Ni la Ruta del Cares ni la Senda del Oso: estas son las mejores rutas que hacer en Asturias (y con menos gente)

Asturias destaca por el verde de sus paisajes, que no sería posible sin el "orbayu agotador" que menciona el cantante asturiano Melendi en su canción dedicada a la tierrina. Para poder disfrutar de sus frondosos bosques y del olor a rocío mañanero, podemos encontrar una gran cantidad de rutas de senderismo y trekking, perfectas para hacer en familia o de forma más profesional.

Se trata de una forma de hacer ejercicio más, a la vez que contactas con la naturaleza y conoces la cultura autóctona, la historia, el mundo rural del pasado y, sobre todo, del presente. Más del 30% de la superficie natural asturiana está protegida bajo alguna figura de conservación y en ellas, puedes encontrar rutas asombrosas, tanto de costa como de montaña.

Las más conocidas son, sin duda alguna, la ruta del Cares o la Senda del Oso cuyas dificultades son media y baja, respectivamente. Ya sea por la belleza del paisaje o por las osas que se pueden encontrar a mitad de camino en el caso de la segunda ruta. Pero en Asturias tenemos la suerte de poder disfrutar de otras muchas rutas que comparten belleza con ellas y que tienen mucha menos gente con la que cruzarse.

Acantilados de Pimiango

Para poder hacer esta ruta nos vamos hasta el extremo más oriental de Asturias. Se trata de un recorrido que mezcla arte parietal, restos del Románico y un paisaje con miradores entre el mar y la montaña. El paseo comienza desde la cueva del Pindal, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco. En ella se esconden pinturas rupestres de entre 13.000 y 18.000 años de antigüedad.

La senda nos llevará en todo momento cerca del acantilado para llegar a los restos del monasterio románico de Santa María de Tina. Su dificultad es baja, apenas son 8 kilómetros de ruta y un desnivel de 294 metros. En 2 horas 30 minutos podrás completar la ruta, de la cual se conoce poco y que merece mucho la pena completar.

Monte Camba

Esta ruta de dificultad media, desnivel de 650 metros y una altitud de hasta 1.220 metros sale desde Tielve, en Cabrales. Se trata de un recorrido un poco más complicado debido a los ascensos, pues para empezar cuenta con una subida dura hasta el Collau La Puerta en Valfrío. Pero no es en vano, ya que a partir de ese momento los senderistas podrán disfrutar de unas espectaculares vistas al macizo central y al Pico Urriellu (Naranjo de Bulnes).

Durante 4 horas y 30 minutos que puede durar esta ruta circular, no podremos dejar de mirar a nuestros alrededores y alucinar con las maravillosas vistas. Sin embargo, se recomienda hacr en un día despejado, pues si está nublado pierde mucho el interés.

Foces de El Pino - Foces de Ruayer

Comenzando desde El Pino, la travesía te presenta un recorrido para pasar el día entero. Y es que son casi 18 kilómetros de ruta, solo ida, con una altitud de 1.623 metros y un desnivel de 945 metros. Su dificultad asciende a alta, pues con solo la ida puedes tardar 6 horas y media en completarla.

En el camino, con un comienzo suave y junto a los restos de una antigua central hidroeléctrica, pasearemos por un desfiladero que destaca por su salvaje belleza. Cuando llegamos al final de las foces, el paisaje se transformará y aparecerán los pastos de alta montaña. La ruta es en constante ascenso y se prodría hacer en bicicleta de montaña en alguno de los tramos.