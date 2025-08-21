Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo: "Aquí no paga nadie"

El grupo de teatro "Garrapiellu" representa la comedia "Aquí no paga nadie", del dramaturgo y Premio Nobel de Literatura Darío Fo, a las 20.00 horas en el Teatro Casino de Trubia.

"Bailes del Bombé": concierto de la banda de música "Ciudad de Oviedo"

La banda de música "Ciudad de Oviedo" ameniza la tarde de nuevo, a las 19.00 horas en el Paseo del Bombé, en el que es el penúltimo jueves del ciclo.

Cine a la luz de la Luna: "La familia Benetón"

La sesión de cine de hoy dará comienzo a las 22.15 horas, en el Parque de Pepe Palicio en Tudela Veguín. Se proyectará la película "La familia Benetón", protagonizada por Leo Harlem. No recomendada para menores de 7 años. Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, el sonido fresco de "Indocentes", que sigue de gira con su ultimo disco "Redención". Antes y después del concierto la fiesta continua con DJ "Cocoloco". Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 31 de agosto se puede visitar la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", un proyecto impulsado para difundirse en distintos lugares de Asturias. También podrá visitarse, hasta el 28 de septiembre, la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Escuela de Comercio

La cuarta edición de la Muestra de Cine Documental Musical de Gijón ofrecerá hoy, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, la proyección de "María la Portuguesa", de Eduardo Montero, a las 18.00 horas, y "Antonio, el bailarín de España", de Paco Ortiz, a las 19.30 horas.

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas se celebrará el Festival Internacional de Piano "Jesús González Alonso" con la actuación de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Arte en la calle

A las 20.00 horas, en el marco del ciclo "Arte en la calle", tendrá lugar en el paseo de Begoña el concierto de "Son del Carmen".

Antiguo Instituto

Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

La exposición "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

A las 18.30 horas, el Museo Evaristo Valle ofrece la visita guiada "Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la pintura de Evaristo Valle". El 14 de septiembre puede visitarse la muestra mencionada. La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Festival Internacional de Música y Danza Popular en Avilés

De 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, se podrá disfrutar en el casco histórico de Avilés de las actuaciones de los grupos participantes y procedentes de Ucrania (grupo de danza folklórica y orquesta de instrumentos folklóricos "Horlychka"), Costa Rica (ballet folclórico "Nayuribes"), Chile (compañía de danzas tradicionales "Kirqui-Wayra"), Senegal (ballet folclórico "Jammu") y España (agrupación folklórica "Sabugo, ¡Tente firme!") Rotarán por la plaza de España, Álvarez Acebal, La Cámara (El Atrio), plaza de la Merced, plaza Hermanos Orbón y plaza Pedro Menéndez. Los grupos irán actuando por estos lugares sin ningún orden establecido.

Noches de cine en la plaza

La plaza de España de Avilés acoge esta noche, a partir de las 22.30 horas, la proyección de "Wonka". Basada en el personaje que protagoniza "Charlie y la fábrica de chocolate", el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, "Wonka" cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día, centrándose en su juventud y en cómo conoció a un Oompa-Loompa en una de sus primeras aventuras.

Sonido Summer

El Espacio Joven, en el Edificio Fuero (calle Fernando Morán, 26), de 12.00 a 13.30 horas, se propone una forma divertida y creativa de practicar inglés este verano. Dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años la actividad está impulsada por la concejalía de Juventud. Este programa busca romper el miedo a expresarse en inglés a través del juego, la creatividad y distintos lenguajes. No es necesario inscribirse previamente ni asistir a todas las sesiones, tan solo basta con tener ganas de practicar y pasarlo bien en grupo. Hoy toca un karaoke en inglés y juegos musicales.

Actividades de "Verano Joven": . "Juernes"

Este programa combina salidas urbanas y excursiones gratuitas pensadas para jóvenes de 12 a 16 años. De 10.00 a 14.00 horas se recorrerán distintos espacios de la ciudad para realizar juegos, gincanas o manualidades. El inicio es en el Espacio Joven del Edificio Fuero.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. El viernes 15 de agosto circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Precio del billete: 3 euros.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Malabares en Mieres

El espectáculo de malabares "Desequilibrado", a cargo de Pablo Picallo, sigue en Mieres. La actuación de hoy será a las 18.00 horas, en el frontón de Santa Cruz.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición en Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge hasta el 31 de agosto la muestra "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". El horario de la exposición es de martes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Último día: la historia de "Porrúa en bolas", mostrada en fotos

El Museo del Oriente de Asturias, sito en Porrúa (Llanes), organiza la exposición "Porrúa en bolas", una muestra fotográfica que repasa el origen y las intenciones artísticas del festival "Porrúa en bolas", celebrada hace unos días en la localidad llanisca. La exposición abre de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Exposición en Llanes: "Planeta herido"

Exposición compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar en el Museo del Oriente de Asturias, en la localidad llanisca de Porrúa. Horario: de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Fiestas de San Timoteo en Luarca

Una de las fiestas más populares de Asturias continúa hoy con la "Verbena de la víspera", que sirve de aperitivo para lo que será el día grande de San Timoteo. El espectáculo comenzará en el Parque del Ayuntamiento a partir de las 1.00 horas, amenizada por "Top Líder" y la orquesta "Marbella".

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Recital de verano en La Caridad

Ludwig Dürichen y Nicolás Marqués Ruiz serán los protagonistas de un recital musical a dos violines en el Complejo Cultural As Quintas de La Caridad, a partir de las 20.30 horas. La entrada se vende en taquilla y cuesta cinco euros.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El bosque-lardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general son 5 euros.