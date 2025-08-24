Folclore en la calle

Domingo de espectáculos musicales al aire libre, mañana y tarde. De 11.30 a 14.30 horas, actuación de la banda de gaitas "Naranco" y del grupo de baile tradicional de Fitoria. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, grupo folklórico "Trasgu". Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge hoy un doble espectáculo. En primer lugar, a las 13.00 horas, Maxi García repite visita con una sesión en vinilo donde repasará éxitos de su colección y promete venir acompañado de un DJ invitado para la ocasión. Por la noche, a las 21.30 horas, concierto de "Ojo de loca", una banda de rock de las de siempre, con muchas cosas que decir y poco que demostrar. Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra sobre el Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Fiesta de la Sidra Natural

Hasta el 31 de agosto estará, en el entorno de los Jardines de la Reina, el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que abre de 11.00 a 23.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 22.00 y a las 23.30 horas, habrá pases de las "Noches Mágicas", con apertura de puertas media hora antes.

Arte en la Calle

A las 13.00 horas, en la fiestas de San Roque, en la Fontaciera, actuará el grupo folclórico "Turruxón".

Bioparc Acuario

A las 18.00 horas, concierto de piano "Especial Disney" a cargo de Sigfrido Cecchini. A las 19.30 horas, habrá otro recital de bandas sonoras, "De la pantalla al Piano".

Yincana familiar

El centro de interpretación del Monte Deva organiza yincanas al aire libre en tres turnos diferentes. A las 11.30, 12.30 y 16.00 horas

Palacio de Revillagigedo

El Ayuntamiento organiza a las 12.30 horas la mayor exposición de temática gijonesa organizada hasta la fecha con fondos fotográficos del Museo del Ferrocarril de Asturias, Museo Casa Natal de Jovellanos y Muséu del Pueblo de Asturias.

Museos Arqueológicos de Gijón

Hoy, en la Campa Torres, entre las 16.30 y las 19.30 se organiza un itinerario arqueológico dramatizado en el que personajes teatralizados realizan un recorrido al pasado de Gijón. El punto de encuentro es la parada autobuses de la avenida José Manuel Palacio.

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición "Sidrapolis", de la sociedad cultural Gesto. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse la exposición de acuarelas "Horizontes", de Carmen Menchón. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra mencionada. La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mercado medieval en el casco histórico.

A las 11.00 horas abre la recreación del mercado medieval que los Reyes Católicos concedieron a la Villa. Más de un centenar de puestos entre las calles Ferrería, Fruta, Sol, Muralla, San Bernardo y San Francisco. Permanecerá abierto hasta las 23.00 horas todos los días durante las fiestas de San Agustín. En la plaza de Alfonso VI se habilitará una zona de atracciones tradicionales y juegos infantiles de madera.

Música y verbenas de San Agustín

En el marco del programa "Sones na cai", la banda de gaitas "Villa de Avilés" ofrecerá a partir de las 12.30 horas un recorrido musical desde la plaza del Carbayo a La Estación, Pedro Menéndez, Rui Pérez, La Cámara, plaza de España, Rivero y parque de Ferrera, para finalizar a la altura del quiosco de la música. A las 13.00 horas habrá vermú musical a cargo de la furgo "Campanera" en el ferial, en la pista de La Exposición. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar en el mismo escenario una "holi party" para los más pequeños. A las 21.00 horas, en el marco de Factoría Sound Summer, actuación de "King Sapo" en el quiosco del Parque del Muelle. También a las 21.00 horas, será la tercera verbena de San Agustín, con el macroshow del dúo de dj "Narcy y Saúl" en el ferial de San Agustín, en la pista de La Exposición.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. Hasta el 28 de agosto circulará de 16:00 a 21.00 horas los martes, miércoles y jueves y, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, viernes, sábados y domingos. Precio del billete: 3 euros.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Último día del festival Regodón del Descenso Folklórico en Laviana

De forma paralela al Descenso Folklórico del Nalón se celebra el festival Regodón, con entrada gratuita, en la zona del parque del centro de Pola de Laviana. Hoy, tra la gran fiesta de ayer sábado, afronta su última jornada. A las 12.00 se abre el recinto, con nueve "food-trucks" y barra para bebida. A las 13.30 hay música tradicional, con Vicente Díaz. Ya por la tarde, a las 18.00, más conciertos con "Infames", a las 20.00 Silvia Joyanes y a las 22.00, "Cassettres". El recinto se cerrará a medianoche, clausurando el festival.

Baíña, en Mieres, sigue de fiesta

Baíña (Mieres) está de fiesta. Cumplen 75 años. A mediodía empieza la misa con gaita y tambor. A las 13.30, la tradicional puya’l ramu y la sesión vermú. Desde las 17.00 hay juegos tradicionales, a continuación espectáculo de malabares con Pablo Picallo y a las 19.00, la música de la "Femfarria Asturies Combo". A las 21.00, comida popular con la sardinada y a las 22.00, el baile con el dúo "Reflejos" y el concurso de disfraces.

Santa Bárbara celebra sus populares fiestas de El Pote

El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, vive sus populares fiestas de El Pote. A las 10.30 abre su tradicional mercáu artesanal, con múltiples actividades. A las 11.00 actúa el grupo "L’Esperteyu" y a las 12.30, la misa, con la posterior puya’l ramu. A las 13.30 sesión vermú amenizada por "L’Esperteyu" y después, la paella popular por encargo. A las 17.00 empieza la maratón de tute y parchís, y las 18.00 un taller de baile asturiano y a las 19.30, música con los "Pandereteros d’anguañu". A las 20.00 cierra el mercado y a las 21.30 empieza la verbena con el trío "Fusión" y el DJ "Vas Bailar".

