Agenda: qué hacer hoy domingo, 17 de agosto en Asturias

Cine a la luz de la luna: "Wonka"

La sesión de cine de hoy dará comienzo a las 22.15 horas, en el aparcamiento de las piscinas municipales de Las Caldas. Se proyectará la película "Wonka", protagonizada por Timothée Chalamet y apta para todos los públicos, especialmente para la infancia. Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle de Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de la banda musical "La Fuente de Duchamp". Antes y después del espectáculo, sigue la música con "From DJ set". Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra sobre el Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Arte en la calle

El programa municipal acoge hoy en Begoña la actuación de "Fiebre Rocafort", a las 20.00 horas. El grupo se considera una mezcla entre "Pretenders", "Morgan" o "Alice Merton". Tienen un repertorio con muchas canciones propias, con protagonismo de las voces femeninas.

Universidad Laboral

El restaurante de la Laboral, "Patioh!", acogerá dos conciertos de piano en el marco del "Festival de Piano Internacional de Gijón". Se trata de un concierto de piano y otro de piano libre y tendrán lugar a las 13.00 y a las 19.00 horas respectivamente.

Antiguo Instituto

Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

La exposición 20 años. "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Actividades de "Verano Joven": sesión de pumptrack

De 18.00 a 20.00 horas, en la pista de Villalegre se celebran los talleres de pumptrack con un total de ocho sesiones. Se llevarán a cabo los lunes de 18 a 20 horas y los miércoles de 11 a 13 horas, durante los meses de julio y agosto. Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 16 años, los talleres estarán guiados por una monitora que acompañará al grupo resolviendo dudas, orientando en la técnica y motivando a los adolescentes para que disfruten al máximo. La actividad es gratuita y de acceso libre, sin necesidad de experiencia previa. Solo se requiere acudir con bicicleta propia y casco, aunque se pondrán a disposición dos bicicletas para quienes no dispongan de una, evitando que nadie se quede sin participar.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. El viernes 15 de agosto circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Precio del billete: 3 euros.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases, en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Noches de cine en Avilés

La plaza de España se transforma a partir de las 22.30 horas en un cine al aire libre. Esta noche se proyecta "Padre no hay más que uno 4". Actividad gratuita para disfrutar en familia.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Tren turístico en Aller

Prosiguen las actividades turísticas en Aller, con el tren turístico y sus distintos recorridos. Hoy realiará la ruta Moreda-La Casona-Murias-Moreda, con salidas desde Moreda (11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00 y 18.00) y desde Murias (11.20, 12.30, 14.00, 16.30, 17.30 y 18.45).

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pinacoteca Eduardo Úrculo

En la calle La Unión que une Sama y La Felguera, el antiguo macelo acoge la rica colección de arte municipal, en la que destacan las obras de Úrculo. Abre todos los días menos los martes.

Fiestas de San Fernando de Molleo en Hevia (Siero)

La última jornada de las fiestas de San Fernando de Molleo en Hevia se celebrará esta tarde. A las 18.00 horas tendrá lugar la II edición de "Suelta el Gochu", en categorías infantil y adulto, con premios para los más rápidos. A las 19.30 horas se celebrará la gran jira campestre con reparto del bollo para todos los socios y colaboradores. La noche continuará a las 22.30 horas con la tercera verbena, amenizada por la "Orquesta Waykas" y el "Grupo D’Cano". A las 00.00 horas se lanzarán los fuegos artificiales a cargo de "Pirotecnia Xaraiva", y ya de madrugada, para los más resistentes, habrá una gran chocolatada.

Fiesta de San Pedrín de La Cueva en Sariego

Este lunes las fiestas de San Pedrín de la Cueva en Sariego vivirán una de sus citas más esperadas con la celebración, a las 17.00 horas, del "Motocross Internacional San Pedrín de la Cueva", en la categoría "MX Open Unión Europea", abriendo paso para el día grande de mañana.

Fiestas de Santa María de Piedeloro (Carreño)

El último día de las fiestas de Santa María de Piedeloro en Carreño se celebra hoy con una jornada festiva que comenzará a las 13.00 horas con la sesión vermú. A las 18.30 horas habrá juegos infantiles, mientras que a las 21.30 horas se procederá a la entrega de trofeos y clausura del "XLIII Certamen Ganadero Piedeloro 2025". La fiesta se cerrará a las 22.30 horas con una gran verbena amenizada por "Disco Danky".

