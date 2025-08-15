En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas, el último un voluntario que permanecía ingresado en el hospital
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado a EFE fuentes de Adif este viernes. Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora.
El incendio de Valencia presentó 2 puntos calientes durante la noche
Los medios que participan en los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el miércoles en Teresa de Cofrentes (Valencia), que ya ha arrasado alrededor de 504 hectáreas de superficie, han detectado durante la noche dos puntos calientes en los que se han "empleado especialmente", según informa Emergencias de la Generalitat.
Una reserva estratégica para responder a crisis o emergencias: así funciona el mecanismo rescEU que España ha activado para los incendios
España ha activado por primera vez esta semana el mecanismo rescUE para solicitar asistencia europea en la extinción de las decenas de incendios que están arrasando la península este verano, con 90.000 hectáreas quemadas y tres muertos en una semana. Analizamos cómo funciona el mecanismo que ha permitido la asistencia de dos aviones franceses y qué tipo de ayuda pueden solicitar los gobiernos de los Veintisiete.
Controlado el incendio forestal declarado en el municipio de Mijas
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado el jueves en la zona de Los Ortejones de Mijas. El fuego se declaró sobre las 15,45 horas, según Infoca, en una zona de monte bajo y seco. Hasta el lugar se desplazaron en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. Posteriormente, se ampliaron los medios y se sumaron al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y técnico de operaciones. También colaboraron bomberos de Mijas y Marbella. La Guardia Civil cortó la carretera de La Cala a Entrerríos, pero no había problemas para acceder a La Cala Golf. Sobre las 18.15 horas, el incendio se dio por estabilizado, ya que no estaba controlado pero no presentaba frentes activos que hicieran avanzar las llamas libremente por lo que los medios desplegados se esforzaron aún más para su control, algo que se consiguió a las 21.20 horas, según anunció Infoca. Desde entonces 3 autobombas, 6 grupos de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones y 1 agente de medio ambiente trabajan para su completa extinción.
Desalojan a los vecinos por un incendio provocado en una zona de huerta de Murcia
Un incendio provocado llegó a amenazar a una zona residencial de El Palmar, en Murcia, este jueves por la tarde, indicaron fuentes policiales y de Emergencias. De hecho, dos familias tuvieron que ser desalojadas de sus domicilios, por precaución, aunque pudieron volver una vez que los bomberos resfrescaron la zona.
Los hechos tuvieron lugar sobre las tres de la tarde. En concreto, el fuego, que obligó a movilizar al helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se localizaba en el carril de los Murcias, junto al Reguerón y la A-30. Y comenzó a propagarse.
Extremadura tiene seis incendios activos y preocupa el de Pallares
La comunidad autónoma de Extremadura tiene en estos momentos seis incendios activos y preocupa "especialmente" el de Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas, y al que se ha incorporado una sección de la UME para apoyar las labores de extinción.
"Hemos procedido a la evacuación de 40 personas y vamos a utilizar ES-Alert para confinar Villagarcía de la Torre", ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.
Del mismo modo, y sobre el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado unas 4.600 hectáreas, Guardiola ha detallado que su evolución está transcurriendo "según lo previsto" y se seguirá avanzando durante la noche en las tareas de extinción.
Los vecinos de Villagarcía de la Torre (Badajoz) reciben un mensaje masivo de ES-Alert para que se confinen en sus casas
El 112 de Extremadura ha realizado un envío masivo de mensajes ES-Alert para que las personas que se encuentran en Villagarcía de la Torre (Badajoz) permanezcan confinadas en sus viviendas por riesgo de humo provocado por el incendio forestal de Pallares.
Así, el Centro 112 ha pedido a los ciudadanos que eviten salir del pueblo por sus medios y que sigan las instrucciones de los servicios de emergencia.
En estos momentos, la comunidad autónoma de Extremadura tiene seis incendios activos y preocupa "especialmente" el de Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas.
Controlado el incendio forestal declarado en Aroche (Huelva)
El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado en la tarde del miércoles en el paraje 'La Contienda' del término municipal de Aroche, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), que según las primeras estimaciones ha afectado unas 500 hectáreas.
Según ha informado el Plan Infoca, el control ha sido decretado a las 21.30 horas de hoy jueves, momento en el que continúan en tareas de remate y liquidación un dispositivo compuesto por dos autobombas y dos grupos de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente.
El incendio se declaró en la tarde de ayer y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción y más de 150 efectivos por tierra.
El incendio entre Zamora y León arrasó 4.000 hectáreas por hora: hasta 31.500 hectáreas
El incendio forestal que se inició en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda y atravesó hacia la provincia de León presentó una velocidad de avance desconocida para los técnicos, con hasta 4.000 hectáreas de terreno arrasadas por hora, hasta sumar en la estimación provisional de 31.500 hectáreas totales anunciada por la Junta de Castilla y León.
Este dato sobre la velocidad lo ha aportado tras la última reunión del Cecopi provincial el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien ha remarcado que este incendio "ha ido muy rápido" y ha generado "mucho daño", entre otros la muerte de dos jóvenes que combatieron las llamas en Nogarejas (León).
Diego ha preferido no analizar si se trata del incendio más grave de la historia de España desde que hay registros (1968), ya que en su opinión más allá de la extensión territorial deben tenerse en cuenta otros factores como los daños causados por las llamas.
El incendio de Zamora puede ser el peor en España desde que hay registros
El incendio forestal que afecta a las provincias de Zamora y León, en el que murieron dos hombres que ayudaban voluntariamente a combatir las llamas, puede ser el peor de la historia de España desde 1968, cuando comenzaron los registros oficiales, con 31.500 hectáreas quemadas.
Según los cálculos facilitados hoy por la Junta de Castilla y León, el fuego, que comenzó el pasado domingo en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, ha arrasado 5.200 hectáreas de pinar, 10.300 de monte bajo, 11.000 hectáreas de terreno agrícola y otras 5.000 hectáreas de matorral y pasto.
Aunque en el verano del año 2022 hubo dos graves incendios en la sierra de la Culebra, en Zamora, cuyo perímetro combinado afectado suma un área de más de 60.000 hectáreas, 34.000 de ellas de alto valor medioambiental, cada uno por separado no llegó a las 30.000 hectáreas.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro