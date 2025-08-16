Agenda: qué hacer hoy sábado, 16 de agosto en Asturias

Oviedo

Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción en Las Caldas

Segundo día de fiestas de Nuestra Señora de la Asunción en Las Caldas, que arrancan a las 13.00 horas con una gincana para adultos. A las 13.30 horas, sesión vermú seguida de un concurso de postres. Por la tarde, a las 19.00 horas, partido de solteros contra casados. A las 21.00 horas, parrillada y a las 22.00 horas, verbena amenizada por "Clave de Son". La fiesta concluye con la sesión musical de "DJ Sonifon", que dará comienzo a las 00.00 horas.

Folclore en la calle

Sábado de espectáculos musicales al aire libre, mañana y tarde. De 11.30 a 14.30 horas, actuación de la Agrupación Folklórica a Media Legua y del grupo también flockórico "Xuno", de San Claudio. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, será el turno para la Bandina Tradicional "Xácara".

Atesora Oviedo: Manolito se va al espacio

Félix Corcuera y Roca Suárez interpretarán esta tarde, a las 20.00 horas, un clown show (espectáculo de payasos) en la plaza General Ordoñez de Trubia. El show estará amenizado por la batuta de Pablo Ibarluzea.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: Reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas. Más información en el cuadernillo "La Feria del Paraíso".

Poniente

A las 22.00 horas, el grupo "Radar" será el encargado de poner el broche a los conciertos de la Semana Grande en el escenario de Poniente.

Feria Taurina de Begoña

Del 13 al 17 de agosto, la Plaza de El Bibio acoge la Feria Taurina de Begoña, con un gran cartel. Hoy será la cuarta corrida, a partir de las 18.30 horas.

Arte en la calle

El programa municipal acoge hoy en la plaza de la República la actuación de "The classic rock band", a las 13.00 horas, y de "Broken Peach", a las 18.00 horas. En Begoña, se podrá disfrutar de Daniel García "El taxista coplero", a las 13.00 horas, y de "Time is an ocean", a las 20.00 horas.

Real Club de Tenis de Gijón

Del 10 al 16 de agosto el club celebra la 61º edición del torneo Dionisio Nespral, considerada uno de los más importantes del norte de España en tierra batida, de categoría ITF M25.

Cirque du Soleil: Kurios

El circo del sol aterriza en Gijón desde el 13 hasta el 17 de agosto, en la explanada Albert Einstein. Hoy los espectáculos serán a las 18.00 y a las 21.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico

El Jardín Botánico albergará a las 19.00 la actuación de Ensemble Tayada + Sthephen Joven Lee, Amy Gustafson, José Ramón Méndez y Logan Skelton. El Jardín Botánico está abierto de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 horas.

Teatro Jovellanos

Del 8 al 17 de agosto, la famosa obra El Fantasma de la Ópera estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra. Hoy habrá pases a las 17.00 y a las 21.00 horas.

Museo Villa Romana de Veranes

A las 12.30 horas, nueva sesión de "La mirada de Voconia". Además, de 16.30 horas a 19.30 horas habrá arqueobús en el Museo Villa Romana de Veranes. El punto de encuentro es la parada de la Avenida de José Manuel Palacio.

Museo Nicanor Piñole

A las 11.30 horas habrá una visita guiada al Museo Nicanor Piñole. Asimismo, desde allí dará comienzo el itinerario urbano "El Gijón de la Guerra Civil".

Centro del Monte Deva

De 11.00 a 12.00 horas, el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva acoge el taller ambiental "Papel reciclado con semillas".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Avilés

La Mar de Ruido

El XXI Festival "La Mar de Ruido" continúa este sábado en el Parque del Muelle de Avilés con entrada libre y gratuita. A partir de las 20.00 horas actuará la banda local "El Plan" en el Menéndez Stage. A las 21.00 horas, en el escenario principal, se sucederán las actuaciones de "Javier Ojeda", "Jeff Espinoza & The Gypsy Runners" y "Rock and Rockets"..

Videojuegos en Álvarez Acebal

El Nintendo Switch 2 Tour llega a la Plaza de Domingo Álvarez Acebal, donde pequeños y mayores podrán disfrutar gratuitamente de más de 40 puestos de juego, con títulos como "Mario Kart World" o "Donkey Kong Bananza". El horario es de 17.00 a 23.00 horas.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. El viernes 15 de agosto circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Precio del billete: 3 euros.

Visitas guiadas a la Rula de Avilés.

