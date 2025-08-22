Fuegos forestales

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca).

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca). / EFE

EFE

Valladolid

Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.

TEMAS

  1. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  2. Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
  3. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  4. Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
  5. Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
  6. La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
  7. De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena
  8. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil

Qué puede hacer el propietario al quinto año del contrato de alquiler: aquí tienes una guía práctica elaborada por un experto

Qué puede hacer el propietario al quinto año del contrato de alquiler: aquí tienes una guía práctica elaborada por un experto

UGT y Menzies alcanzan un principio de acuerdo y suspenden la huelga de handling de este fin de semana

UGT y Menzies alcanzan un principio de acuerdo y suspenden la huelga de handling de este fin de semana

El pueblo costero de Asturias en el que al caminar por sus calles, viajas 100 años atrás

El pueblo costero de Asturias en el que al caminar por sus calles, viajas 100 años atrás

Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista

Esta es la canción que emociona a todos los emigrantes: así la cantó Liuba Hevia en el Archivo de Indianos

Esta es la canción que emociona a todos los emigrantes: así la cantó Liuba Hevia en el Archivo de Indianos

Del calor sofocante a la tormenta: la Aemet enciende las alarmas este viernes

Del calor sofocante a la tormenta: la Aemet enciende las alarmas este viernes

Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad

Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad
Tracking Pixel Contents