Fallece Rainer Weiss, premio Nobel de Física y "Princesa de Asturias" de Investigación
El científico, de 93 años, fue pionero en la medición del espectro de radiación del fondo cósmico de microondas y cofundador de la misión COBE
Efe
El físico alemán Rainer Weiss, premio Nobel de Física y "Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2017", ha fallecido a los 93 años.
La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, lamentó "muy sinceramente" el fallecimiento de Weiss, y destacó que Weiss fue pionero en la medición del espectro de radiación del fondo cósmico de microondas y cofundador de la misión COBE.
Weiss fue profesor del MIT, donde había estudiado Física y se había doctorado en 1962. Especializado en las posibilidades de la ciencia para medir y observar las ondas gravitacionales, Rainer Weiss ha aportado "estudios e investigaciones" que han sido "fundamentales" para el desarrollo y la profundización del conocimiento científico y la comprensión y análisis del Universo, destacó Sanjurjo.
El jurado de los premios "Princesa de Asturias" concedió el premio a Rainer Weis en 2017 junto a los también físicos Kip Thorne y Ronald Drever, que propusieron en los años ochenta la construcción del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (LIGO, por sus siglas en inglés).
