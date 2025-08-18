En Directo

Última hora de los incendios en España | Robles no descarta enviar más militares a los incendios como apoyo logístico

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España

El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura

Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática

Los vecinos luchan contra el incendio de Carballeda de Avia, en Ourense.

Los vecinos luchan contra el incendio de Carballeda de Avia, en Ourense. / Brais Lorenzo / EFE

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Un muerto y cinco heridos en una pelea con arma blanca en Almería

El gran error con tu botella reutilizable que puede arruinar tu salud

Según los carniceros, esto es lo que hay que hacer al llegar a casa después de comprar carne

Luitingo ya no se esconde, presume de su nueva ilusión y lanza un inesperado mensaje a Jessica Bueno: "Me da igual lo que haga Jessica"

La entrada de aire atlántico inicia el fin de la ola de calor, con descenso de temperaturas en el noroeste

Robles no descarta enviar más militares a los incendios pero solo como apoyo logístico

Robots que boxean, juegan al fútbol y… se caen: así han sido los ‘Juegos Robóticos’ en Pekín

El Bibio cierra sus puertas con éxito de participación y gran relevo generacional: "Es un arte que se hereda" (en imágenes)

