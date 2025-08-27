Las mejores rutas con cascada de León que te llevarán por caminos mágicos y de ensueño

La provincia de León ofrece un sinfín de espacios naturales en los que realizar senderismo o practicar otros deportes de montaña. Y es que lugares como el Parque Nacional de los Picos de Europa, que ofrece un espectacular entorno verde, o los alrededores de la Hoces de Vegacervera, son solo algunos de los ejempos de la riqueza paisajística que tiene la provincia.

Entre las más conocidas se encuentran la Ruta del Cares, la Ruta del Oro en Las Médulas o las Rutas de los Lagos Ausente e Isoba. Pero hoy no vamos a hablar de ninguna de ellas, sino que vamos a proponer algunas de las mejores rutas con cascada de León y que, si algún día visitas el lugar y no tienes nada que hacer, no te puedes perder.

Salto del Pelgo

Sin duda, la cascada de Salto del Pelgo es uno de los sitios más impresinanantes de Ponferrada. Con 16 metros de altura y situada en Toral de los Vados, cuenta con un entorno de gran belleza, rodeada de muchísima vegetación. La impresionante altura de la cascada principal crea un espectáculo visual que no te puedes perder, y un sonido relajante que te transportará a otro mundo.

Más allá de su natural belleza, el Salto del Pelgo tiene una historia detrás relacionada con la antigua central eléctrica, pues se construyó con el propósito de aprovechar el potencial energético de la central hidroeléctrica El Plego. Fue creada como parte de la infraestructura necesaria para aprovechar el flujo de agua y generar energía en la central hidroeléctrica.

El entorno que rodea la cascada es de gran riqueza y diversidad. Se pueden encontrar varias especies de flora y fauna en los aledaños, convirtiendo el lugar en el perfecto para los amantes de la naturaleza. E incluso si eres aficionado de los deportes acuáticos, es el sitio ideal. Muchos visitantes aprovechan el caudaloso río para practicar deportes como el piragüismo o rafting y así disfrutar de una emocionante aventura en medio de un entorno natural privilegiado.

La ruta más recomendable para llegar al Salto del Pelgo es la que va por la playa fluvial de Toral de los Vados, de alrededor de 5 kilómetros ida y vuelta. De esta forma, podrás seguir el sendero que continúa por el curso del río durante todo el recorrido.

Cola de Caballo de Nocedo

La ruta hacia esta pequeña maravilla natural, situada en la provincia de León, es perfecta para una salida tranquila y familiar. El recorrido comienza en un pequeño aparcamiento junto a la carretera, desde donde parte un sendero acondicionado con pasarelas metálicas y puentes. Nada más empezar, se siente el frescor del Arroyo de Valdecésar, que discurre entre paredes de roca y un bosque de ribera con abundante vegetación, lo que le da un aire mágico y umbrío, especialmente en primavera y verano.

El camino, de apenas 200 a 400 metros hasta la cascada, está perfectamente adaptado con barandillas y plataformas, lo que lo convierte en un itinerario muy seguro incluso para familias con niños o personas con poca experiencia senderista. A medida que avanzas, el sendero se va estrechando y encajonando entre paredes calizas, mientras el murmullo del agua se intensifica. En días húmedos, la roca rezuma agua y el suelo puede estar resbaladizo, por lo que se recomienda calzado cómodo con buena suela.

El tramo final es el más espectacular: una pasarela se adentra en la grieta de la montaña hasta situarte justo frente a la cascada. El salto de agua, de unos cuatro metros, no es muy alto, pero el entorno cerrado y la fuerza con que cae crean un ambiente sobrecogedor. Desde la plataforma se puede contemplar de cerca cómo el agua se abre paso entre las rocas, formando espuma y llenando el lugar de frescor. La experiencia completa apenas dura 15-20 minutos, pero la belleza del enclave hace que muchos visitantes se queden un buen rato disfrutando del sonido del agua y del paisaje.