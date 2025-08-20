Osborne, feliz papá por sorpresa

Exclusivón de “Hola” a cuenta de Bertín Osborne, convertido en el mejor ejemplo de la popular expresión “donde dije digo digo diego”. El cantante posa por sopresa con su hijo pequeño David, ese mismo que durante años se negó a ver y hasta llegó a poner en duda su paternidad. “No quiero que sea un niño escondido”, dice Bertín Osborne, mientras sujeta en la foto a David (así se llama la criatura) sin ocultar su orgullo de padre. También posa la feliz mamá, Gabriela Guillén, pero no con su expareja, sino con el niño. No han querido hacerlo juntos, no vaya a haber malentendidos…

En “Lecturas” dan cuenta de los planes de los Duques de Gales, que son cambiar de casa y pasar página después de tres duros años con la muerte de Isabel II, la ruptura con Enrique y Meghan y el cáncer de Kate y el rey Carlos. Y dos escapadas de famosos a la playa: la de Nuria Roca, por Cádiz con su marido Juan del Val; y la de Malú, el primer verano con su novio.

Para portada playera y refrescante la de “Semana”: repiten Roca y Val, salen en grande Manuel Díaz “El Cordobés”y Virginia Troconis y hacen un combo de varios famosetes en bañador.

“Semana” se pone seria con los devastadores incendios que sufre la Península. Foto para Manuel Carrasco, en silla de playa en su Huelva natal. Además, en la revista posan sus ojos en Bidart, centro de veraneo de los Urdangarín. Allí ha estado Iñaki, pero también la Infanta Cristina. No han coincidido.