Las visitas, de carácter gratuito, se realizarán todos los martes y viernes hasta el 5 de septiembre, a las 16.45 horas. Tendrán una duración aproximada de hora y media y será imprescindible reservar con anterioridad, pues el aforo máximo de cada visita será de 18 personas. Esta reserva se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés (plaza de Santiago López, edificio de la Antigua Pescadería), en horario de 10 a 19 horas, de lunes a domingo. También es posible reservar plaza a través del teléfono 985 54 43 25 y del correo electrónico turismo@aviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Pola de Laviana celebra sus fiestas de la Virgen del Otero

Prosiguen las fiestas de Nuestra Señora del Otero en Pola de Laviana. A las 10.00 y hasta las 12.45, se vivirá la XX Concentración de Motos Clásicas de Laviana, en la plaza del ayuntamiento. A continuación, en el mismo lugar, actuará el grupo folklórico. Ya por la tarde, a las 19.00, comienza la tarde rock. Actuarán cinco grupos locales, en el quiosco de la música de La Avenida. Serán "Estkalón", "Koordinaos", "Tante y Stroza", "Trujas" y "As life burns".

Fiestas de Tuilla (Langreo)

Tuilla celebra este fin de semana sus fiestas de Nuestra Señora del Amparo. A las 12.00 hay partido de fútbol en El Candín, entre el Tuilla y el Sporting Atlético. A las 13.30 sesión vermú con la actuación de DJ Sandino, y desde las 16.30 concurso de tortillas, juegos infantiles y castillos hinchables en la cancha, hasta las 21.00. Ya a las 22.30, la verbena, con "Gabino Show" y DJ Tino.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Semana del comercio en la calle en Villaviciosa

Del 11 al 17 de agosto los comercios salen a la calle acompañados de conciertos, desfiles, degustaciones y actividades infantiles entre otras sorpresas.

Fiestas de San Roque en Tazones (Villaviciosa)

Tazones celebra San Roque con una alborada a las 12.00 horas a cargo de la Banda de Gaites "Camín de Fierro de Proaza". A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne cantada por la Coral Capilla de la Torre, seguida de procesión con los ramos. La procesión por mar y la tradicional "quema’l Xigante" serán a las 18.30 horas, continuando con la subasta de ramos. Desde las 20.00 horas, la verbena contará con "Green River American Band" y "DJ Jose Castro". A las 00.30 horas habrá fuegos artificiales de "Pirotecnia Devita" y la actuación de "Los Testigos".

Fiesta de San Fernando de Molleo en Hevia (Siero)

Hoy, las fiestas de San Fernando de Molleo en Hevia arrancarán a las 09.00 horas con el concurso de perros de rastreo organizado por el "Club de Caza Molleo". A las 15.00 horas se celebrará una gran fabada en el prao de la fiesta, y a las 18.00 horas será el turno de los juegos tradicionales para todas las edades. El concurso de tortillas, con huevos y patatas como base, tendrá lugar a las 20.00 horas, y desde las 22.30 horas comenzará la segunda verbena con el grupo "Tekila" y el "DJ El Pincha de Tu Boda".

Festival de la Llampara en Ferrero (Gozón)

El último día del Festival de la Llámpara en Ferrero arrancará a las 13.00 horas con la misa por los difuntos, seguida a las 13.30 de la sesión vermú con pinchos caseros. Por la tarde, desde las 18.00 horas, habrá hinchables gratuitos y a las 19.00 la fiesta de la espuma. A las 20.00 se entregará el bollo a los socios y a las 23.00 comenzará la verbena con el "Dúo Marfil". A medianoche, fuegos artificiales de "Pirotecnia Sergio" y, como cierre, la tradicional rifa del árbol.

Concentración de vehículos clásicos de las Fiestas de Cubia (Grado)

La III Concentración de Vehículos Clásicos de las Fiestas de Cubia se celebra en esta jornada matutina. Entre las 10.00 y las 11.00 horas se dará la bienvenida a los coches participantes en el aparcamiento de "El Charcón" de Grao. A las 11.15 horas arrancará la ruta por la zona, con una parada para refrescarse, para finalizar en Cubia con sesión vermú en el prao de la fiesta. A las 15.00 horas se servirá la comida, que consistirá en una parrillada con guarnición, pan, bebida, postre y café, todo por un precio de 25 euros por persona.

