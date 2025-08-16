Perros en la playa: el debate del verano que divide a bañistas y amantes de las mascotas

Cada año, con la llegada del buen tiempo, regresa uno de los debates más acalorados del verano: ¿deben los perros compartir playa con los bañistas? Lo que para algunos es el plan perfecto —un día de sol junto a su mejor amigo de cuatro patas— para otros es sinónimo de incomodidad, alergias y toallas llenas de arena.

En la mayoría de las costas españolas, la respuesta oficial es clara: salvo excepciones, los perros no pueden pasear libremente por la arena. Sin embargo, algo está cambiando. En A Coruña, por ejemplo, un movimiento ciudadano ya recoge firmas para permitir que las mascotas disfruten también de las playas urbanas, eso sí, con horarios restringidos para evitar conflictos: solo a primera hora de la mañana y al anochecer, cuando la afluencia es menor.

35 paraísos caninos en España

Para quienes no quieren renunciar a las olas con su perro, hay buenas noticias: en España existen 35 playas oficialmente habilitadas para ellos, principalmente en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. Desde la Playa de Llevant en Barcelona —ampliada este año a 1.500 m² para acoger hasta 120 peludos— hasta la Caleta dels Gossets en Santa Pola, un paraíso alicantino de gran valor ambiental.

En Málaga, la Playa El Ejido, en Mijas, ofrece incluso duchas para perros, arena fina y aguas tranquilas. En Asturias, El Rinconín en Gijón fue pionera, y en Cudillero, la Cala Saliencia permite disfrutar de un entorno virgen, aunque con precaución por el oleaje.

Amor y guerra en la arena

Mientras los dueños celebran cada nuevo espacio pet-friendly, otros bañistas siguen quejándose por la higiene y las molestias que pueden generar los perros corriendo y salpicando. El reto está en encontrar un equilibrio: playas exclusivas para ellos, horarios adaptados y, sobre todo, responsabilidad por parte de los propietarios.