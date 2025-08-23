Agenda: qué hacer en Asturias hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Oviedo

Folclore en la calle

Sábado de espectáculos musicales al aire libre, mañana y tarde. De 11.30 a 14.30 horas, actuación de la banda de gaitas "El Carbayón" y de la asociación de baile y música tradicional "La Xordia".

Cine a la luz de la Luna: "¿Qué me pasa doctor?"

La plaza de la Constitución (Ayuntamiento) acoge a las 22.15 horas una nueva sesión de cine a la luz de la Luna: hoy echan la película "¿Qué me pasa doctor?", apta para todos los públicos y protagonizada por Barbra Streisand.

Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, el explosivo grupo formado en Buenos Aires y establecido en Bilbao "Capsula", una banda con alma post-punk que ha cautivado audiencias de todo el mundo. Antes y después del concierto la fiesta continua con "Antón Fern" DJ. Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El centro social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: Reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre, visitas acompañadas, pero no guiadas.

Gijón

Fiesta de la Sidra Natural

Hasta el 31 de agosto estará, en el entorno de los Jardines de la Reina, el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que abre de 11.00 a 23.00 horas.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "Amor al teatro S. L." y "Teatro Español" ofrecen la obra "El barbero de Picasso".

Jardín Botánico Atlántico

A las 22.00 y a las 23.30 horas habrá pases de las "Noches Mágicas", con apertura de puertas media hora antes.

Arte en la Calle

A las 20.00 horas, en el paseo de Begoña, concierto de "Soulfriends Trío".

Bioparc Acuario

A las 18.00 horas, concierto de piano "Especial Disney" a cargo de Sigfrido Cecchini. A las 19.30 horas, habrá otro recital de tributo a "ABBA", "The Beatles", "Queen" y "Mecano".

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición "Sidrapolis", organizada por la Sociedad Cultural Gesto. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Último día para visitar la exposición "20 años. Somos Arte". Los horarios de visita son de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse la exposición de acuarelas "Horizontes", de Carmen Menchón. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Librería Toma 3

A las 13.00 horas, se presentará el libro "Casas limpias", de María Agúndez, que estará en conversación con Virginia Fragapane.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés

Inauguración del Mercado Medieval

A las 12.00 horas se inaugura en Avilés la recreación del mercado medieval que los Reyes Católicos concedieron a la Villa. Más de un centenar de puestos entre las calles Ferrería, Fruta, Sol, Muralla, San Bernardo y San Francisco. Permanecerá abierto hasta las 23.00 horas todos los días durante las fiestas de San Agustín. En la plaza de Alfonso VI se habilitará una zona de atracciones tradicionales y juegos infantiles de madera.

Festival Internacional de Música y Danza Popular en Avilés

La Casa de Cultura acogerá a partir de las 19.30 horas la gala de clausura del XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular, con las actuaciones de los grupos de Ucrania, Chile, Costa Rica, África y España. El precio de la entrada es de 3 euros por persona.

Música y verbena de San Agustín

A las 13.00 horas, vermú musical a cargo del grupo "Leather Boys" en el ferial, en la pista de La Exposición. Ya por la tarde, a partir de las 18.30 horas, la Banda de Gaitas Villa de Avilés recorrerá el centro histórico: Parque del Carbayedo, Galiana, Álvarez Acebal, Plaza de España, La Cámara, Rui Pérez y Plaza de Pedro Menéndez. A las 21.00 horas, en el marco de Factoría Sound Summer, actuación de "Ángela Hoodoo" en el quiosco del Parque del Muelle. Y a las 23.00 horas, segunda verbena de San Agustín, con el macroshow "Dani Parrondo - The Goat + Ethan Meré dj" en el ferial de San Agustín, en la pista de La Exposición.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. El viernes 15 de agosto circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Precio del billete: 3 euros.

