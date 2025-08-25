En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | La situación de los fuegos mejora aunque el riesgo de nuevos fuegos es muy alto
Nuevos incendios forestales mantienen a 716 personas evacuadas de 12 poblaciones en León
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Dos nuevos fuegos en León
En León, dos nuevos incendios en las localidades de Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han manchado una jornada que ha sido calificada como "positiva" pero que tras los desalojos de 11 poblaciones realizados este domingo, mantiene un total de 12 poblaciones desalojadas con 716 personas evacuadas.
El riesgo de nuevos incendios es muy alto
España mantiene este domingo niveles muy altos de riesgo de nuevos incendios, aunque ha mejorado el control de la situación en comunidades como Galicia en una jornada en la que, además, el fuego de Jarilla (Cáceres), el mayor de la historia en Extremadura, ya ha sido controlado.
En Galicia ha surgido un nuevo fuego, en el ayuntamiento ourensano de Avión, con unas 20 hectáreas afectadas.
Junto a ese nuevo fuego, permanecen activos los de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, también en Ourense, mientras que se ha dado por controlado esta tarde el que afectaba en esa provincia a las parroquias de Fumaces y a Trema en el ayuntamiento de Riós, con 100 hectáreas quemadas.
Una jornada extraña ya que los dos nuevos incendios, cuyas causas probables que se investiga es la de haber sido intencionados, han podido ser controlados rápidamente por los medios de extinción, según ha explicado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI).
Unos incendios en los que han sido activado el nivel de peligrosidad 2 por amenazar poblaciones, a pesar de esta circunstancia Diego ha destacado como durante la jornada se ha podido rebajar a nivel 1 los incendios de Llamas de la Cabrera, Gestoso, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil.
El incendio de Jarilla (Cáceres) se da por controlado
A las nueve de la noche de este domingo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha dado por controlado el incendio de Jarilla y ha desactivado en el nivel, pasando a nivel cero del Infoex. En el lugar, según ha informado el gobierno regional permanecen no obstante dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción. Ha quemado, según el último dato, 17.355 hectáreas, en un radio de 170 kilómetros.
El Plan Infoex ha intervenido esta semana en un total de 121 incidentes acaecidos durante las dos últimas semanas en Extremadura, de los cuales 43 han sido incendios forestales. A causa de esos 43 fuegos, de los que 25 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres, se han visto afectadas alrededor de 35.270 hectáreas de superficie, según informa la Junta en nota de prensa.
Cabe señalar que durante estas dos semanas de peligro alto, un total de ocho incendios han superado las 500 hectáreas calcinadas. Dentro de ellos se encuentran el de Llerena (Badajoz), que está controlado y afecta a un total de 5.900 hectáreas aproximadamente; así como el de Jarilla (Cáceres).
Mejora el control del fuego pero persisten focos preocupantes y riesgo de nuevos incendios
España encara una nueva jornada de lucha contra el fuego con niveles todavía muy altos de riesgo de nuevos incendios, y aunque mejora el control de la situación, persisten focos preocupantes, con 14 incendios en situación operativa 2 especialmente en Castilla y León, mientras continúan las labores arduas de los equipos de extinción.
El peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, según ha advertido hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras instar un día más a la población a extremar las precauciones.
El incendio de Larouco (Orense) está estabilizado. Los fuegos de Oimbra (Orense), Yeres (León) y Anllares del Sil (León) evolucionan de manera favorable, pero no han sufrido cambios durante la noche.
Por otra parte, Barniedo de la Reina (León), Igüeña-Fasgar (León) y Degaña-Ibias (Asturias) han evolucionado de manera favorable. Aunque la orografía de los tres incendios dificulta su ataque por tierra, se espera que el empleo de los medios aéreos durante las próximas horas facilite su estabilización.
Controlado un conato de incendio que afectó 400 metros cuadrados en El Rosario (Tenerife)
Un conato de incendio declarado este domingo en la zona de interfase del municipio de El Rosario (Tenerife) ha sido controlado tras afectar unos 400 metros cuadrados de herbáceas secas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
El conato se declaró en el Camino Pico La Aguililla del citado municipio tinerfeño.
