El pueblo costero de Asturias en el que al caminar por sus calles, viajas 100 años atrás

Hablar de Ribadesella es mucho más que hablar de la desembocadura del río más mítico asturiano, el Sella. Hablar de este precioso pueblo costero es hablar de un entorno rural, natural y bello, lleno de gente cálida, amena, amante del arte, la tertulia y los paseos, así como del deporte y la naturaleza. Y sobre todo, de un lugar lleno de historia.

Y es que con un tranquilo paseo por sus calles, podrás viajar 100 años atrás, dando en cada vuelta con nuevos detalles que descubrir en Ribadesella. Las fachadas que adornan el lugar muestran detalles de inspiración francesa y belga, escudos familiares que cuentan cada uno su historia, galerías acristaladas e incluso reminiscencias neogóticas.

Pasear por Ribadesella te ofrece diferentes alicientes para seguir descubriendo los rincones del pueblo. Conocer las calles del Casco Antiguo es toda una experiencia, pues hoy en día se trata de una zona restaurada y peatonalizada. Allí, podrás encontrar joyas arquitectónicas como puede ser la Casa de los Ardines, el Palacio de Prieto Cutre, que actualmente es el Ayuntamiento, o la Casona del Escudo.

Para poder pasarte por estos lugares, tendrás que caminar por un trazado de corte medieval. Allí podrás ver balcones en voladizo, áticos con forma de buhardilla e incluso edificaciones que datan de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Otro de los lugares más reconocidos de Ribadesella es la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, cuyo interior merece la pena ver.

Caminar por Princesa Letizia

Después de visitar el Casco Antiguo de Ribadesella, un imprescindible es caminar por el Paseo del Muelle, al cual se le dio el nombre de Princesa Letizia, en honor a la actual Reina de España, quien solía veranear en este precioso pueblo. Podrás ver los pesqueros atracados, veleros llegados de otros mares, la rula, pescadores a caña y, cómo no, a los piragüistas y canoístas entrenando en la ría.

Uno de los paseos más singulares de Ribadesella es el de la Grúa, un recorrido que transmite la magnitud portuaria e histórica de la villa. En siglos pasados fue un auténtico “puerto de Indias”, desde donde zarpaban bergantines repletos de hombres y mujeres en busca de fortuna al otro lado del océano.

Aquel muelle fue testigo de despedidas cargadas de emoción y de melancolía. Hoy, aunque los tiempos han cambiado, aún permanece el eco de aquella historia en rincones como el farín, la Fonte del Cay, las vistas abiertas al mar y a los acantilados, o la vieja cetárea convertida de forma natural en piscina marina.

El Paseo de la Grúa es también un museo al aire libre gracias a los seis paneles de Mingote, en los que el célebre dibujante y humorista ofrece una original síntesis de la historia local. Este rincón se ha convertido en punto de encuentro para vecinos y visitantes: peregrinos, paseantes, turistas, pescadores; algunos en bici, otros caminando, con mascotas o sin ellas.

Tito Bustillo y la ermita de la Guía

La orilla oeste del Sella guarda aún más tesoros, y uno de ellos es verdaderamente excepcional. Al cruzar el puente de Ribadesella y tomar el camino hacia la izquierda, no solo se abre ante ti una nueva perspectiva de la villa, con el prau de San Juan emergiendo como una isla verde en medio de la ría, sino que a escasos metros aparece uno de los grandes santuarios del arte rupestre mundial: la Cueva de Tito Bustillo, reconocida en 2008 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Descubierta hace poco más de cincuenta años por un grupo de espeleólogos asturianos, esta cueva se ha convertido en referencia universal por la riqueza y calidad de sus pinturas, grabados y hallazgos arqueológicos. Muy cerca, la Cuevona de Ardines deslumbra con su imponente geología y su espectacular belleza natural. Ambas forman parte del corazón del macizo de Ardines, una de las montañas más emblemáticas que arropan a la villa riosellana.

Por otra parte, la ermita de Guía es, sin duda, uno de los símbolos más queridos y reconocibles de Ribadesella/Ribeseya. Para llegar hasta ella tienes dos rutas igualmente atractivas: una parte casi al final del Paseo de la Grúa, donde un sendero escalonado asciende hacia lo alto; la otra se inicia cerca del Parque de la Atalaya, al término del Paseo del Muelle. Ambas opciones regalan al visitante un recorrido lleno de encanto y con magníficas vistas panorámicas sobre la villa y el mar.