Las Cuencas

Algarabía fluvial en Laviana con el Descenso Folklórico del Nalón

Laviana celebra hoy su gran fiesta, la del Descenso Folklórico del Nalón, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Las embarcaciones podrán verse desde las 10.30 en el «parque cerrado» de la calle río Cares. Las 41 carrozas, a bordo de las que navegarán 7.400 personas, deben pasar por allí para confirmar que sus dimensiones se atienen a lo estipulado. El desfile propiamente dicho empieza a las 15.00 horas, justo después de cantar todos juntos «Chalaneru», el himno de Laviana. Los participantes pasarán por la calle principal de Pola de Laviana, llegarán a Puente d’Arcu y allí, sobre las 18.00 horas, entrarán al agua las primeras embarcaciones, rumbo al «prau» de La Chalana. Además del gran parking del centro de la Pola, también se han habilitado plazas extras de estacionamiento en la entrada sur de la localidad (Carrio). La entrega de premios está prevista para las 23.00 horas. En la imagen, una de las embarcaciones que participó en el Descenso en una pasada edición.

Festival Regodón, con "Manny Calavera", en Laviana con el Descenso

De forma paralela al Descenso Folklórico del Nalón se celebra el festival Regodón, con entrada gratuita, en la zona del parque del centro de Pola de Laviana. El recinto abre hoy a las 12.00, con puestos de comida y bebida. A las 23.00 será la entrega de premios del Descenso, y a continuación, el concierto del grupo madrileño "Manny Calavera", fusionando rock con la cultura mexicana. Ya de madrugada la música la pondrá DJ Faby, hasta el cierre del recinto sobre las 04.00.

Noche folk-rock en las fiestas de Baíña con "Dixebra"

Baíña (Mieres) está de fiesta. Cumplen 75 años. A las 14.00 hay comida de convivencia, y desde las 18.00 música con "Los Collaínos". A las 19.30 será el pregón, que pronunciará Taquio Álvarez, presidente del Orfeón de Mieres. A las 20.00 vuelven "Los Collaínos". A las 22.00 empieza la noche folk-rock, con los grupos "Sacavera", "Skontra" y "Dixebra". Hay transporte gratuito a Mieres a las 3.30 horas.

Santa Bárbara celebra sus populares fiestas de El Pote

El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, vive sus populares fiestas de El Pote. A las 17.00 habrá pasacalles y juegos infantiles con premios para todos los participantes. A las 22.30 comienza la verbena, con el DJ "Vas bailar" y el grupo "Tatto".

Fiesta del Corpus en Pajares

La localidad lenense de Pajares celebra sus fiestas del Corpus Christi 2025. A las 17.00 empieza el campeonato de tute y parchís. A las 19.00 hay concurso de empanadas, y a las 23.30, el baile con el dúo "Impresión" y DJ "Green Eventos".

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Desembarco de Carlos V en Tazones

El puerto pesquero de Tazones (Villaviciosa) fue escenario, en 1517, de la llegada a España por mar del emperador Carlos V para tomar posesión de la corona española. Aquel evento se conmemora cada año –en la imagen una pasada edición– con una recreación histórica del desembarco, así como la organización de diferentes actividades en torno a la vida cotidiana de este pueblo marinero en el siglo XVI, que incluyen la confección y muestras de artes de pesca, talleres de artesanía, zona de juegos infantiles, animación musical y puestos de comida. Los actos se abren a las 12.30 horas con animación musical del grupo «Gaeloc» y una visita guiada por Tazones; a las 13.00 horas abre una exposición de cetrería (exhibición de habilidades de las aves a las 17.30 horas); y a las 20.00 horas comienza la recreación del desembarco real. Fin de fiesta a las 21.3o0 horas con el concierto del grupo «Rollu Folk». Los actos continúan mañana en la localidad de Villaviciosa, con el paseo del monarca y su séquito por las calles de la localidad.

Estreno en el XXXV Salón de teatro costumbrista de Candás

El grupo cultural "Valdesoto" de Siero pone en escena a las 21.00 horas en el teatro Prendes de Candás la obra de teatro "Al loro", una pieza que se estrena en el Salón candasín que todos los veranos acapara los focos de las artes escénicas asturianas. La ultima función será mañana domingo.

Fiesta de San Juan de Pronga en Beifar (Pravia)

Misa en la capilla de Beifar acompañada de gaita a las 19.30 horas, una hora después reparto del bollo en la plaza, amenizada por el gaitero Dani Carrera. Por la noche, romería y verbena con Pablo Beltrán y "Gemelísima" DJ, a partir de las 22.00 horas.

