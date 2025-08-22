Agenda: qué hacer en Asturias hoy, viernes 22 de agosto de 2025

Oviedo

La Caravana del Verso "Tributo a Víctor Botas"

La Sala de Cámara del Auditorio acoge a las 22.00 horas un concierto tributo a Víctor Botas. Las canciones se presentarán en riguroso estreno, siendo la primera vez que los poemas del autor son musicados e interpretados en directo.

Fiestas patronales en Tudela Veguín (Oviedo)

El día de fiestas comienza en la cancha de la piscina, con un torneo de futbito a partir de las 18.00 horas. A las 21.00 horas, pronunciará el pregón José Ramón Palicio (amigo de la infancia de Tino Casal y conservador de su memoria), con la participación de "Claqué Asturias", y se lanzará el chupinazo de comienzo de fiestas. La verbena del día, amenizada por dúo "Eleven" y DJ "Juanma", comenzará a las 22.00 horas.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, el original sonido de "Radiadores Viejos", una banda con alma post-punk que se rebela contra el conservadurismo castellano. Antes y después del concierto la fiesta continua con DJ "Cris Gaga". Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre

Muestra del Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 31 de agosto se puede visitar la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", un proyecto impulsado para difundirse en distintos lugares de Asturias. También podrá visitarse, hasta el 28 de septiembre, la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fiesta de la Sidra natural

Desde hoy y hasta el domingo 31 de agosto, en el entorno de la plaza Mayor y el Puerto Deportivo habrá escenarios de diferentes actividades relacionadas con la sidra. En los Jardines de la Reina se ubicará el Mercadín de la Sidra y la Manzana.

Escuela de Comercio

La cuarta edición de la Muestra de Cine Documental Musical de Gijón ofrecerá hoy, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, la proyección "Signos en arena. Mallorca 1983", de Juan Antonio Forés a las 18.00 horas y "35 años y una noche", de José F. Riveiro a las 19.30 horas. Entradas gratuitas hasta completar aforo.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, la Compañía Asturiana de Comedias representa "España en la maleta".

Arte en la calle

El programa municipal acoge hoy en el paseo de Begoña la actuación de "Ruffin Runs", a las 20.00 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Villa Romana de Veranes

El teatro vuelve a la villa de Veranes con la obra "Historia para una mano" de la compañía "Spaguetti". A las 19.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico

Desde hoy hasta el 31 de agosto ofrece las "Noches mágicas" con dos pases, el primero a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30 horas.

Galería Llamazares

La exposición "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Avilés

Inauguración del recinto ferial de San Agustín en Avilés

A las 18.30 horas –poco después del pasacalles festivo que sale a las seis de la Plaza de España– se dará por inaugurado oficialmente el recinto ferial de San Agustín en la pista La Exposición, con atracciones infantiles y juveniles, espacio «gastro» y un escenario para verbenas y conciertos. Además, el estadio Suárez Puerta contará con cerca de una veintena de atracciones infantiles y juveniles. El público podrá acceder desde la pista La Exposición donde se instalan las atracciones más voluminosas, como la noria, los coches de choque o el «Saltamontes» (en la imagen). A las 19. 30 horas comienza en la casa de Cultura la gala inaugural del XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular (popularmente conocido como el Folclórico), con grupos llegados de Ucrania, Chile, Costa Rica, África y España. Dentro del programa de Factoría Sound Summer, a las 21.00 horas toca en el quiosco del parque del Muelle el grupo «Sotomonte». Y a las 22.30 horas, empieza en la pista La Exposición una verbena con la orquesta «Cinema».

Festival Internacional de Música y Danza Popular en Avilés

A las 19.30 horas, y en la Casa municipal de Cultura de Avilés, se celebra la gala inaugural del XLIV Festival Internacional de Música y Danza popular dentro de la programación de las fiestas de San Agustín. Entradas a tres euros por persona.

Cena solidaria contra el cáncer

A las 21.00 horas, en el restaurante Santa Cecilia de la calle Galiana, se celebra la I Cena solidaria que organiza la delegación avilesina de la Asociación España Contra el Cáncer con el fin de recaudar fondos. Necesaria reserva de cubierto.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. El viernes 15 de agosto circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Precio del billete: 3 euros.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Laviana se prepara para el Descenso Folklórico y Grison actúa en el Regodón

El festival Regodón prosigue hoy en Pola de Laviana, en el marco de la programación del Descenso Folklórico del Nalón. Será en el recinto instalado en el parque Los Príncipes. Hay zona de «food trucks», barra, mesas y bancos. La instalación abre a las 18.00 horas, al mismo tiempo que los puestos del «Pozo Creativo», el autodenominado «mercado del talento que florece en Asturias», con puestos de moda, ilustración, arte impreso, diseño o fotografía. También desde las 18.00 horas habrá juegos infantiles. A las 20.30 horas empieza la música con «Juanillous», a continuación será el turno de «Blues Probes» y a medianoche, la actuación de Grison –en la foto– de «La Revuelta», que aúna música con humor. El recinto cerrará las 2.00 de la madrugada del sábado, día del Descenso.

Fiestas de Baíña, en Mieres

Baíña (Mieres) está de fiesta. Cumplen 75 años. A las 19.00 horas habrá partido de solteros contra casados y sobre las 21.00 horas se presentará las exposición "75 años de fiestas de Baíña". Habrá música y servicio de barra.

