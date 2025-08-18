El amor en los tiempos de la polarización

Existe un dicho popular bien extendido entre las mujeres, algo vulgar, que advierte sobre qué evitar en tiempos de abstinencia sexual: "Aunque pases una mala racha, nunca te tires a un facha". Hasta el popular presentador de televisión Jorge Javier Vázquez lo viralizó en 2020. Dos años después, sin embargo, el exasesor de Donald Trump John McEntee lanzaba en Estados Unidos la aplicación de citas ‘The Right Stuff’, una especie de Tinder de derechas para poder ligar sin el riesgo de que aparezca un votante demócrata ‘woke’.

Este es el mundo al que nos está llevando la polarización que nos rodea y ya existe un estudio, elaborado por el investigador FPU en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia (UMU) José Miguel Rojo Martínez, que pone cifras a cómo afecta este fenómeno a las relaciones de pareja. Además, acaba de recibir un premio en las XII Jornadas Doctorales y las VII Jornadas de Divulgación Científica organizadas por el Grupo 9 de Universidades en el campus de Mérida de la Universidad de Extremadura.

El estudio ‘Amor y política: polarización afectiva y relaciones de pareja en España’ demuestra que este fenómeno no solo tiene consecuencias sobre la democracia o las instituciones, sino que también promueve la segregación social y hace que los individuos otorguen mayor importancia a las identidades políticas en situaciones no políticas. En otras palabras, "la política influye en los procesos de elección de pareja y, en general, se inserta en las relaciones personales", explica Rojo.

La polarización afectiva se distingue por generar procesos de animadversión y hostilidad entre los ciudadanos basados en sus identidades partidistas. Sus consecuencias no hay que imaginarlas porque están a la orden del día. Más discriminación y menos tolerancia. Si ya es común que las reuniones familiares en época navideña se le hagan cuesta arriba a más de uno, hoy en día es casi imposible que se den parejas con votantes de partidos antagónicos.

El exceso de politización, al final, contribuye a una sociedad con menos capacidad para cooperar José Miguel Rojo — Investigador de la Universidad de Murcia

El investigador murciano se apoya para este trabajo, publicado en Revista Española de Sociología, en datos de las 1.236 encuestas nacionales de polarización política llevadas a cabo por el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop).

Estigma sobre Vox

Para Rojo, uno de los elementos más destacables del estudio es la brecha de género. "Claramente, hay una diferencia significativa entre las actitudes de mujeres y hombres. Por ejemplo, a la hora de elegir una potencial pareja de Vox". Los votantes de los partidos ‘mainstream’ (PP y PSOE) no activan procesos relevantes de distanciamiento social. No es extremadamente raro, todavía, ver a un votante del PP con otro del PSOE. Sin embargo, más del 22% de los entrevistados mostró un desagrado absoluto, especialmente entre mujeres. "El sexo parece un elemento importante al tratar de comprender las actitudes afectivas hacia la derecha radical en España, algo que resulta coherente con otras evidencias, como los altos niveles de masculinización de la base electoral de este partido o el protagonismo que el discurso antifeminista que ha cobrado en sus estrategias", argumenta Rojo en este artículo. No es difícil entender, por ejemplo, los problemas a los que se tiene que enfrentar una pareja formada por una mujer progresista y un hombre muy conservador ante un debate como el del aborto.

También despuntan los votantes de izquierdas como más reacios a vivir un amor con alguien de derechas. "Puede ser que le den más importancia a lo político a la hora de conformar sus entornos sociales y que, incluso, puedan ser más tendentes a cierto prejuicio o a cierto distanciamiento social", comenta el investigador. Pero también se abre a una segunda posibilidad: "Las implicaciones de valor que tiene para una persona de izquierdas convivir con una persona de un partido de derechas, teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas con la batalla cultural, pueden ser comprometedoras".

De igual forma, la publicación también explora las actitudes de discriminación interpersonal según el nivel de estudios, constatando que, de nuevo, solo se producen diferencias de medias significativas en las relaciones de pareja con votantes de partidos de derechas. "Los universitarios muestran más distanciamiento respecto a una posible relación de pareja con los votantes de PP y Vox" y, "nuevamente, las diferencias son más pronunciadas en el caso de Vox".

En 2022, en EE UU se lanzó 'The Right Stuff', una app conservadora libre de votantes demócratas

Estos datos se producen en una época en la que no se deja de advertir de una ola reaccionaria y de que la población más joven es mucho más de derechas que antes. Rojo matiza que hay una parte de la población, especialmente la generación Z, en la que sí que se observa una resignificación en este sentido. Sin embargo, los datos con los que trabajó para elaborar este artículo (de 2022) indican que "en España todavía hay una norma social de rechazo a la derecha radical". Indica, eso sí, que la política "cambia por días", por lo que no sabe "qué saldría si hoy volviéramos a replicar el estudio".

Por otra parte, el alcance del conflicto territorial en España ha podido generar una brecha capaz de impregnar las esferas íntimas, con una notable herida abierta entre los sectores nacionalistas y la derecha estatal. Debe ser muy complejo amar a alguien de Podemos si eres independentista de Aliança Catalana.

En el fondo, lo que hace Rojo con esta publicación es echar por tierra el dicho de que "los polos opuestos se atraen", puesto que, como explica en su trabajo, "de manera natural", la orientación neurocognitiva hacia nuestro grupo se produce porque empatizamos más con ellos, compartimos un mismo significado experiencial y nos sentimos seguros a su lado. "La información sobre el voto de una persona activa irremediablemente una serie de estereotipos sobre atributos de personalidad, valores, hábitos e incluso gustos que pueden ser decisivos a la hora de emprender una vida en común. El sesgo de favoritismo actúa como una suerte de saber innato para hacernos elegir a aquellos que nos harán felices", señala.

Segregación social

A través de su trabajo, el autor reflexiona sobre "hasta qué punto estamos en una espiral de cierta segregación social". Sin descartar que el día de mañana pueda aparecer en España una ‘app’ como ‘The Right Stuff’, lo que sí ve "clarísimo" Rojo es que cada vez más las cuestiones políticas atraviesan todo tipo de cuestiones no políticas. "Desde el tipo de televisión que ves, la música que escuchas, los medios que consumes y hasta el tipo de consumo que haces, hasta las marcas que compras, tu forma de vestir, de comer e, incluso, la dieta que sigues", explica.

El discurso antifeminista de Vox aleja especialmente a sus votantes varones

"Todo manda permanentemente señales de tu identidad política, de tu posición dentro de la batalla política y, claro, eso provoca que el partidismo sea cada vez más prevalente en la vida", añade.

No considera que esta tendencia sea positiva porque "ese exceso de politización, al final, contribuye a una sociedad con menos capacidad para cooperar". No es que antes a los españoles no les importara tener una relación de pareja con pensamientos antagónicos, pero el experto en polarización afectiva se pregunta "hasta qué punto la homogamia partidista se da desde el inicio de la relación o es algo que se va produciendo a partir de la convivencia".

"Seguramente, en la España de los noventa o del 2000, donde la diferencia entre PP y PSOE no era muy significativa en el nivel moral y cultural, el hecho de que uno votara a uno o a otro no generaba una incompatibilidad existencial", considera. "Pero, hoy en día, una persona de Vox y una de Podemos no es que piensen diferente sobre los impuestos, es que piensan diferente sobre temas tan esenciales para una pareja como la moral".

Relacionarse con quien piensa distinto y leer periódicos o ver informativos de televisión que no informan de la manera que uno desea son solo dos hábitos que, en la actualidad, se han convertido en ejercicios esenciales para convivir en paz.