Fiesta de Arroes en Villaviciosa

Las fiestas de Arroes celebran el día de San Roque con una misa a las 12.30 horas. Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar el "IV Concurso Arroes de Sidra", con degustación de sidra casera, animación de la charanga "La Última y Marchamos" y entrega del premio a la mejor sidra 2025. A las 22.00 horas se celebrará la tradicional cena de hermandad con sardinas, picadillo y otras tapas. La noche continuará a medianoche con la actuación del "Grupo Assia", que celebra su 30 aniversario, y del "DJ BKV". A las 02.00 horas se realizará el sorteo de rifas.

Oriente

Fiestas de San Roque en San Roque del Acebal (Llanes)

Las fiestas en San Roque del Acebal comenzarán a las 12.00 horas con la salida del ramu, seguida a las 12.30 horas de la misa y el ramu, momento en el que se celebrará también el tradicional baile del Pericote en honor de las hermanas de La Vega. Por la tarde, a las 18.00 horas, la música correrá a cargo del "DJ Javi Moro", con reparto gratuito de chocolate y bizcochos.

Fiestas de San Roque en Llano de Con (Cangas de Onís)

Las fiestas de San Roque en Llano de Con celebran su día con misa solemne a las 13.00 horas, acompañada de gaita y tambor, seguida de procesión, subasta del ramu y sesión vermú con música tradicional. A las 19.00 horas actuará "Fernando y sus Teclados" y, desde las 23.30, gran verbena bajo carpa con el "Dúo Vibe" y el "Dúo Nueva Onda", con el bar a cargo de la comisión.

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Occidente

Fiestas de San Roque y San Agustín en la Mata y Albarde (Valdés)

Hoy La Mata y Albarde dan comienzo a sus fiestas a las 13.00 horas, con una Santa Misa, seguida de procesión amenizada por el "Coro de las Almenas", de Puerto de Vega. Tras ello, se celebrará una sesión vermú con el grupo "Dúo Sueños", con picoteo gratuito para todas las personas presentes.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque en Corias (Cangas del Narcea)

El día de San Roque en Corias comenzará a las 11.30 horas con misa y procesión en honor al Santo, seguida de la subasta de lacones y productos de la tierra. A las 13.00 horas habrá sesión vermut y celebración del "X aniversario de la Peña La Alborada" con la actuación de "Rechumasda". Por la tarde, a las 17.00 horas, se disputarán los trofeos "Autos Narcea y Santana" con los partidos "Solteros-Casados" y "Solteras-Casadas", tras los que se repartirá el bollo y el vino. A las 19.30 horas actuará el grupo de gaitas "Los Trimendos" y, a las 20.30, habrá firma de autógrafos del campeón Alejandro Cachón. La parrillada de la Peña "El Morapio" será a las 21.00 horas, y desde las 22.30, la tercera verbena con "Adri y su Acordeón" y "Zormida". A medianoche se entregarán los trofeos y reconocimientos, se sorteará la cena entre los socios de "So.Fe.Co" y el fin de fiesta llegará con el tradicional Baile de la Escoba.

Fiestas de San Roque en Fonteta (Allande)

Las fiestas de San Roque en Fonteta comienzan a las 13.00 horas con misa solemne acompañada de gaiteros, seguida de sesión vermú para disfrutar de la tarde. Ya por la noche, a partir de las 23.30 horas, la verbena animará la fiesta con la música de "Los Dorados" y "Adry y su Acordeón".

Fiestas de San Roque en Castropol

Las fiestas de San Roque en Castropol celebran su jornada hoy. A las 12.30 horas se oficiará la Misa Solemne en la capilla de San Roque, cantada por el grupo "Ecos de Castropol" y acompañada por la banda de gaitas "El Penedón", con gran descarga durante la procesión. Tras la ceremonia habrá sesión vermú amenizada por el "Dúo Brais". Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, se desarrollarán juegos para los más pequeños con "DancEO" y el VIII Torneo de Tute. La jornada culminará a las 20.30 horas con la fiesta verbena, animada por "Dúo Brais" y "DJ Dani Vietes", durante la cual se celebrará el sorteo de rifas y regalos.

Fiestas de San Roque en Ballota (Cudillero)

Ballota celebra el Día del Bollo dentro de sus fiestas de San Roque. A las 21.00 horas tendrá lugar la lectura del pregón y el reparto del tradicional bollo preñao, cuyos vales se pueden adquirir en Casa Fernando (Ballota) y Bar Gayo (Santa Marina). A continuación, la noche se anima con una gran verbena protagonizada por la "Orquesta Venezia" (de Lugo) y el grupo "Buscavidas".