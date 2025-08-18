Moles, una nueva pasión en Tox

El mole es probablemente la mejor metáfora y, a la vez, la piedra angular de la gastronomía mexicana, que encierra una cocina barroca y en muchos aspectos mágica. Mole proviene de la palabra náhuatl, con la que se definía la salsa. Posee distintos tipos de lunares que varían de una a otra región, incluso de una ciudad a otra y de un hogar al vecino. Es esa gran diversidad la que impide categorizar sobre él. Por referirse solo a los chiles, en Oaxaca, el territorio más fértil, además de los ya extendidos por otras regiones, hay anchos, guajillos, de agua, chilcostles, chiles de onza, de la sierra de Juárez; chiltepes y solteritos. Además de la gran especificidad, el chilhuacle, con el que los oaxaqueños elaboran algunos de los prestigiados moles locales. Se cultiva en la región de La Cañada y no abunda; precisamente por ese motivo es con toda probabilidad el chile más caro de México.

El gran denominador común del mole son las celebraciones. No es comida de paso, sino acto ceremonial. Se prepara en cazuelas hondas, removiendo con paciencia, como si el tiempo se diluyera junto con las especias en el caldo. La primera sorpresa que depara es su cromatismo: marrones que recuerdan a la madera vieja, rojos intensos que asemejan telas teñidas en grana cochinilla, verdes que evocan huertos tras la lluvia. Pero lo que fascina es la manera en que todos esos tonos se transforman en un único sabor profundo, aterciopelado, que no se deja atrapar por una sola palabra. Hay dulzor sin empalago, picante que acaricia más que hiere, amargor noble que recuerda que no hay luz sin sombra.

En el llamado mole madre, la pasta, producto de moler los distintos ingredientes, la recalientan hasta dos veces al día y alimentan con un nuevo mole cuando va menguando. Es, en la práctica, el sistema de soleras que utilizan en Jerez para sus vinos. Como sucede con los generosos jerezanos, el método produce un resultado más sutil y complejo que el promedio. Dado que el mole se recalienta a lo largo de meses y se mantiene vivo trescientos, cuatrocientos, quinientos o mil días, la receta tiene la oportunidad de adaptarse a las estaciones y los productos de temporada. Nunca sabe igual, siempre ofrece matices distintos. Los frutos del verano se agregan a los de la primavera, luego vienen los del otoño y el invierno. Unas veces resalta la avellana, otras la nuez o la macadamia. La mayoría, la mezcla de las tres. Igual ocurre con los tomates, los plátanos o los mismos chiles.

Diego Fernández, en el restaurante Regueiro (Tox, Puerto de Vega), tras una larga carrera de masalas indias y armoniosos currys, la ha emprendido también con los moles. El resultado es enriquecedor dado que todo, currys y moles, tienen un sentido y Diego parte prácticamente de la misma intención, que es comer rico, anteponer la suculencia a cualquier otra categoría culinaria. No existen en su menú hedonista elementos distorsionantes y sí una misma pasión acentuada por la cocina, y el empeño en distinguirse como un cocinero de la élite diferente que no necesita recurrir al espacio que le rodea para significarse. Es, por decirlo de alguna manera, la excepción que confirma la regla. Personal e intransferible, desde el principio ha ido a su bola con una determinación absoluta, digna de admiración. Nada de lo que le decían parecía afectarle. Lo tenía por una persona nada influenciable hasta que el otro día me contó que había decidido prescindir de la luz externa en el comedor, sellándolo, porque un cliente le convenció de que esa luz allí sobraba y lo único que hacía era ensombrecer los platos. Un cliente, desde luego, digno de tener en cuenta a diferencia de cualquiera en este mundo. Resultado: si uno quiere comer en Regueiro, algo que no dejaré de recomendar, tiene que hacerlo entre tinieblas. Recuerden, no hay luz sin sombra.

Volviendo al mole propongo lo siguiente para aproximadamente cuatro raciones: un tomate jugoso, un plátano con la piel, ocho dientes de ajo, tres cucharadas de cebolla picada; cucharaditas de moka, una de cada, de canela en polvo, nuez moscada, clavo, pimienta de Jamaica molida y de anís estrellado, otra de jengibre fresco; una ciruela, ocho uvas pasas, una cucharada de semillas de sésamo, dos cucharadas de almendras picadas, una de cacahuete picado y otra de nuez; un par de ramas de tomillo, mejorana, orégano, 45 gramos de chile secos sin tallo y semillas –como el chilhuacle no es fácil de conseguir, tienen la opción del guajillo, yo los uso de la marca El Sarape–; 20 gramos de chocolate negro picado, sal marina y azúcar. Igual no están los treinta ingredientes que Diego Fernández, orgulloso de su cocina, anuncia, y el cliente agradece sin rechistar, pero puede servirles para un apuro.