Fiesta del Corpus en Pajares

La localidad lenense de Pajares celebra el Corpus Christi. A las 12.00 hay misa y a las 13.00 sesión vermú, con la banda de gaitas "Güestia" de Lena. A las 17.30, el campeonato de esquí sobre yerba y desde las 19.00,"tardeo" con la "Orquestina Xarangana". A las 22.00, concierto de "Los auténticos farsantes".

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Desembarco de Carlos V, actos en Villaviciosa

A las 11.00 horas de la mañana, la carrera popular parte de Tazones dirección Villaviciosa. La entrega de premios será a las 13.30, en el escenario de la plaza de la Poesía. El mercado se desarrollará a lo largo del día, de 11.30 a 21.00 horas, acompañado desde las 12.00 con animación musical a manos de grupo "Gaeloc". A mediodía, de 12.00 a 14.00 horas, los juegos del desembarco. Además, habrá exposición de cetrería (13.00 y 17.00), visitas teatralizadas (11.30 y 12.30), talleres y escenas de época (de 12.00 a 14.30), exhibición de esgrima histórica (18.00) y, finalmente, desfile del desembarco, audiencia del rey y acto final, a las 19.00 horas.

Estreno en el XXXV Salón de teatro costumbrista de Candás

El grupo cultural "Carbayín" de Siero pone en escena a las 21.00 horas en el teatro Prendes de Candás la obra de teatro "La maxa de la primer vez", una pieza que se estrena en el Salón candasín que todos los veranos acapara los focos de las artes escénicas asturianas.

Concurso de Sidra Casera en Villaviciosa

A las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, gran final del concurso.

Fiesta de Seloriu (Villaviciosa)

El último día de las fiestas comienza hoy a las 12.00 con una misa solemne. Una hora después, IV Concurso de tortillas, subasta de ramu y sesión vermut amenizada con música. A las 17.00 horas, actuación de Mina Longo.

Travesía a nado de la Ría de Villaviciosa

La travesía a nado comienza a las 18.00 horas en El Puntal, mientras que el biatlon comienza a las 17.00 horas.

Esculturas en madera en el Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) acoge hasta el 31 agosto la muestra "Paisaje en construcción. Agustín Serisuelo". Esta exposición fue el proyecto ganador de la XXXII Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica, patrocinada por EDP España. La muestra está formada por una serie de esculturas; cada obra, construida a partir de troncos de árboles, presenta por un lado una fragmentación geométrica donde se transfiere la imagen fotográfica y por otro la propia textura natural que evidencia el tiempo y origen del material. Agustín Serisuelo (Castellón, 1981), es un artista multidisciplinar que explora la imagen utilizando procesos escultóricos para reflexionar sobre la ontología de la imagen digital. Su trabajo se caracteriza por la impresión directa sobre materiales rígidos, como la madera, creando una conexión entre la imagen y el soporte físico. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Comienzo del VII Torneo de pádel bando de San Roque

Comienzo del VII Torneo de pádel bando de San Roque, que se desarrollará durante los días 22, 23 y 24 de agosto en el pádel indoor de San Roque del Acebal.

Fiesta del Arándanu en San Juan de Beleño (Ponga)

Hoy, el día comienza a las 13.00 horas con una misa solemne acompañada de gaita y tambor. Una hora después, subasta del ramu y sesión vermut. Por la tarde juegos infantiles a las 17.00 horas y, desde las 23.30, gran verbena con el trío "Nuevo Ritmo" y el DJ "Yoel Ces"

Fiesta de las Bruxas y San Roque en Barro (Llanes)

En el segundo día de fiesta se podrá disfrutar de procesión y misa solemne con ofrecimiento del Ramo y bailes regionales a las 12.30 horas; y bailes regionales seguidos de romería y verbena amenizada por "Disco Cardeo" y dúo "Uno Más Uno".

El mercado de Porrúa

Hay múltiples actividades a lo largo del fin de semana. El día de hoy comienza con un completo pasacalles con caballería y burros, músicos, gigantones, teatro... a las 12.30 horas. A las 12.45, el esperado pregón. De 12.00 a 15.00 horas: música, talleres, y juegos tradicionales, con circo, bailes y teatro. Por la tarde un nuevo pasacalles a las 17.30 y actividades de 17.00 a 21.00 horas, con la novedad de un espectáculo de gaitas de Llacín a las 18.00 horas.

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

La historia de "Porrúa en bolas", mostrada en fotos

El Museo del Oriente de Asturias, sito en Porrúa (Llanes), organiza la exposición "Porrúa en bolas", una muestra fotográfica que repasa el origen y las intenciones artísticas del festival "Porrúa en bolas", celebrada hace unos días en la localidad llanisca. La exposición abre de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Fiesta de San Bartolomé en Carcedo - Luarca (Valdés)

A las 13.00 horas procesión, salida de la capilla de Santo Ángel, durante media hora, y después misa solemne. Al terminar, sesión vermut con "Héctor y José", que vuelven a las 23.00 horas para la verbena acompañados de orquesta "Tatoo".

Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque en Vegadeo

Para finalizar las fiestas, en la noche de hoy tocarán Alejandro Martínez y el dúo "Impacto".

Mercado en Tapia

La capital tapiega también acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.