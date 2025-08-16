Las llamas acaban con viviendas en una urbanización de Extremadura y preocupa el avance del fuego del municipio de Aliseda

El fuego que se originó este viernes entre las poblaciones de Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz, en Extremadura, ha afectado a viviendas de la urbanización Las Viñas de la Mata, según indicó esta mañana el consejero de Presidencia de la comunidad autónoma, Abel Bautista, al término del Cecopi, "son viviendas habituales (...) no ha habido daños personales, pero sí un impacto" en los inmuebles, añadió, aunque no precisó cuántas casas se han visto afectadas por las llamas, "esta mañana haremos una estimación de todos los daños", dijo. Las Viñas de la Mata es una urbanización, en muchos casos son viviendas habituales, que pertenece al término municipal de Cáceres, pese a estar más cerca de Casar.

El fuego de Casar ha tenido una evolución favorable durante la noche, pese a que obligó a que durante más de una hora se cortase la autovía de la Plata. No ha pasado así con el fuego de Aliseda, cuya evolución es desfavorable y que "preocupa por el posible impacto en primeras viviendas y por su avance hacia el casco urbano de Malpartida de Cáceres", indicó Bautista.

Viviendas en Cuartos del Baño

También hay inquietud por el efecto que las llamas pudieran tener en las viviendas de la urbanización de Cuartos del Baño, que está entre Malpartida y Aliseda, aunque pertenece al término municipal de Cáceres. "Se está trabajando toda la mañana para cortar el avance a Malpartida", precisó el titular de Presidencia.

Investigación del Seprona

Los fuegos de Casar y Aliseda, por lo indicado por Bautista a última hora del viernes, podrían ser intencionados. Esta mañana, el consejero volvió a hablar de "delincuentes y desalmados" que provocan los fuegos y anunció que se ha abierto una investigación por el Seprona por los incendios de Cuacos, ya estabiliado, pero que, curiosamente, tuvo cuatro focos, y Aliseda.

Ya por la mañana, la Consejeria de Gestión Forestal informó en la red X de que el incendio de Casar de Cáceres está teniendo una evolución favorable, mientras que el otro siniestro que afecta al término municipal de Cáceres, el que está más cerca de la localidad de Aliseda, tiene un pronóstico más preocupante. En Alburquerque, próximo al fuego de Aliseda, la noche también ha sido favorable, aquí son ya 2.500 las hectéareas afectadas. En Casar son 3.000 y en Aliseda unas 2.000.

Esta mañana seguían activos seis incendios en la region: Jarilla, Albuquerque, Llerena, Burguillos del Cerro, Aliseda y Casar de Cáceres, mientras que ya habian quedado estabilizados otros como los de Cuacos, Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Azuaga o Trujillo.