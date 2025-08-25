Agenda: qué hacer en Asturias hoy, lunes 25 de agosto de 2025

Oviedo

Lunes de ruta literaria: "Jugadores de billar"

El ciclo de verano de rutas literarias llega a su fin. Hoy el paseo comienza en la basílica de San Juan a las 18.30 horas. Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de "música asturiana con raigañu viaxero". Conocidos como "La Guinda" son una fusión de música asturiana, música latino-américana y música de la isla La Reunión. Antes y después sigue la música con DJ "Cris Daga". Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El centro social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra sobre el Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fiesta de la Sidra Natural

Hasta el 31 de agosto estará, en el entorno de los Jardines de la Reina, el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que abrirá de 11.00 a 23.00 horas.

Jardín Botánico

Las noches mágicas vuelven a Gijón hasta el 31 de agosto, con un precio de 15 euros. Habrá dos pases: el primero, a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30 horas.

Antiguo Instituto

Un año más vuelve el ciclo cinematográfico "Peor...¡Imposible!", una cita ya clásica del verano para los amantes del cine de fantasía, de terror y de culto. Hoy tendrá lugar a las 18.00 horas la proyección de "Asesinos del espacio" (1989), seguida de "Terror bajo el mar" (1966),y finalmente, a las 22.30 horas, se proyectará "Danza macabra" (1964).

Fiestas de Contrueces

A las 12.00, entrega del bollu; a las 16.00 horas, habrá una exhibición de la Guardia Civil. A las 18.00 horas, el payaso Tato amenizará la tarde a los más pequeños, seguido de la fiesta de la espuma de las 19.00 horas. Dj Veites cerrará el día.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse la exposición de acuarelas "Horizontes", de Carmen Menchón. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Avilés

Huecco y "Lovesick" tocan en Avilés

La pista de la Exposición de Avilés acoge, a partir de las 22.00 horas, el concierto del artista Huecco –en la imagen–, uno de los platos fuertes de las fiestas de San Agustín. La entrada es gratuita. Una hora antes, en el parque del Muelle, actuará el grupo "Lovesick". Ambos son gratuitos.

Mercado ganadero de San Agustín

El tradicional Certamen de ganados de San Agustín, que va por 141 ediciónes, cuenta con reses procedentes de las principales ganaderías, entre las que se encuentran las razas bovinas de asturiana de los valles, asturiana de la montaña y parda de montaña, además de asturcones, oveyas xaldas, gochu asturcelta, cabra bermeya y pita pinta. Abre a las 12.00 horas.

Mercado medieval en el casco histórico

A las 11.00 horas abre la recreación del mercado medieval que los Reyes Católicos concedieron a la Villa. Más de un centenar de puestos entre las calles Ferrería, Fruta, Sol, Muralla, San Bernardo y San Francisco. Permanecerá abierto hasta las 23 horas todos los días durante las fiestas de San Agustín. En la plaza de Alfonso VI se habilitará una zona de atracciones tradicionales y juegos infantiles de madera.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. Hasta el 28 de agosto circulará de 16:00 a 21.00 horas los martes, miércoles y jueves y, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, viernes, sábados y domingos. Precio del billete: 3 euros.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Baíña, en Mieres, sigue de fiesta

Baíña (Mieres) está de fiesta. Cumplen 75 años. A las 17.00 es la misa solemne en honor de los socios fallecidos. A continuación se inicia el reparto del "bollu", con el grupo de baile "Prau Llerón". Desde las 19.00, festival de tonada, con Belén Arboleya, Alicia Villanueva, Sandra Álvarez y Adolfo Uría. A las 21.00 se inicia la verbena con la orquesta "Waykas" y a las 23.00 habrá un espectáculo pirotécnico. Después volverá "Waykas" hasta el fin de fiesta.

Jira en las populares fiestas del Pote en Santa Bárbara

El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, vive sus populares fiestas de El Pote. Hoy es el día de la jira. A las 16.00 comienza el concurso de pintura, y a las 18.00, la música con pareja de gaiteros. A las 18.30, canción asturiana con Lorea Corripio, Isaac Sierra Longo y Néstor Díaz. A las 19.00 se inicia la gran jira, y a las 22.00 la última verbena con la música de la orquesta "Cuarta calle" y el DJ "Vas Bailar".

Fiesta del Corpus en Pajares

La localidad lenense de Pajares festeja el Corpus Christi. A las 12.00 hay misa y tras ella, la procesión y la puya’l ramu. A las 13.30 la sesión vermú conará con la música de David Payares. Ya por la tarde, desde las 17.00, juegos infantiles y a las 18.30 fiesta de la espuma. El último baile, con concurso de disfraces, tendrá la música de Zoraida y David Payares.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

XXXVIII Muestra de teatro en Lugones

La compañía lugonense "Teatro del Norte" –en la imagen– lleva a escena "Viaje al profundo norte", una propuesta teatral que versa sobre la vejez y el pasado. La cita es hoy a las 20.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones. La Fundación Municipal de Cultura de Siero, con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede", ha reunido un interesante plantel, con cinco compañías que representarán otras tantas funciones, incluyendo un preestreno y un estreno absoluto. Las entradas son 6 euros, 20 el abono para todas las funciones. Se puede adquirir en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.30 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes de su comienzo.

