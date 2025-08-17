Agenda: qué hacer hoy domingo, 17 de agosto en Asturias

Oviedo

Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción en Las Caldas

Último día de fiestas de Nuestra Señora de la Asunción en Las Caldas, que arrancan a las 11.00 horas con una ruta a caballo. A las 12.30 horas, misa por los difuntos, seguida de una sesión vermú a las 13.30 horas. A las 14.30 horas, corderada y por la tarde, a las 17.30 horas, carrera de cintas a caballo (con previa inscripción). A las 18.30 horas, entrega de premios de la carrera y a las 19.00 horas, el día termina con un "bingo loco".

Folclore en la calle

Domingo de espectáculos musicales al aire libre, mañana y tarde. De 11.30 a 14.30 horas, actuación de la Banda de Gaitas Centro Asturiano, seguido de la actuación de la Agrupación Folklórica "Xuno" de San Claudio. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, será el turno para el grupo de baile tradicional "Centro Asturiano de Oviedo".

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: Reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Feria de Muestras

Última jornada hoy de la 68.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). El recinto "Luis Adaro" de Gijón, con más de 720 expositores y 2.000 marcas, estará abierto desde las 11.00 horas, con cierre parcial de pabellones a las 21.00. La entrada general cuesta 4,80 euros, infantil (4-12 años) 1,60 euros. El certamen fue inaugurado el pasado 2 de agosto.

Feria Taurina de Begoña

Del 13 al 17 de agosto, la Plaza de El Bibio acoge la Feria Taurina de Begoña, con un gran cartel. Hoy será la quinta corrida, a partir de las 18.30 horas.

Arte en la calle

El programa municipal acoge hoy en la plaza de la República la actuación de "Acústica", a las 13.00 horas, y de "Sonne", a las 20.00 horas. En Begoña, se podrá disfrutar de "Bandidos", a las 13.00 horas, y de "Bestia Negra", a las 20.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

A las 12.30 horas, visita guiada a la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)" en el Palacio de Revillagigedo, con recorrido con cerca de 1.300 imágenes. Se podrá visitar hasta el 12 de octubre. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Cirque du Soleil: Kurios

El circo del sol aterriza en Gijón desde el 13 hasta el 17 de agosto, en la explanada Albert Einstein. Hoy el espectáculo será a las 17.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

De 16.30 a 1930 horas, habrá servicio de arqueobús al parque arqueológico-natural de la Campa Torres. El punto de encuentro es la parada de autobuses de la avenida de José Manuel Palacio, situada junto al Museo del Ferrocarril. Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

El Jardín Botánico albergará a las 19.00 la actuación de Higiénico Papel Teatro y Albogue.

Teatro Jovellanos

Del 8 al 17 de agosto, la famosa obra El Fantasma de la Ópera estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra. Hoy habrá pase a las 17.00 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

A las 11.30 horas, desde el Museo Casa Natal de Jovellanos saldrá el itinerario "Voces de sal de mar". Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Desde el Museo Nicanor Piñole dará comienzo, a las 11.30 horas, el itinerario urbano "La ciudad que retrató Piñole".

Antiguo Instituto

Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 .

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Avilés

Tour 3x3 FBPA 2025 de Baloncesto

La plaza del Niemeyer despide esta tarde (19.30 horas) la cuarta parada del torneo de baloncesto 3X3 que anticipa la celebración de San Agustín.

Videojuegos en Álvarez Acebal

El Nintendo Switch 2 Tour se despide esta noche de la plaza de Domingo Álvarez Acebal, que este fin de semana ha acogido competiciones de videojuegos como "Mario Kart World" o "Donkey Kong Bananza" entre las 17.00 y las 23.00 horas.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. El viernes 15 de agosto circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Precio del billete: 3 euros.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Visitas guiadas a la Rula de Avilés.

Las visitas, de carácter gratuito, se realizarán todos los martes y viernes hasta el 5 de septiembre, a las 16.45 horas. Tendrán una duración aproximada de hora y media y será imprescindible reservar con anterioridad, pues el aforo máximo de cada visita será de 18 personas. Esta reserva se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés (plaza de Santiago López, edificio de la Antigua Pescadería), en horario de 10 a 19 horas, de lunes a domingo. También es posible reservar plaza a través del teléfono 985 54 43 25 y del correo electrónico turismo@aviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Pola de Laviana celebra sus fiestas de la Virgen del Otero

Prosiguen las fiestas de Nuestra Señora del Otero en Pola de Laviana, con un día especialmente pensado para los niños. A las 11.00 se celebrará la ruta teatralizada "La aldea perdida", con salida desde Entralgo. También desde las 11.00 y hasta las 14.00, y por la tarde de 16.00 a 20.00, en la plaza del Ayuntamiento, se podrá disfrutar de un gran parque acuático hinchable, totalmente gratuito.

