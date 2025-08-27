Ni Comillas ni Santillana del Mar: este es el pueblo más bonito y desconocido de Cantabria, en donde todo (casas y calles) es de piedra

Ni Comillas ni Santillana del Mar. Uno de los pueblos más bonitos de Cantabria es un gran desconocido para el gran público. Se trata de Carmona y nada tiene que ver con el Carmona sevillano. Sus casitas, todas de piedras, y sus calles, también empedradas, parecen salidas de un cuento. Pertenece al municipio de Cabuérniga y está rodeada de naturaleza, de un verde intenso. Desde 2019 está catalogado como uno de los pueblos más preciosos de España y no es para menos.

Un palacio que es hotel

Situado en el valle medio del río Nansa, esta pequeña localidad cántabra conserva su viejo trazado urbanístico, con una estructura de casas concentradas. Las viviendas reflejan la arquitectura típica de las casonas montañesas. Están recubiertas de piedra, son de dos plantas y la mayoría poseen balconadas repletas de flores. Estas bonitas construcciones son de los siglos XVII y XVIII, aunque también se conserva alguna casa del siglo XVI. El edificio más emblemático es el Palacio de los Díaz Cossío y Mier, que actualmente es un alojamiento turístico gestionado por la empresa Cantur.

Carmona / Turismo de Cantabria

Fue construido a principios del XVIII, y terminado en 1715, mandado edificar por D. Francisco Díaz de Cossío. Tiene una imponente fachada formada por un cuerpo central flanqueado por sendas torres cuadradas. En el cuerpo central tiene tres arcos rebajados que dan acceso al zaguán en el primer piso, y dos balcones con antepechos, entre los cuales hay un gran escudo entre personajes, en el segundo. Las torres tienen tres pisos, con balcones volados de hierro y antepechos.

Una inglesia, dos ermitas...

Otra construcción con enorme valor es la iglesia parroquial, que tiene advocación a San Roque. Fue construida en el siglo XVIII. Otro tesoro es la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe y la de Lindes, ambas del siglo XVIII. En Carmona vivió el escritor regionalista Manuel Llano.

"La Flor de los Albarqueros"

Como cuenta la influencer @mamasviajeras, Carmona está declarado como Conjunto Histórico-Artístico y "sus calles empedradas, su entorno natural, sus casonas y sobre todo el ambiente a artesanía lo hacen muy especial". Es conocido como “La Flor de los Albarqueros”, porque es uno de los pocos pueblos en los que se conserva el oficio tradicional del albarquero.

"El albarquero se dedica al trabajo de la madera para crear las albarcas, un zapato tradicional de los campesinos cántabros que por su forma protege perfectamente de la humedad y el frío característicos de Cantabria", explica. Carmona se encuentra a una hora de Santander y a tan solo 40 minutos de Santilla del Mar y de Comillas. Así que merece la pena conocerlo.