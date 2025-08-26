Ni Maspalomas ni Cabo de Gata, las dunas más espectaculares están en Cantabria

Si quieres ver unas dunas espectaculares no tienes que viajar hasta Canarias para visitar las de Maspalomas o hasta Cádiz para ir a Cabo de Gata, porque las tienes en Cantabria.

Se trata del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, un parque de 1.700 hectáreas repartidas entre los municipios de Piélagos, Miengo y Santa Cruz de Bezana.

Ubicado en la desembocadura del río Pas, en la Ría de Mogro, dentro del municipio de Piélagos y en pleno corazón de la costa central de Cantabria, el Parque Natural de las Dunas de Liencres fue declarado como tal en 1986, según destaca el portal Cantabria Infinita. Este espacio protegido abarca unas 195 hectáreas y combina diversos paisajes naturales de gran valor ecológico y belleza: calas, dos playas espectaculares —Valdearenas y Canallave—, un extenso pinar de pino marítimo y un sistema de dunas único en el norte de España.

Detrás de la línea de playa se encuentran las famosas dunas, consideradas entre las más relevantes del norte peninsular por su gran interés geomorfológico, así como por sus singulares características ecológicas y paisajísticas.

Estas dunas han sido modeladas a lo largo del tiempo por la acción del viento, que arrastra arenas procedentes tanto del litoral como del cauce del río Pas. En el parque se diferencian dos tipos de formaciones dunares: las dunas móviles, situadas junto a la costa, que avanzaban tierra adentro hasta que en 1949 se frenó su avance mediante la plantación de una masa forestal de pino marítimo, y las dunas estabilizadas, que se han fijado de forma natural con la ayuda de especies vegetales como el junco de arena o el cardo marino.

A pesar de que en el parque existen ciertas limitaciones destinadas a proteger este frágil entorno dunar, estas no impiden disfrutar plenamente de su riqueza natural. De hecho, es un lugar ideal para la observación de aves, especialmente en invierno, cuando numerosas especies acuáticas migratorias se instalan en la zona. En la playa de Valdearenas, por ejemplo, la densa vegetación que rodea el entorno atrae una variada y activa avifauna, que aprovecha las condiciones del entorno, como la bajamar, para alimentarse y moverse libremente.

Oportunidades

El parque ofrece también oportunidades únicas para recorrer la costa. Desde la Punta y Ensenada de Somocuevas, situada a solo 500 metros del núcleo urbano de Liencres, se puede caminar hasta la Ría de Mogro, justo donde el río Pas se une al mar. Para quienes buscan una vista panorámica inigualable, el mirador de La Picota, a casi 300 metros de altitud, ofrece una impresionante perspectiva aérea de todo el entorno natural.