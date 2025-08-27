Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 27 de agosto

Oviedo

Conciertos Banda de Música Ciudad de Oviedo: "Vive la Banda"

El programa "Vive la Banda" presenta esta tarde, a las 19.00 horas, el último espectáculo musical en la calle de la temporada estival. Tendrá lugar en La Manjoya y el acceso es libre.

Espectáculo de la Orquesta Filarmónica de Oviedo

El patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogerá, a partir de las 19.00 horas, un espectáculo musical de la Orquesta Filarmónica de Oviedo. Lo protagonizará el oboísta Jorge Bronte bajo la dirección de Lucas Macías. Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acogerá esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de "Condres", una artista asturiano de música electrónica. Antes y después del concierto, la música continúa con "DJ Fomo Intl.". Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 31 de agosto se puede visitar la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", un proyecto impulsado para difundirse en distintos lugares de Asturias. También podrá visitarse, hasta el 28 de septiembre, la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Hípico

El Concurso Hípico Internacional de Gijón vuelve al Complejo Deportivo las Mestas por segundo día consecutivo. La octogésima segunda edición, que comenzó ayer 26 de agosto y se extenderá hasta el próximo domingo 31, cuenta con un total de 16 pruebas y se repartirán 520.000 euros en premios. Una edición de récord con 7 países, 16 jinetes (un total de 90) y 42 caballos más que en 2024. En la tarde de hoy se celebrarán dos pruebas, una del concurso de saltos internacional dos estrellas con un premio de 3.000 euros. La otra, con un galardón de 5.000 euros, es el concurso de saltos internacional cuatro estrellas.

Fiesta de la Sidra Natural

Hasta el 31 de agosto estará en el entorno de los Jardines de la Reina el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que abre de 11.00 a 23.00 horas.

Jardín Botánico

Las noches mágicas vuelven a Gijón hasta el 31 de agosto, con un precio de 15 euros. Habrá dos pases: el primero, a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30 horas.

Antiguo Instituto

Un año más vuelve el ciclo cinematográfico "Peor... ¡Imposible!", una cita ya clásica del verano para los amantes del cine de fantasía, de terror y de culto. Hoy tendrá lugar a las 18.00 horas la proyección de "Argomán. Asalto a la corona de Inglaterra" (1967), seguida de "El lago de Satán" (1966),y finalmente, a las 22.30 horas, se proyectará "Spookies" (1986) tras la presentación de "Los hijos del samaritano muerto".

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra mencionada. La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse la exposición de acuarelas "Horizontes", de Carmen Menchón. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Carlos Baute en las fiestas

El cantante venezolano Carlos Baute es la gran estrella de las fiestas de San Agustín. Actuará en la plaza del Centro Niemeyer a las 22.00 horas y el acceso es gratuito. El artista actúa por primera vez en Avilés, ciudad que forma parte de la gira nacional del vigésimo aniversario de "Te regalo", uno de sus grandes éxitos junto a "Colgando en tus manos", "Mi medicina", "Amarte bien" o "Dame de eso". El concierto durará en torno a 1 hora y 30 minutos. Tras la actuación del cantante venezolano, a media noche, serán los fuegos artificiales y a partir de las 01.00 horas se celebrará en la pista de La Exposición la quinta verbena de las fiestas patronales, con la orquesta "París de Noia".

Mercado de ganado de San Agustín

El tradicional Certamen de Ganados de San Agustín, que va por su 141ª edición, cuenta con reses procedentes de las principales ganaderías, entre las que se encuentran las razas bovinas de asturiana de los valles, asturiana de la montaña y parda de montaña, además de asturcones, oveyas xaldas, gochu asturcelta, cabra bermeya y pita pinta. A partir de las 12.00 horas y hasta las 20.00 horas. Hoy es el día de Caja Rural de Asturias y habrá, de 17.00 a 20.00 horas, paseos en poni por la pista de arena para niños menores de 12 años, y a las 18.00, espectáculo ecuestre titulado "La magia del caballo".

