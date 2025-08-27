El "Matador" de Almodóvar y el asturiano Nacho Martínez llega a Venecia en versión restaurada

El Festival de Venecia apuesta en su nueva edición por una de las películas más memorables de Pedro Almodóvar: "Matador" (1986). Una cinta provocadora y sensual protagonizada por el añorado actor asturiano Nacho Martínez, a quien el cineasta manchego eligió por su atractivo físico, acompañado por una voz inconfundible y un sobriedad rotunda. Martínez, nacido en 1952 en Mieres y fallecido en 1996 en Oviedo, solo diez años de su gran éxito con Almodóvar, encarnó a Diego Montes, torero retirado convertido en atormentado asesino en serie. La Mostra proyectará este clásico almodovariano dentro de Venice Classics, sección dedicada a las grandes restauraciones internacionales, en una versión 4K realizada por FlixOlé y Video Mercury a partir del negativo original de 35 mm, con la supervisión de Agustín Almodóvar. Es la segunda ficción española que entra en este apartado desde su creación en 2012, tras "La caza" (Carlos Saura, 1966).

En "Matador", Martínez dibuja un personaje de gran potencia expresiva, un diestro marcado por una cogida, incapaz de librarse desu impulso de matar, y que busca en el sexo un lugar donde vida y muerte se mezclan. Martínez, acompañado por Assumpta Serna, Antonio Banderas, Carmen Maura y Eusebio Poncela, es hoy un icono del cine español de los 80.

La première de "Matador" será el lunes 1 de septiembre, a las 14.30 horas en la Sala Corinto, con la presencia de Assumpta Serna. Habrá nuevos pases ese mismo día en la Sala Pasinetti y el martes en Astra 1.