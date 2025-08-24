Rescatadas más de 240 personas de un cayuco a 429 kilómetros de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a 248 personas, según el balance provisional, que iban a bordo de un cayuco avistado por un barco mercante a unos 429 kilómetros al sur de Gran Canaria, hacia donde se dirigen en estos momentos.

Según ha indicado un portavoz de la sociedad estatal, entre las 248 personas rescatadas, todas ellas de origen subsahariano, hay tanto varones como mujeres y menores, aunque será el recuento en tierra el que dé más detalles sobre el número exacto, así como del estado de salud que presentan.

En la mañana del sábado, el buque Teos reportó al Centro Nacional de Salvamento Marítimo que tenía un cayuco parado al costado con numerosas personas a bordo, en una posición a 232 millas náuticas (429 kilómetros) del sur de Gran Canaria. El barco mercante hizo firme un cabo al cayuco y solicitó asistencia al no ver seguro realizar más operaciones, al tiempo que explicó al personal de Salvamento que la embarcación precaria se hallaba a la deriva porque no tenía motor.

El cayuco se encontraba en aguas de SAR (siglas en inglés de la zona de Búsqueda y Rescate, Search and Rescue) conjunta entre España y Marruecos, si bien este segundo país informó que no tenía embarcaciones disponibles en la zona, por lo que se encargó de coordinar el rescate Salvamento Marítimo.

Así, el centro de la sociedad estatal de Las Palmas movilizó a la guardamar Urania que a las 02.15 horas de este domingo informó del rescate de las 248 personas que estaban dentro del cayuco. La embarcación de Salvamento se dirige, con todos los rescatados a bordo, hacia el muelle de Arguineguín (Mogán), donde está prevista su llegada sobre las 15.15 horas (hora local).

Este es el primer rescate de personas migrantes en la ruta canaria desde el pasado 12 de agosto, cuando se auxilió a dos embarcaciones con 67 personas en total en Lanzarote y Gran Canaria.