Festival de cortos de Tazones (Villaviciosa)

A las 19.30 horas concierto de Alberto Anaut (solo) para preparar las proyecciones del festival que comienzan a las 21.00 horas, en el puerto pesquero de Tazones.

Esculturas en madera en el Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) acoge hasta el 31 agosto la muestra "Paisaje en construcción. Agustín Serisuelo". Esta exposición fue el proyecto ganador de la XXXII Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica, patrocinada por EDP España. La muestra está formada por una serie de esculturas; cada obra, construida a partir de troncos de árboles, presenta por un lado una fragmentación geométrica donde se transfiere la imagen fotográfica y por otro la propia textura natural que evidencia el tiempo y origen del material. Agustín Serisuelo (Castellón, 1981), es un artista multidisciplinar que explora la imagen utilizando procesos escultóricos para reflexionar sobre la ontología de la imagen digital. Su trabajo se caracteriza por la impresión directa sobre materiales rígidos, como la madera, creando una conexión entre la imagen y el soporte físico. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

El Ateneo de Villaviciosa homenajea a Evaristo Arce

El Ayuntamiento de Villaviciosa rinde homenaje a Evaristo Arce Piniella con la primera exposición de los cuadros ganadores del Certamen de Pintura desde 1998. La exposición recoge las obras ganadoras en las veintisiete ediciones del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. En cada edición, la obra vencedora pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, integrándose en un fondo municipal, de manera que en estos años se ha formado una valiosa colección municipal de arte contemporáneo, compuesta por un número apreciable de pinturas que merecían ser mostradas de manera conjunta. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2025, en horario de miércoles a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00.

Oriente

Mercado callejero en Infiesto

En el entorno de la plaza del mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

IV Campus de tecnificación "The Basket Dream" en Llanes

El campus incluye monográfico de tiro, trabajo técnico de los fundamentos del juego, desarrollo individual de conceptos ofensivos y defensivos, y torneo 3x3. Del 25 al 30 de agosto, con horario de 10.00 a 14.00 horas. Más información en: www.thebasketdream.com y teléfono: 617 135 488

Exposición de grabados en Posada de Llanes

El centro cívico de Posada de Llanes, acoge durante todo el verano "Amalgama Gráfica IV: Internacional Contemporánea Asturias", destacada exposición de obra gráfica que reúne a 34 artistas grabadores, tanto locales como internacionales, con una fuerte conexión con Asturias. Este proyecto editorial y artístico celebra la riqueza y diversidad de la gráfica contemporánea, destacando técnicas como serigrafía, xilografía, linograbado, y fotolitografía, entre otras. Entre los participantes se encuentran nombres reconocidos como Miguel Ángel Lombardía, Pelayo Ortega, Armando Pedrosa, Ricardo Mojardín, y Francisco Velasco. Cada obra presentada es única, con temáticas libres que abarcan desde reflexiones personales hasta representaciones de la naturaleza y el patrimonio cultural. La exposición se prolonga hasta al 12 de septiembre, con horario de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas de lunes a jueves, y de 9.30 a 14.00 horas los viernes.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercado en Pola de Allande

La capital allandesa acoge hoy su mercadillo semanal, con una veintena de puestos que se instalan cada domingo en el parque del Toral, en horario aproximado de 10.00 a 15.00 horas, para ofrecer productos del campo, caseros, de artesanía y textil.

Mercado en Tapia

La capital tapiega también acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

XXXII Feria Campomar en Tapia de Casariego

La presentación de la edición, a manos del Ayuntamiento de Tapia de Casariego y de Caja Rural de Asturias, será en el salón de plenos del ayuntamiento a las 12.00 horas. Por la tarde, visita guiada al castro del Esteiro (Calambre) a las 18.00 horas. Y para terminar el primero de los 6 días de fiestas, teatro "Fendo Amigos" a las 20.30 horas en el auditorio de la casa de la cultura.

Fiesta de San Luis en Villartorey (Villayón)

Desde las 13.00 horas, con la misa y procesión, comienza el día festivo. A continuación, sesión vermut con la acordeonista Paula. Por la tarde, ella misma continúa la fiesta desde las 20.00 horas. Una hora después, reparto del bollo y postre. Vales 5 euros llamando al 651026595.

Fiesta en la localidad boalesa de San Luis

A las 13.00 horas, misa y procesión en honor a San Luis; a continuación, sesión vermut con el dúo "Impacto". A las 21.00 horas, fiesta y verbena a cargo de "Adry y su acordeón" y, de nuevo, el dúo "Impacto".

Fiestas de San Bartolomé en Carcedo

A las 17.30 horas comienzan los juegos infantiles, que durarán toda la tarde. A partir de las 22.00 horas, reparto del bollo preñao y finalmente verbena con los grupos "Ideas" y "D’cano".

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Fotos de José Vélez en Grandas de Salime

La exposición "Asturias en tránsito (1960-1990)", una muestra fotográfica de José Vélez, ha llegado a Grandas de Salime, donde se podrá ver hasta el día 7 de septiembre. Componen la exposición (una crónica de los años 60, 70 y 80 en Asturias) 46 fotografías en formato de papel y otras 44 más que se proyectan en bucle. La exposición está organizada en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón y el Muséu del Pueblu d’Asturies; también colabora la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. Las fotografías expuestas son originales de José Vélez (1931-2012), maestro del fotoperiodismo en Asturias. Puede visitarse en el museo etnográfico "Pepe el Ferreiro" de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.