Fin de fiesta enTuilla (Langreo)

Tuilla celebra el último día de sus fiestas de Nuestra Señora del Amparo. A las 13.00 se inicia el reparto del "bollu" a los socios. Habrá castillo hinchable para los pequeños hasta las 15.00. A las 16.00 se inicia la subida a la jira. A las 21.00 tendrá lugar la fiesta de la espuma, y a las 23.00, la traca final con fuegos artificiales.

Tren turístico en Aller

Prosiguen las actividades turísticas en Aller, con el tren túrístico y sus distintos recorridos. Hoy realiará la ruta Moreda-La Casona-Murias-Moreda, con salidas desde Moreda (11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00 y 18.00) y desde Murias (11.20, 12.30, 14.00, 16.30, 17.30 y 18.45).

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

"Tekila", en Lugo de Llanera

Continúan las fiestas en Lugo de Llanera, con una jornada llena de emoción y entretenimiento. A las 12.00 horas se celebrará la misa, seguida de la procesión de la Virgen. Por la tarde, a las 18.30 horas, habrá desfile y concurso de carroza. La jornada finalizará a las 22.00 horas con una gran romería amenizada por el grupo "Tekila·" -en la foto- y "RVS DJ".

Semana del comercio en la calle en Villaviciosa

Del 11 al 17 de agosto los comercios salen a la calle acompañados de conciertos, desfiles, degustaciones y actividades infantiles entre otras sorpresas.

Fiesta de San Roque en Tazones (Villaviciosa)

Las fiestas de San Roque en Tazones vivirán hoy su jornada dedicada al popular Día de San Roquín. A las 13.00 horas se celebrará la misa en memoria de los difuntos de la parroquia, seguida desde la tarde por actividades infantiles en la explanada, a las 17.00 horas. A las 20.30 horas tendrá lugar la representación de "Mareaxes", a cargo de Manolo Bonhome "El Pastorín". La noche se cerrará con verbena a partir de las 23.00 horas, amenizada por Kike Suárez (Roza) y un DJ, y con la tradicional Danza de San Roque como broche final.

Fiestas de San Fernando de Molleo en Hevia (Siero)

Las Fiestas de San Fernando de Molleo en Hevia vivirán hoy una jornada repleta de actividades. A las 11.00 horas comenzará el pasacalles con gaita y tambor a cargo del grupo folklórico "El Orpín-Piñote". A las 12.00 horas se celebrará la misa en honor a los socios fallecidos, seguida de la procesión hasta el prau de la fiesta, donde tendrá lugar la tradicional puya del ramu. A las 15.00 horas se servirá la gran paellada, mientras que a las 17.30 horas será el turno de la música en directo con la actuación de "Mina Longo". La jornada se cerrará a las 20.30 horas con un bingo popular con importantes premios en el prau de la fiesta.

XXVII Atardeceres musicales en el Círculo Cultural de Valdedios (Villaviciosa)

El ciclo XXVII Atardeceres Musicales en el Círculo Cultural de Valdediós encara su recta final este domingo con el IV concierto, "La palabra que encadena sonidos en armonía". La velada contará con la interpretación del "Dúo Saxperience", formado por Antonio Cánovas (saxofón) y Elena Miguélez (piano), que ofrecerán un programa cargado de sensibilidad y virtuosismo.

Fiestas de Arroes en Villaviciosa

Arroes pone el broche final a sus fiestas con una jornada de sabor y tradición. A las 12.00 horas se celebrará la misa en recuerdo de los difuntos, seguida a las 13.00 horas de la última sesión vermú, amenizada por el "Dúo Cover". A las 15.00 horas tendrá lugar la comida de despedida, con dos menús a elegir: fabada con carne guisada, ensalada y tarta tres chocolates (25 €) o fideuá con postre (17 €). El cierre definitivo llegará a las 17.00 horas con la gran traca fin de fiesta.

Fiestas de Nuestra Señora de Las Angustias en Negales (Siero)

Se celebran en Negales las fiestas de Nuestra Señora de Las Angustias. A las 12.00 horas comenzará un pasacalles por el pueblo a cargo del "Grupo El Piñote", acompañado del tradicional desfile del ramu. A las 13.30 horas tendrá lugar la misa en el pueblo por los socios fallecidos, bajo el hórreo y cantada por el "Coro Samartino", seguida de la sesión vermouth con la actuación de Insolentes y la mesa de quesos de Aitor Vega. La jornada concluirá a las 15.30 horas con el sorteo del ramu.

Oriente

Fiestas de San Roque en Arobes (Parres)

Las fiestas de San Roque en Arobes llegan a su fin con animación musical a cargo de los "Grupos Límite" y "Picos de Europa". A las 17.30 horas se celebrará el descenso de piraguas, seguido a las 18.00 horas de juegos infantiles y chocolatada. La jornada finalizará con la cena de clausura, que marcará el fin de las fiestas.