En las labores de extinción intervinieron medios del Centro de Coordinación del Operativo Insular (Cecopin) del Cabildo de Tenerife y los bomberos.
Las llamas han afectado ya a cerca de 6.000 hectáreas en Asturias
Los incendios declarados este mes en Asturias, principalmente en concejos del suroccidente del Principado limítrofes con León, han afectado ya a cerca de 6.000 hectáreas, en muchos casos en "territorios de alto valor ecológico en los que también vive gente", según el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha advertido de que aún hay que perimetrar bien las zonas realmente quemadas.
"No están siendo días fáciles" para la comunidad por los incendios que se concentran en el suroccidente de Asturias y que se están tratando de contener a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, ha reconocido Barbón tras participar en el comité de crisis que analiza su evolución y estrategias a seguir.
Este domingo continúan activos en Asturias tres incendios en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo -hay otros dos estabilizados en el otro extremos del Principado, en la zona de Picos de Europa- que ayer se complicaron por la entrada de viento sur y el aumento de las temperaturas.
Devastada por el fuego, una aldea de Ourense pide ayuda para renacer
El incendio más grande de la historia de Galicia arrasó San Vicente de Leira, una pequeña aldea de Vilamartín de Valdeorras (Ourense) en la que el 90 % de las casas y los recuerdos de una vida de decenas de vecinos se han perdido, y que ahora pide ayuda para renacer.
Una semana después de que el fuego entrase en el pueblo y devastase casi todo a su paso, la asociación de vecinos ha realizado este domingo una concentración para agradecer el apoyo que han recibido de gente de la comarca y otros lugares.
Entre 200 y 300 personas han llenado las calles de San Vicente. "Sabíamos que el cariño era muy grande, pero nos ha desbordado la cantidad de gente que ha venido", ha contado a EFE Rosana, una de las vecinas de la asociación.
Vecinos siguen organizados ante el fuego en Galicia: "Llevamos todo el día mirando que no pase hacia la aldea"
Vecinos de la aldea de Casaio, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), permanecen desde el lunes organizados frente al incendio que cruzó la frontera gallega con Zamora desde Porto, en la comarca de Sanabria, donde se originó el fuego el jueves 14 de agosto.
Pasada ya una semana, vigilan la zona del río San Xil, a la que, de llegar, el fuego podría cruzar a la aldea tras escalar una ladera. "Llevamos todo el día mirando que no lo pase", señala a Europa Press uno de los vecinos de Casaio, Pedro Domínguez.
El fuego que se dirige hacia Casaio cogió "mucha fuerza" en la tarde del sábado. "Por la tarde se desmadró. El frente que venía hacia Casaio, en el Pico Maluro --en la zona que divide los ayuntamientos de A Veiga y Carballeda--, de nuestro lado cogió mucha fuerza por la tarde y abrió un frente muy grande", relata.
La reproducción del fuego de Caín (León) amenaza la Ruta del Cares, en Picos de Europa
Las tareas de extinción durante la madrugada de este domingo han sido muy positivas con el control y perimetraje de los incendios en la provincia de León, aunque se ha reactivado el incendio de Caín de Valdeón que, procedente del Principado de Asturias, amenaza la conocida Ruta del Cares en los Picos de Europa.
Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado de que la evolución continúa siendo "positiva" y los trabajos se centran en Caín de Valdeón ya que las llamas "pueden provocar la caída de piedras" a la Ruta del Cares, uno de los valores turísticos más conocidos de los Picos de Europa leoneses.
También preocupa especialmente el incendio de La Baña, procedente de Zamora y donde los trabajos se centran en el frente sur porque las llamas se han descolgado de nuevo hacia el valle de esta localidad que en la tarde del sábado tuvo que ser desalojada; en el resto de los frentes el incendio se encuentra estabilizado.
