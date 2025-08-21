Estos son los 10 pueblos más bonitos del País Vasco que debes visitar este verano

El País Vasco es un territorio que sorprende a cada paso: montañas verdes que se funden con el mar Cantábrico, pueblos con encanto donde la tradición sigue viva, ciudades vibrantes llenas de cultura y una gastronomía reconocida en todo el mundo. Más allá de sus famosas capitales, este rincón del norte de España esconde innumerables paisajes y lugares mágicos que invitan a perderse, desde acantilados espectaculares hasta valles tranquilos y rincones históricos cargados de personalidad.

Y entre todos esos tesoros, hay pequeños pueblos que destacan de manera especial. Rincones que combinan historia, naturaleza y tradición, y que reflejan la auténtica identidad vasca. Estos son los 10 pueblos que no te puedes perder en tu visita al País Vasco.

Bermeo

A 5 minutos en coche o tren de Mundaka, se encuentra Bermeo. Dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, es sin duda uno de los pueblos más bonitos del País Vasco. Se trata de un pueblo marinero que a través de los años ha sabido conservar su tradición pesquera y arquitectura tradicional, destacando las casasa con fachadas de colores y sus balcones llenos de flores.

El Casco Viejo también merece la pena visitarlo para poder disfrutar de grandes platos tradicionales de pescado como el marmitako de bonito o para perderte entre la gran variedad de pinchos que puedes comer en cualquiera de los restaurantes del lugar.

Gernika

Gernika, también dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdabai, es más una ciudad que un pueblo. Sin embargo, tiene una gran trascendencia histórica que hace que sea un imprescindible en esta lista. Este municipio que quedó completamente destruido un 26 de abril de 1937 por los terribles bombardeos de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, al servicio de la causa franquista, produciendo la muerte de cientos de inocentes.

Hoy en día, tras una profunda reconstrucción, Gernika se presenta como un lugar ideal para conocer la historia de aquel día y del País Vasco en el Museo de la Paz y el Museo de Euskal Herria, así como para visitar símbolos de identidad vasca como la Casa de Juntas y el Árbol de Gernika.

Lekeito

Este pequeño pueblo se encuentra a medio camino entre Bilbao y San Sebastián, en la desembocadura del río Lea. Se ha convertido en los últimos años en el destino vacacional de muchos vascos y turistas por las increíbles playas que van cambiando de tamaño según las mareas y que, a través de ellas, puedes acceder a la isla de San Nicolás.

Tiene un puerto hermoso rodeado de coloridas casas con balconadas de madera, un barrio de pescadores y, cerca, el Faro de Santa Catalina y la atalaya del monte Otoio.

Getaria

Getaria es otro de los pueblos de pescadores bañados por el cantábrico que hay en el País Vasco. Ahí nacieron personajes históricos como puede ser Juan Sebastián Elcano y Cristóbal Balenciaga. Su playa de Malkorbe con el ratón de Getaria al fondo es un lugar ideal que visitar, para después caminar su casco antiguo y puerto, donde acabar buscando un lugar donde comer un delicioso pescado a la parrilla junto al txakolí de Getaria.

Elantxobe

Se trata de otro pueblín localizado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Sus casas están construidas sobre la ladera del cabo Ogoño, unidas por estrechas y empinadas calles de piedra que terminan en un puerto pequeño, protegido por los espigones que forman una piscina natural de aguas tranquilas.

Zumaia

Este pueblo es conocido por albergar una de las playas donde se rodó parte de la conocida serie Juego de Tronos, formando parte de "Rocadragón". Su posición es privilegiada, en una bahía donde los ríos Urola y Narrondo confluyen. Puedes pasearte a la orilla de ambos ríos y la zona del puerto, pero no te puedes perder el casco antiguo de trazado medieval en el que sobresale la Iglesia de San Pedro Apóstol y, sobre todo, acercarte a la Ermita de San Telmo.

Hondarribia

Hondarribia (Fuenterrabía en español), situada en la frontera con Francia y en la desembocadura del río Bidasoa, es considerado uno de los pueblos más bellos del País Vasco y un destino imprescindible en el norte de España.

Este pintoresco enclave pesquero conquista a los visitantes con su arquitectura tradicional, las calles empedradas y plazas del casco antiguo amurallado, sus edificios históricos y el encantador barrio de la Marina, lleno de casas blancas con balcones de colores.

Pasaia

A solo unos kilómetros de San Sebastián, Pasaia (Pasajes) es uno de los pueblos más pintorescos del País Vasco, famoso por su bahía y sus casas de pescadores. Lo integran cuatro núcleos —San Pedro, Antxo, Trintxerpe y San Juan (Donibane)—, siendo este último el más turístico gracias a su ubicación y a monumentos como la iglesia de San Juan Bautista, el palacio Arizabalo, la ermita de Santa Ana y la casa de Victor Hugo.

Mundaka

En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Mundaka combina la belleza de sus marismas, rías, playas y montes con el encanto de un puerto colorido y un casco antiguo lleno de historia. Sus miradores sobre el litoral escarpado y su famosa ola, considerada de las mejores del mundo, convierten a este pueblo pesquero en un auténtico paraíso para visitantes y surfistas.

Laguardia