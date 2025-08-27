La nueva soltería de Kiko Rivera: se separa de Irene Rosales

Como no podía ser de otra manera el quiosco rosa rinde homenaje a Verónica Echegui, fallecida de forma prematura a los 42 años y que ha dejado conmocionado al mundo del cine. Pero las revistas del corazón también llegan cargadas de exclusivas en esta última semana de agosto.

“Hola” se descuelga con el cuarto hijo en camino de Enrique Iglesias o, lo que es lo mismo, un nuevo nieto para Isabel Preysler. Anna Kournikova, la mujer del primogénito de Preysler y Julio Iglesias, ha sido vista con barriga de embarazada al llevar a sus otros hijos al colegio. Toda una sorpresa, ya que el matrimonio guarda en una caja bajo siete llaves su vida personal. En portada completan con Norma Duval y su posado con sus nietos, y una “cumbre” de modelos: Ariadne Artiles, Verónica Blume, Laura Sánchez y Martina Klein.

“Semana” da la exclusiva de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. Once años juntos y dos hijos en común. Asegura la revista que hay cordialidad y que no hay terceras personas. Además, siguen los pasos de Amador Mohedano, cuya salud preocupa por su aspecto en los últimos tiempos.

En “Lecturas” avanzan que Makoke ha aplazado su boda para dentro de poco más de una semana. Tiene un familiar enfermo y no está para celebraciones. Hay fotos en portada de Makoke a las puertas del hospital, angustiada y hablando por el móvil. En Noruega andan con lío en la Casa Real. Ahora se avecina investigación a Mette-Marit por haber encubierto supuestamente a su hijo Marius, acusado de 32 cargos, entre ellos, agresiones sexuales. CariLapique ha afrontado este agosto los aniversarios de la muerte de su marido Carlos Goyanes y su hija Caritina. Y ha sido vista con el viudo de ésta, Pablo Matos.

En “Diez Minutos” aparece Carla Goyanes, la hermana de Caritina, en unas fotos exclusivas en Ibiza, con su marido y sus hijos. A remojo también aparece Hiba Abouk, de relax con sus hijos. Y la actriz Cristina Castaño ha sido vista de paseo con su hijo, tras ser madre a los 46 años.