Fiestas de Santa Marina en Ribadesella

Hoy las fiestas de Santa Marina en Ribadesella llegan a su final con su última jornada. A las 11.45 horas comenzará la misa solemne en la Iglesia de Santa María Magdalena. A continuación, se celebrará la procesión de la iglesia parroquial hasta el puerto pesquero, acompañada por la banda de gaites "Ribeseya".

Fiestas de La Sacramental en Pendueles (Llanes)

Las Fiestas en Pendueles dan comienzo con el día de "La Hoguera". A las 20.00 horas se celebrará un pasacalles con el "Grupo de Gaitas Principado". A las 21.00 horas tendrá lugar la plantación de la hoguera infantil y, ya a las 22.00 horas, se procederá a la tradicional plantación de la hoguera, también acompañados por el "Grupo de Gaitas Principado". La jornada festiva continuará con una gran verbena amenizada por la "Orquesta Pasito Show" y "Disco Cardeo".

Fiestas de San Roque en Panes (Peñamellera baja)

En Panes se celebra el último día de las fiestas de San Roque con la jornada "El Perru" en el parque Don Ángel Cuesta. A las 13.00 horas habrá concentración de peñas y sesión vermú con la "Charanga Elite", seguida a las 13.30 horas del III Concurso de Tortillas "Amigos de San Roque". A las 15.00 horas será la comida de paella: gratis para socios y con tickets para no socios. A las 17.00 horas comenzarán los juegos infantiles gratuitos, y a las 18.30 horas se disputará la final de bolos del Campeonato de Asturias de 3ª Categoría en la bolera "La Plaza". La jornada concluirá a las 19.30 horas con la segunda gran verbena, amenizada por el "Grupo Busca Vidas" y "DJ Carmelo".

Occidente

Fiestas de La Jira en Merás (Valdés)

Se celebra en Merás la tradicional Fiesta de La Jira, con un programa cargado de actividades. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa y sesión vermut amenizada por "Héctor y su Acordeón", tras la cual se celebrará la comida de familias en la ermita. La tarde arrancará a las 18.00 horas con una exhibición de doma a caballo a cargo de "Alejandro M.R.", seguida de la primera gran carrera de cintas a caballo. Ya por la noche, a las 22.00 horas, se procederá al reparto del bollo (bollo de chorizo, casadiella y yogur, con un donativo de 6 euros). La jornada culminará con una gran verbena animada por el "Grupo Ideas" y el "Grupo Aroma".

Fiestas de San Roque en Ballota (Cudillero)

En Ballota, se celebra hoy el Día Grande de San Roque con la tradicional romería en el Campo de San Roque, junto a la capilla. A las 12.00 horas tendrá lugar el desfile de gaitas por el pueblo y a las 14.00 horas la misa y procesión en la capilla de San Roque. A continuación se disfrutará del vermut musical con "Nuevo Ritmo" y el "Grupo Folclórico Arduriu Pixuatu". La tarde continuará amenizada por "Nuevo Ritmo", y se celebrará la subasta del tradicional ramo de alfiladas.

CXIII Jira en Veiga de Arenas en Navia

Esta mañana en Navia, arrancará la CXIII Jira a las 11.00 horas, con concentración de todos los romeros para degustar las tradicionales viandas, acompañadas de sidra asturiana y la animación de la charanga "El Felechu" durante toda la mañana. A las 17.30 horas continuará la fiesta con la actuación del "DJ Alejandro Martínez". El cierre tendrá lugar a las 22.45 horas en la dársena del puerto, con las actuaciones de "Assia" y la orquesta "Tango".

Fiestas de San Bartolo en Piñera (Castropol)

Las Fiestas en honor a San Bartolo en Piñera celebran una intensa jornada festiva de apertura. A las 13.00 horas dará comienzo la sesión vermú a cargo de "Sergio DJ". Desde las 15.00 horas se servirá la tradicional gran churrascada a la estaca, con un menú compuesto por churrasco, chorizo criollo y rojo, pan, vino, postre, café y chupito al precio de 22 euros. La tarde continuará con juegos infantiles a cargo de la "Granja Escuela Ría del Eo", sorteos y una animada fiesta nuevamente con la música de "Sergio DJ".

Fiestas de San Roque en Oviñana (Cudillero)

El último día de las fiestas en Oviñana comenzará a las 13.00 horas con una misa solemne cantada por el "Coro de Oviñana" y posterior procesión en honor al patrón. A continuación, sesión vermú amenizada por "Acordes". La jornada concluirá a las 23.30 horas con la gran verbena a cargo de "Acordes" y el grupo "Marbella".

Cine en Navia

Esta tarde el Cine Fantasio de Navia ofrece dos sesiones para ver "Karate Kid. Legends", película recién estrenada en los grandes cines. Los horarios son a las 18.00 horas, y una segunda proyección a las 20.30 horas.