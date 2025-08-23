Pura paz a cinco minutos de Santander: una playa escondida y con una característica muy especial
Quienes no pueden alejarse mucho de la ciudad pero quieren escapar algo del bulicio, tienen una opción con ventajas sustanciales
Está a menos de diez minutos del centro de Santander y es pura paz y tranquilidad comparada con el bullicio de las grandes playas urbanas de la ciudad, como El Sardinero. Para ir a ella desde la ciudad, apenas hay que coger el coche unos 5-10 minutos y dar un pequeño y agradable paseo por una de las sendas más bonitas del entorno de la capital cántabra.
Se trata de la playa de Los Molinucus, situada en el privilegiado entorno de Cabo Menor, en las inmediaciones del área urbana santanderina. Una playa de la que resaltan quienes la conocen que está mucho menos concurrida y que, de camino a ella, se pueden disfrutar de una vistas maravillosas. A lo que hay que añadir una característica muy especial que se ha sumado recientemente: se trata de un arenal en el que están permitidos los perros incluso en verano.
Un rincón íntimo y casi secreto del litoral santanderino
La playa de Los Molinucos es una cala natural aislada, con apenas 25 metros de longitud y una anchura media de 5 metros, compuesta por una mezcla de arena dorada y bolos. Al ser un espacio poco urbanizado y con bajo grado de ocupación, se presenta como un refugio ideal para quienes buscan sosiego y contacto directo con la naturaleza. Una suerte de cala oculta que conocen, quizás, los santanderinos, pero no quienes visitan la preciosa ciudad cántabra.
Acceso y entorno paisajístico
Se accede a pie, cruzando el Parque de Mataleñas o recorriendo la Senda Peatonal de Cabo Mayor, camino que regala vistas panorámicas del Cantábrico antes de llegar a la cala. El entorno inmediato se caracteriza por acantilados, formaciones rocosas y una elevada riqueza geológica ligada al Geoparque Costa Quebrada.
Condiciones de baño y peculiaridades naturales
La playa no cuenta con equipamiento: no hay salvamento, duchas, aseos ni servicio socorrista, por lo que es fundamental tener precaución. Durante la pleamar, la playa queda completamente cubierta por el agua, una particularidad que convierte el momento de mareas bajas en la única oportunidad real de disfrutarla. Si te gusta la arena, lo ideal es ir en bajamar.
Delimitaciones de uso y servicios
Aunque carece de infraestructuras, la playa cuenta con papeleras y limpieza básica como parte de la regulación municipal. Además, recientemente el Ayuntamiento de Santander ha autorizado el acceso de perros durante los meses de verano, lo que la convierte en una de las pocas playas “pet‑friendly” de la ciudad. Una opción insuperable para todos aquellos que viajen con mascota a Santander.
Consejos prácticos para la visita
- Programar la visita con la marea baja es esencial para poder disponer del espacio de arena y disfrutar del baño.
- Calzado cómodo recomendado, dado que el acceso implica caminata por senderos naturales.
- Al no haber salvamento, extremar la precaución, especialmente con niños o personas menos acostumbradas al mar.
- Llevar todo lo necesario, ya que no hay chiringuitos ni servicios de restauración.