Fiesta de San Bartuelo en Agones (Pravia)

El día comienza a las 12.00 horas con misa y procesión. A las 14.30 paellada en la pista San Miguel (15 euros el vale), y después música en directo a cargo de "Luis y sus teclados" y sesión de DJ a las 17.30 horas. Para finalizar, reparto de bollos preñados (4 euros el vale) a las 20.00 horas.

XLV Fiesta del Asturcón en La Majada de Espineres – El Sueve – (Piloña)

Hoy, las fiestas de Asturcón homenajean al equino. Desde las 10.00 horas con un concurso de dibujo infantil en la carpa de ACAS hasta mediodía, a las 13.00 horas comienzan los actos institucionales y el pregón. Durante la mañana exhibición de arrastre con caballos Asturcones a las 10.05 horas y misa de campaña a las 12.00.

LII Festival de la huerta de Pravia

La 52ª edición de la Exposición Regional de Hortalizas, Frutas, Flores y Plantas abre sus puertas en Pravia de 10.00 a 22.00 horas. Incluye una exposición de pitas pintas y potra de bonsáis, animación musical a la hora del vermú y juegos tradicionales infantiles a las 17.00 horas.

Oriente

Fiesta de San Joaquín en Turanzas (Llanes)

El día comienza con un pasacalles del grupo Gaitas Principado a las 11.30 horas, para una hora después comenzar la procesión hacia la capilla. A las 13.00 horas comienza la misa cantada, y a continuación, subasta del ramu y bailes regionales. A las 15.00 horas sesión vermú con DJ "Oli" y parrillada en la carpa. Por la tarde, hinchables gratuitos de 17.00 a 20.00 y paralelamente bingo a las 17.30 horas. Después, bailes regionales a las 20.30 y verbena en la carpa con el grupo "Picos de Europa" y DJ "Oli". Para finalizar, gran chocolatada.

Fiesta de San Ramón en Garaña de Pría (Llanes)

Por la tarde, a las 17.30 horas, IV mercado gastronómico y de artesanía, y por la noche, a las 22.00, verbena amenizada por el grupo "Da Silva".

Mercado de Porrúa (Llanes)

Hay múltiples actividades a lo largo del fin de semana. El día de hoy comienza con un completo pasacalles con caballería y burros, músicos, gigantones, teatro... a las 12.30 horas. A las 12.45, el esperado pregón. De 12.00 a 15.00 horas: música, talleres, y juegos tradicionales. Por la tarde el horario se repite, el pasacalles comienza a las 17.30 y las actividades a las 17.00 horas.

Fiesta de San Bartolo en Margolles (Cangas de Onís)

Juegos infantiles a las 17.30 y entrega del bollo con botella de vino a las 19.30 horas. Después, jira campes a las 20.30 y gran verbena a las 22.00 horas, con "Pamela y Agustín" y DJ.

Occidente

Fiesta de San Bartolomé en Polavieja (Navia)

Baile amenizado por el grupo de baile Ramón de Campoamor a las 20.30 horas. Por la noche, gran churrascada gratuita seguida de fiesta con grupo "Ideas" y dúo "Samba".

Fiesta de San Bartolomé en El Pedregal (Tineo)

A las 12.00 horas misa acompañada de "Alba acordeonista", seguida de sesión vermut con "Héctor y José" y "Alicia Teclista". Por la tarde, juegos infantiles a las 17.30 y carrera de cintas a caballo a las 19.00 horas. La fiesta continúa a las 21.00 horas con la charanga "Los Trimendos" y media hora después reparto del bollo.

Fiesta de Sena (Ibias)

Misa solemne a las 13.30 horas en honor a San Agustín y sesión vermut amenizada por "Adry y su acordeón", que continúa a las 23.30 durante la gran verbena, acompañado por dúo "Emoción"

Fiesta de San Bartolomé en Villanueva (Boal)

A partir de las 21.00 horas reparto de bollos preñaos seguido de gran verbena amenizada por la orquesta "Galaxia" y la acordeonista Leticia.