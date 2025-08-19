Agenda: qué hacer hoy martes, 19 de agosto en Asturias

Oviedo

"Letras al aire" con Jorge Ordaz

El programa literario "Martes, letras al aire: el paisaje, los lugares...", ofrece esta tarde, a las 19.00 horas, un encuentro con el escritor Jorge Ordaz en el Estanque Covadonga (del Campo San Francisco). Entrada libre.

Espectáculo de malabares

Los artistas Moi Jordana y Carla Alabern protagonizarán esta tarde, a las 19.00 horas, un taller de malabares a través del juego y del humor. Tendrá lugar en la Plaza del Conceyín, en la Corredoria. Acceso libre.

XV Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo

La compañía de teatro "Syntexto" interpretará esta tarde, a las 20.00 horas, la obra dramática de Lorca "La Casa de Bernarda Alba". El espectáculo tendrá lugar en el Teatro Filarmónica y las entradas, a precio de 6 euros cada una, podrán adquirirse en taquilla.

Cine a la luz de la luna: "Cuerpo escombro"

La sesión de cine de hoy dará comienzo a las 22.15 horas, en Plaza de la Araña de Las Campas. Se proyectará la película "Cuerpo escombro", protagonizada por Dani Rovira y recomendada para mayores de 12 años. Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (Calle de Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de la artista de R&B y electrónica Naiara Moore. Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: Reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 31 de agosto se puede visitar la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", un proyecto impulsado para difundirse en distintos lugares de Asturias. También podrá visitarse, hasta el 28 de septiembre, la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Escuela de Comercio

La cuarta edición de la Muestra de Cine Documental Musical de Gijón ofrecerá hoy, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, la proyección de "Fanantenana", de Salud García, a las 18.00 horas, y el documental "Senegal. Un sueño de ida y vuelta", de Marcos Gualda, a las 19.30 horas.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas, jornada de puertas abiertas del centro "Maker" en el edificio "Cristasa".

Antiguo Instituto

Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

La exposición 20 años. "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra "Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la obra de Evaristo Valle". La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 1 de julio está abierta la exposición "Esculturas", de Samuel Salcedo, en la Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés

Noches de cine en Avilés

La plaza de España se transforma a partir de las 22.30 horas en un cine al aire libre. Esta noche se proyecta "Elemental". Actividad gratuita para disfrutar en familia.

Actividades de "Verano Joven": paseos de "SonRía"

Los martes, a las 11.00 horas, el programa "SonRía" invita a recorrer la ría de Avilés y descubrir un entorno natural recuperado para la ciudad. Las rutas medioambientales, dirigidas a menores de 30 años, combinan un tramo a pie desde el puente de San Sebastián hacia el interior de la ría (ida y vuelta), y después desde el Centro Niemeyer otro en barco rumbo a su desembocadura en el mar. Para las personas inscritas.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. Este martes circulará de 16.00 a 21.00 horas., con salidas aproximadamente a cada hora. Precio del billete: 3 euros.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Arte asturiano de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE), "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Fotos sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Teatro en Villaviciosa

La comedia "Tararí" se representará a partir de las 21.00 horas. Las entradas se pueden obtener forma gratuita desde una hora antes del inicio, hasta completar aforo. "Tararí" fue escrita en 1929 por el asturiano Valentín Andrés Álvarez. Su trama es una sátira sobre una rebelión en un hospital psiquiátrico. En la foto, público a la entrada del teatro Riera.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición en Noreña

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Cine negro clásico en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella albergará esta noche la cuarta proyección nocturna de cine negro francés con la película "La evasión" (1961), de Jacques Becker. La proyección, que empezará a las 23.30 horas, forma parte de una iniciativa cultural impulsada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, en colaboración al Ayuntamiento.

Fiesta de la Sacramental de Pendueles (Llanes)

La localidad llanisca de Pendueles celebra el último día de sus fiestas con el "Día Infantil". A las 16.00 horas se celebrará una carrera de cintas y después, se pondrá el broche a las fiestas de La Sacramental con hinchables y una chocolatada multitudinaria para el disfrute de los más pequeños.

La historia de "Porrúa en bolas", mostrada en fotos

El Museo del Oriente de Asturias, sito en Porrúa (Llanes), organiza hasta el 21 de agosto la exposición "Porrúa en bolas", una muestra fotográfica que repasa el origen y las intenciones artísticas del festival "Porrúa en bolas", celebrada hace unos días en la localidad llanisca. La exposición abre de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Exposición de grabados en Posada de Llanes

El centro cívico de Posada de Llanes, acoge durante todo el verano "Amalgama Gráfica IV: Internacional Contemporánea Asturias", destacada exposición de obra gráfica que reúne a 34 artistas grabadores, tanto locales como internacionales, con una fuerte conexión con Asturias. Este proyecto editorial y artístico celebra la riqueza y diversidad de la gráfica contemporánea, destacando técnicas como serigrafía, xilografía, linograbado, y fotolitografía, entre otras. Entre los participantes se encuentran nombres reconocidos como Miguel Ángel Lombardía, Pelayo Ortega, Armando Pedrosa, Ricardo Mojardín, y Francisco Velasco. Cada obra presentada es única, con temáticas libres que abarcan desde reflexiones personales hasta representaciones de la naturaleza y el patrimonio cultural. La exposición se prolonga hasta al 12 de septiembre, con horario de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas de lunes a jueves, y de 9.30 a 14.00 horas los viernes.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación típicos que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Primera "gran verbena" de San Timoteo

A 23.00 horas, en el parque del Ayuntamiento de Luarca (Valdés), comenzará la primera "gran verbena" de las fiestas de San Timoteo. La sesión estará amenizada por la "Banda Gaudí" y "Grupo Assia", en una noche que servirá como aperitivo para la gran cita de San Timoteo del próximo viernes. En la foto, ambiente en una edición anterior.

Proyección de documental en la Semana Cultural de San Tirso de Abres

Hoy a las 20.00 horas se celebrará la proyección del documental "NIA. Nosotros Ideamos Arte", un reportaje documental en gallego-asturiano producido por Mialma Producióis. La pieza se mostrará en el Auditorio de la localidad y se incluye en el programa de la 34ª Semana Cultural de San Tirso de Abres.

Concierto en Luarca (Valdés)

El XXXVIII Concierto de Verano de la Coral Villa Blanca de Luarca se celebrará en el Conservatorio Profesional del Occidente de Asturias a partir de las 20.00 horas, bajo la batuta de David Colado Coronas. La cita coincide con el cuarenta aniversario de la Coral Villa Blanca, por lo que después del concierto se celebrará una espicha en la que participarán todos sus socios.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa de Luarca

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Fotos de José Vélez en Grandas de Salime

La exposición "Asturias en tránsito (1960-1990)", una muestra fotográfica de José Vélez, ha llegado a Grandas de Salime, donde se podrá ver hasta el 7 de septiembre. Componen la exposición (una crónica de los años 60, 70 y 80 en Asturias) 46 fotografías en formato de papel y otras 44 más que se proyectan en bucle. La exposición está organizada en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón y el Muséu del Pueblu d’Asturies; también colabora la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. Las fotografías expuestas son originales de José Vélez (1931-2012), maestro del fotoperiodismo en Asturias. Puede visitarse en el museo etnográfico "Pepe el Ferreiro" de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede observar el funcionamiento de una prensa de viga .