Mercado medieval en el casco histórico.

A las 11.00 horas abre la recreación del mercado medieval que los Reyes Católicos concedieron a Avilés. Más de un centenar de puestos entre las calles Ferrería, Fruta, Sol, Muralla, San Bernardo y San Francisco. Permanecerá abierto hasta las 23.00 horas todos los días durante las fiestas de San Agustín. En la plaza de Alfonso VI se ha habilitado una zona de atracciones tradicionales y juegos infantiles de madera.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. Hasta el 28 de agosto circulará de 16:00 a 21.00 horas los martes, miércoles y jueves y, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, viernes, sábados y domingos. Precio del billete: 3 euros.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suárez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Mercado callejero en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Fiestas de San Ginés de Rioseco en Sobrescobio

Hoy en las fiestas de San Ginés de Rioseco hay maratón de parchís a las 18.00 horas; participar cuesta 20 euros por pareja. A las 20.00 horas, maratón de tute con coste de 30 euros por pareja. Con pincheo para los participantes

Centro

Saltantes teatro en la Muestra de Teatro de Lugones

Saltantes teatro, compañía gijonesa, presenta "La parábola del carbón" en la Muestra de Teatro de Lugones a las 20.30 horas en el Centro Polivante. Las entradas de un día cuestan 6 euros y se puede adquirir un bono de 20 euros para las 4 funciones. Se pueden adquirir en las taquillas del centro o a través de la página web.

Exposición en Noreña

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

El Ateneo de Villaviciosa homenajea a Evaristo Arce

El Ayuntamiento de Villaviciosa rinde homenaje a Evaristo Arce Piniella con la primera exposición de los cuadros ganadores del Certamen de Pintura desde 1998. La exposición recoge las obras ganadoras en las veintisiete ediciones del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. En cada edición, la obra vencedora pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, integrándose en un fondo municipal, de manera que en estos años se ha formado una valiosa colección municipal de arte contemporáneo, compuesta por un número apreciable de pinturas que merecían ser mostradas de manera conjunta. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2025, en horario de miércoles a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición en Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge hasta el 31 de agosto la muestra "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". El horario de la exposición es de martes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Exposición: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias" (Llanes).

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge en su segunda planta una muestra de la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores. Todos ellos tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la Segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias. Se puede disfrutar de la exposición de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Occidente

Feria de Campomar en Tapia de Casariego

Hoy se celebra el día de bollo en la feria de Campomar en Tapia de Casariego. De 11.00 a 12.00 horas hay un taller de tintes naturales y velas artesanales y visita a la rula de Tapia. Por la tarde, el XXXII concurso de escanciadores a las 17.30 horas, a las 20.30 horas el reparto del bollo y sidra Solleiro y a las 22.00 horas concierto de "Mar aberto", de Foz.

Fiestas de la Caridad en Navelgas

Comienzan las fiestas de la Caridad en Navelgas. Por la mañana, a las 12.00 horas hay pintura en la calle. A las 16.30 horas, desfile de cabezudos; y a las 17.00 horas, hinchables, tobogán acuático y fiesta de la espuma. La entrada cuesta 7 euros e incluye el bollo.

Fotos de José Vélez en Grandas de Salime

La exposición "Asturias en tránsito (1960-1990)", una muestra fotográfica de José Vélez, ha llegado a Grandas de Salime, donde se podrá ver hasta el día 7 de septiembre. Componen la exposición (una crónica de los años 60, 70 y 80 en Asturias) 46 fotografías en formato de papel y otras 44 más que se proyectan en bucle. La exposición está organizada en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón y el Muséu del Pueblu d’Asturies; también colabora la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. Las fotografías expuestas son originales de José Vélez (1931-2012), maestro del fotoperiodismo en Asturias. Puede visitarse en el museo etnográfico "Pepe el Ferreiro" de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.