Santa Bárbara abre las fiestas del Pote con el grupo "Beatriz"

El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, vive desde hoy sus fiestas. A las 19.30 será el pregón de Noelia García, capitana de la marina mercant. A continuación actuará el grupo folklórico "L’Esperteyu". A las 22.30 horas empieza la primera verbena contará, con el DJ Vas Bailar y la orquesta "Beatriz".

Fiesta del Corpus en Pajares

La localidad lenense de Pajares celebra sus fiestas del Corpus Christi. Hoy empiezan a las 23.30 con la primera verbena, con el dúo "Reflejos" y DJ JP.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Centro

Estreno en el XXXV Salón de Teatro Costumbrista de Candás

El grupo cultural "Rosario Trabanco" de Gijón pone en escena a las 21.00 horas en el teatro Prendes de Candás la obra de teatro "Conceyu familiar", una pieza que se estrena en el Salón candasín que todos los veranos acapara los focos de las artes escénicas asturianas. Aún habrá funciones, el sábado y el domingo, día de clausura.

Fiesta de San Bartolomé en Nava

El primer día de fiestas cuenta con teatro infantil y atracciones gratuitas (a las 17.00 horas en el ferial) y con el III Campeonato de tute y parchís, a las 20.30.

Fiestas Sacramentales en Argüelles (Siero)

Comienzan las fiestas de Argüelles con el disparo de voladores a las 17.00 horas. Después, la tarde de niños con juegos infantiles y regalos para todos. Por la noche, sardinada popular a las 21.00 horas y a las 23.00 actuación de "Cum Laude".

Fiestas de Selorio (Villaviciosa)

Un chupinazo dará comienzo a las fiestas de Selorio a las 21.30 horas y una hora y media después comienza la primera verbena con "Atenas" y DJ "Vas a bailar"

Exposición en Noreña

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Oriente

Fiestas de La Asunción y La Sacramental en Colombres (Ribadedeva)

Después de varios días de fiesta, llega el esperado día del Pregón. A las 16.00 comienza la tarde de los niños, con hinchables, juegos, y chocolatada. La verbena dará comienzo a las 22.30 horas, y dará paso al pregón a cargo de Juan Manuel Punzano, a las 00.00 horas. A continuación, continuará la discomovil a cargo de "Kolosal".

Fiesta de San Roque en San Martín de Bada (Parres)

El primer día de fiestas estará lleno de grandes actividades como: partido de fútbol, cena campestre, quema del muñeco y fuegos artificiales y gran verbena, amenizada por trío "Fusión" y DJ Hugo Llamedo.

Fiesta de San Roque en Lastres (Colunga)

Concierto del Coro San Roque de Lastres a las 20.00 horas en el kiosko de la iglesia.

Occidente

Sardinada en Santa Marina en Cudillero

A las 20.00 horas, sardinada gratuita en la pista de la fiesta, con DJ de 18.00 a 20.00 horas y actuación de "Santa Pola" tras el reparto de sardinas.

Fiesta de la China en Lamuño (Cudillero)

Orquesta "Argayu" en el bar Centauro con parrillada a las 20.30 horas.

Fiesta de El Carmen en La Riera (Somiedo)

Cena popular a las 21.30 horas y a continuación, noche musical a cargo del grupo "Aroma" y la acordeonista Marlene.

Fiesta de San Bartolo en Tablizo (Valdés)

La fiesta comienza a las 12.00 horas con una gran descarga de voladores. De 19.30 a 22.30 horas, hinchables para los más pequeños. Paralelamente, reparto del bollo en el campo de la capilla a las 20.30. Para finalizar, gran verbena con la actuación de "Clave de Ro" y DJ "Extrema".

Fiesta de San Roque en Morzóu (Cangas del Narcea)

A las 21.00 horas gran parrillada (8 euros el vale) y a continuación primera verbena amenizada por la acordeonista Sandra.

Fiesta de San Ildefonso en El Viso y El Valle (Cangas del Narcea)

Verbena a partir de las 23.00 horas amenizada por la acordeonista Paula. A las 23.30 torneo de futbolín, y a lo largo de toda la noche, "pinchinos".

Fiesta de San Bartolomé en Mieldes (Cangas del Narcea)

Desde las 20.30 concurso de tortillas con premios para los tres mejores y a continuación sorpresa para todos los asistentes. La verbena, amenizada por el grupo "D’Cano" y el dúo "Emoción", comenzará a las 23.00 horas.

Fiesta de las Gaitas en Presno (Castropol)

El día comienza a las 13.00 horas con misa seguida de procesión, acompañada, por supuesto, de un grupo de gaitas. A continuación sesión vermut con el dúo "Belinda". Y a las 23.00 horas, gran verbena amenizada por el grupo "Fenix" y la orquesta "Principal".

Fiestas del Bollo en Salas

Para comenzar, a las 17.30 horas juegos tradicionales de peñas en el prao de la fiesta y masterclass de zumba. A las 19.00 desfile de peñas por la villa con carroza musical y tres horas más tarde cena de todas las peñas amenizada por los grupos "Ideas" y "Sensación" y "Discoastur".