mejor con un toque natural

Ya sea para nadar, hacer fotos de ensueño o simplemente poner los pies en remojo, Castilla-La Mancha tiene un rincón acuático para cada tipo de plan. Solo queda elegir destino, preparar la toalla… y dejarse llevar por la magia del agua.