¿Has acabado el Camino de Santiago y tienes ganas de más? Aquí tienes algunas propuestas de rutas en Galicia
Hay una gran variedad de alternativas
Hacer el Camino de Santiago es un triunfo para muchos, pero los hay aventureros que tienen ganas de más. Así que aquí tienes algunas propuestas de rutas para hacer en Galicia.
Una gran variedad de alternativas que muestran desde la web de Mundiplus, donde proponen la ruta dos faros, un recorrido de 200 kilómetros que conecta Malpica con Fisterra siguiendo la línea de la Costa da Morte.
Otra opción es la ruta de la Ribeira Sacra, donde recomiendan la ruta del Cañón del Sil, de 18 kilómetros con partida en Parada de Sil.
También puedes acudir al parque natural Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa. Aquí tienes la ruta del Monasterio de Caaveiro, de diez kilómetros y que parte del centro de interpretación de Fragas do Eume.
Sendero
Por último, puedes hacer el sendero de Santo André de Teixido, de doce kilómetros partiendo desde Cedeira donde podrás apreciar acantilados que superan los 600 metros de altura.
