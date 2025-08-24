Tras pasar por un hospital

El alcalde del pueblo de Toledo que inició una huelga de hambre para pedir un instituto la suspende una semana después

Agustín Jiménez, de 76 años, había perdido más de 4 kilos, factor que se une a su condición de diabético, con el consecuente riesgo de complicaciones

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, en rueda de prensa.

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, en rueda de prensa. / EUROPA PRESS

EP

TOLEDO

El alcalde socialista de Noblejas, Agustín Jiménez, ha suspendido definitivamente su huelga de hambre, mantenida desde el pasado lunes, 18 de agosto, para reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en su municipio.

El primer edil del municipio toledano había anunciado el pasado viernes, en una rueda de prensa, que mantendría las acciones de protesta por la construcción del centro, una reivindicación que se ha prolongado durante 20 años y que este verano ha adquirido un nuevo empuje con el lanzamiento de una recogida de firmas seguida de la huelga de hambre convocada por Jiménez.

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Noblejas han confirmado a Europa Press la suspensión definitiva de la huelga, tras permanecer durante el sábado en un centro hospitalario y regresar a su casa durante la madrugada.

El mismo viernes el propio Agustín Jiménez adelantaba su traslado al hospital por recomendación de su médico, Juan José Rodríguez Sendín, que había venido supervisando la huelga, y que advertía sobre los riesgos de salud para el regidor socialista.

Jiménez, que cuenta con 76 años, había perdido para entonces más de 4 kilos, factor que se unía a su condición de diabético, con el consecuente riesgo de complicaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
  2. El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
  3. La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
  4. Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
  5. Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
  6. Lunin regresa a donde fue feliz mientras piensa en sus minutos
  7. Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador
  8. Vuelve el caos en un sábado de playa en Asturias: autovías atascadas en Villaviciosa

En imágenes: Navelgas se llena para celebrar el XLIII Día de los Pueblos de Asturias

En imágenes: Navelgas se llena para celebrar el XLIII Día de los Pueblos de Asturias

En imágenes: El décimo tercer cross-paseo solidario Villa de Figueras reúne a 1.200 personas en Arnao

En imágenes: El décimo tercer cross-paseo solidario Villa de Figueras reúne a 1.200 personas en Arnao

Éxito de España en la primera gran cita del nuevo ciclo olímpico para Los Ángeles 2028: ocho medallas para España en el Mundial de piragüismo de Milán

Éxito de España en la primera gran cita del nuevo ciclo olímpico para Los Ángeles 2028: ocho medallas para España en el Mundial de piragüismo de Milán

La etapa 2 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 2 de la Vuelta a España, en imágenes

Las gaitas de "Los Trasgos" llegan desde Valladolid para animar el verano asturiano

Las gaitas de "Los Trasgos" llegan desde Valladolid para animar el verano asturiano

La exnovia de Bertín Osborne arremete contra el presentador tras posar con su hijo en público y asegurar que la incitó a abortar

La exnovia de Bertín Osborne arremete contra el presentador tras posar con su hijo en público y asegurar que la incitó a abortar

El alcalde del pueblo de Toledo que inició una huelga de hambre para pedir un instituto la suspende una semana después

El alcalde del pueblo de Toledo que inició una huelga de hambre para pedir un instituto la suspende una semana después

Asturias, con los ucranianos en la conmemoración de su independencia

Asturias, con los ucranianos en la conmemoración de su independencia
Tracking Pixel Contents