Exposición en Noreña

Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Fiesta de La Velada en La Portilla (Llanes)

Hoy, La Portilla vivirá su gran "Fiesta de la Velada". A las 23.30 horas, en el campo de La Vega de La Portilla, dará comienzo la tradicional y ya célebre "Monumental Verbena de La Vega de La Portilla", considerada una de las más famosas de Asturias, con las actuaciones del grupo "Tekila" y la prestigiosa "Orquesta La Reina".

Fiestas de La Sacramental en Pendueles (Llanes)

Pendueles celebrará el "Día Grande" de las Fiestas de La Sacramental. La jornada arrancará a las 11.00 horas con pasacalles a cargo del "Grupo de Gaitas Principado". A las 12.30 horas tendrá lugar la misa solemne y posterior procesión. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la tradicional subasta del ramo, seguida de bailes regionales con el "Grupo Folclórico del Valle de Pendueles". El broche final lo pondrá, a las 23.00 horas, la gran verbena amenizada por el "Grupo Da Silva" y la "Disco Móvil".

Fiestas de Santa María de Lugo de Llanera

Se celebra la penúltima jornada de las fiestas de Santa María de Lugo de Llanera, a las 17.00 horas darán comienzo los juegos infantiles, mientras que ya entrada la noche, a las 22.30 horas tendrá lugar la cuarta gran verbena, amenizada por el grupo "Assia" y "Javi DJ".

Exposición de grabados en Posada de Llanes

El centro cívico de Posada de Llanes, acoge durante todo el verano "Amalgama Gráfica IV: Internacional Contemporánea Asturias", destacada exposición de obra gráfica que reúne a 34 artistas grabadores, tanto locales como internacionales, con una fuerte conexión con Asturias. Este proyecto editorial y artístico celebra la riqueza y diversidad de la gráfica contemporánea, destacando técnicas como serigrafía, xilografía, linograbado, y fotolitografía, entre otras. Entre los participantes se encuentran nombres reconocidos como Miguel Ángel Lombardía, Pelayo Ortega, Armando Pedrosa, Ricardo Mojardín, y Francisco Velasco. Cada obra presentada es única, con temáticas libres que abarcan desde reflexiones personales hasta representaciones de la naturaleza y el patrimonio cultural. La exposición se prolonga hasta al 12 de septiembre, con horario de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas de lunes a jueves, y de 9.30 a 14.00 horas los viernes.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Fiestas de San Roque en Ballota (Cudillero)

La última jornada de las fiestas de San Roque en Ballota, dedicada al "Día de los Niños", se celebrará con una tarde pensada para los más pequeños. A las 16.30 horas tendrán lugar los juegos infantiles para grandes y pequeños, con numerosos premios. La jornada concluirá con una gran chocolatada para todos los asistentes.

Libros de piratas en Tapia de Casariego

El último día de la actividad festiva y cultural "Tapia pirata" se llevará a cabo en la Biblioteca de Tapia de Casariego, donde todo el que quiera podrá ir para buscar su libro de piratas favorito.

Semana cultural de San Tirso de Abres

La trigésimo cuarta edición de la Semana Cultural de San Tirso de Abres, impulsada por la Asociación Cultural San Tirso del Eo, se celebra entre el 18 y el 24 de agosto. El inicio será este lunes, con la lectura del pregón a cargo de Jose L. Moreno y Esther Trillo, creadores de "Savia Ecoaldea Vegana".

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Mercado en Pola de Allande

La capital allandesa acoge hoy su mercadillo semanal, con una veintena de puestos que se instalan cada domingo en el parque del Toral, en horario aproximado de 10.00 a 15.00 horas, para ofrecer productos del campo, caseros, de artesanía y textil.

Mercado en Tapia

La capital tapiega también acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Charla de lectura en La Escuela de Las Viñas (Somiedo)

La Escuela de Las Viñas será escenario de una charla-coloquio impartida por Ezequiel Martínez Rodríguez, centrada en su obra "Viviendo con osos III: el final de la trilogía". El encuentro, que dará comienzo a las 18.00 horas, está promovido por la Asociación Vecinal de Las Viñas.

Presentación del libro "Hombres de paz en guerra" en Castropol

Hoy a las 12.00 horas, La Casa de Cultura de Castropol acogerá la presentación del libro "Hombres de paz en guerra" escrito por el periodista Manuel Millares Vázquez, una recuperación de esta novela publicada por primera vez en el año 1938, centrada en Ángel "de Sestelo" y su hijo. Al acto asistirán el alcalde Francisco Javier Vinjoy Valea, Antonio Andina Penabad, de "EOeditorial", el historiador Víctor Manuel Díaz Díaz y familiares del protagonista: Raqueline y Margarita Odio Pérez, junto a su sobrina-nieta Katherine Hall-French.