¿Te llevas la bici de vacaciones? Este es el lugar de Cantabria donde la disfrutarás a lo grande
Apúntate este plan
Si eres de los que se lleva la bici a todos lados, incluso de vacaciones, deberías saber que hay un lugar en Cantabria donde prodrás disfrutarla a lo grande.
Y es que Cantabria, tal y como muestran en el portal Cantabria Infinita, cuenta con una serie de sendas verdes que podrás recorrer con la bicicleta para disfrutarla en todo su recorrido.
Entre ellas está la vía verde del Pas, que es una de las más conocidas y recorre el antiguo trazado del ferrocarril Astillero-Ontaneda. Tiene una longitud de 34 kilómetros y recorrerás localidades como Obregón, Puente Viesgo y Alceda. Además, es un recorrido muy sencillo y para todos los públicos.
Otra vía a reseñar es la vía verdel Piquillo, un pequeño tramo de 4,3 kilómetros entre Ontón y Castro Urdiales. Tiene unas vistas preciosas de la costa oriental cántabra y es ideal para ir con niños pequeños.
Si tu nivel es intermedio, quizá te gustará más la vía verde del Besaya, de 20 kilómetros, que conecta Los Corrales de Buelna con Suances.
