Agenda: qué hacer en Asturias hoy, miércoles 20 de agosto de 2025

Oviedo

Banda de Música Ciudad de Oviedo: "Vive la Banda"

El programa "Vive la Banda" ofrece esta tarde, a las 19.00 horas, un nuevo espectáculo musical a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. Tendrá lugar en La Losa y es abierto al público.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, un concierto del mierense "Bobby Gonzales Trío". Antes y después del espectáculo, la música continúa con "DJ Zulú". Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El centro social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 31 de agosto se puede visitar la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", un proyecto impulsado para difundirse en distintos lugares de Asturias. También podrá visitarse, hasta el 28 de septiembre, la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Escuela de Comercio

La cuarta edición de la Muestra de Cine Documental Musical de Gijón ofrecerá hoy, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, la proyección de "Los negativos. Graduates in underground", de Victor Carrey, a las 18.00 horas, y "Rave culture. A new era", de Eduardo Cubillo, a las 19.30 horas.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas, tendrá lugar en el edificio Cristasa el taller del centro Maker "Cortadora láser".

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas comienza en el teatro Jovellanos la representación de "Tres sainetes", por parte de la Compañía Asturiana de Comedias.

Arte en la calle

A las 20.00 horas, en el marco del ciclo "Arte en la calle", tendrá lugar en el paseo de Begoña el concierto de "Huyendo con Asteria".

Antiguo Instituto

Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

La exposición 20 años. "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra "Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la obra de Evaristo Valle". La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés

Avilés, escaparate folclórico del mundo

La plaza Domingo Álvarez Acebal de Avilés será el escenario, a las 19.00 horas, del izado de banderas que proclama el inicio del XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular. En esta nueva edición del festival que convierte a Avilés en un escaparate de los diversos folclores del mundo actuarán agrupaciones procedentes de Ucrania (Grupo de Danza Folklórica y Orquesta de Instrumentos Folklóricos «Horlychka»), Costa Rica (Ballet Folclórico «Nayuribes»), Chile (Compañía de Danzas Tradicionales «Kirqui-Wayra»), Senegal (Ballet Folclórico «Jammu») y la anfitriona, «Sabugo ¡Tente firme!» Tras la izada de banderas, a las 20.00 horas comienza la Misa de las Naciones, en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. En la imagen, una pasada edición de la misa en la que participan miembros de los grupos de todos los países representados en el festival.

Noches de cine en la plaza

La Plaza de España de Avilés acoge esta noche, a partir de las 22.30 horas, la proyección de "Del revés 2". Se trata de una sesión de cine gratis al aire libre para disfrutar en familia.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Actividades de "Verano Joven": Pumptrack

La pista Pumptrack de Villalegre (calle Alonso Ojeda) acoge entre las 11.00 y las 13.00 talleres de pumptrack. No es necesaria inscripción previa, pero los grupos estarán limitados a un máximo de 15 participantes, asegurando una experiencia más cercana y dinámica. Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 16 años, los talleres estarán guiados por una monitora que acompañará al grupo resolviendo dudas, orientando en la técnica y motivando a los adolescentes para que disfruten al máximo. La actividad es gratuita y de acceso libre, sin necesidad de experiencia previa. Solo se requiere acudir con bicicleta propia y casco, aunque se pondrán a disposición dos bicicletas para quienes no dispongan de una, evitando que nadie se quede sin participar.

Actividades de "Verano Joven": "Ferrera Jugón"

"Ferrera Jugón" se desarrolla todos los lunes y miércoles de agosto, de 10.00 a 14.00 horas, en el parque de Ferrera. La actividad comienza en el Edificio de La Noria donde también se resguardarán en caso de lluvia. A lo largo de la mañana, los y las participantes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas al aire libre, desde juegos de movimiento, como dinámicas de presentación, deportes, retos en grupo o juegos populares, hasta propuestas de estrategia y cooperación como búsquedas del tesoro, gincanas, party games o roles ocultos.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. El viernes 15 de agosto circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Precio del billete: 3 euros.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Malabares en Mieres

El espectáculo de malabares "Desequilibrado", a cargo de Pablo Picallo, llega a Mieres. La actuación será a las 18.30 horas, en la pista polideportiva de Rioturbio.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Exposición en Noreña.

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

El Ateneo de Villaviciosa homenajea a Evaristo Arce

El Ayuntamiento de Villaviciosa rinde homenaje a Evaristo Arce Piniella con la primera exposición de los cuadros ganadores del Certamen de Pintura desde 1998. La exposición recoge las obras ganadoras en las veintisiete ediciones del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. En cada edición, la obra vencedora pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, integrándose en un fondo municipal, de manera que en estos años se ha formado una valiosa colección municipal de arte contemporáneo, compuesta por un número apreciable de pinturas que merecían ser mostradas de manera conjunta. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2025, en horario de miércoles a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

La historia de "Porrúa en bolas", mostrada en fotos.

El Museo del Oriente de Asturias, sito en Porrúa (Llanes), organiza hasta el 21 de agosto la exposición "Porrúa en bolas", una muestra fotográfica que repasa el origen y las intenciones artísticas del festival "Porrúa en bolas", celebrada hace unos días en la localidad llanisca. La exposición abre de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Exposición: "Maestros de la pintura del s. XX: artistas vinculados a Asturias" (Llanes).

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge en su segunda planta una muestra de la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores. Todos ellos tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la Segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias. Se puede disfrutar de la exposición de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Occidente

Fiestas de San Timoteo de Luarca

Una de las fiestas más populares de Asturias, en el concejo Valdés, continúa con su programación este miércoles. A partir de las 23.00 horas comenzará la "gran verbena" de San Timoteo. Se celebrará en el parque del Ayuntamiento y con esta jornada se llegará al ecuador de las fiestas timoteínas. La anunciada como "gran verbena" contará con la animación musical de las orquestas pontevedresas "América" y "Marbella".

Cata de vinos solidaria en Coaña

De la mano de la asociación Gandulín de Proaza, se celebrará este miércoles a las 20.00 horas, la segunda Cata de Vinos Solidaria, en el Restaurante Blanco de La Colorada. Las personas participantes podrán disfrutar de una degustación de vino y queso bajo la tutela de la experta Belén García Castro. Toda la recaudación irá de manera íntegra a las arcas de la asociación Gandulín.

Concierto del gaitero Carlos Núñez en Navia

El músico y gaitero pontevedrés Carlos Núñez tocará hoy en el teatro Fantasio de Navia. Este concierto se inscribe dentro de la gira "Lugares mágicos", y comenzará a las 20.00 horas. Núñez es un reputado artista especializado en la música celta, con gran dominio de la gaita y de las flautas que le han llevado a ganar un Premio Grammy, y a actuar en enclaves como Nueva York o Londres al lado de nombres como Bob Dylan, "The Who", Lou Reed, Eddie Vedder de "Pearl Jam", Bon Jovi o Alice Cooper, entre otros.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.