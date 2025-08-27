Vuelve al pasado, esta es la antigua capital gallega que deberías visitar
Una gran desconocida
Si quieres volver al pasado durante tus vacaciones, deberías visitar esta antigua capital gallega que es una gran desconocida.
Estamos hablando de Tui, un pueblo cuya historia se remonta a la prehistoria y que todavía guarda en sus calles una de las juderías más importantes de la región.
Además, cuenta con un buen número de espacios que visitar y admirar, como el convento de las Clarisas, que ya tiene más de 500 años de historia. Se trata de un edificio de estilo barroco y es famosos el pasadizo abovedado que une el convento con la parte alta de la ciudad y las murallas de Tui.
Otro espacio para visitar es la Catedral de Santa María de la Asunción. Su claustro es uno de los más antiguos de Galicia y destacan dos coros barrocos, el retablo de la Expectación, la capilla de las reliquias de San Telmo y la capilla del Santísimo. Sdemás, en el museo diocesano está la única coleción de sambienitos que colgaba la Inquisición a los herejes de la época.
Mirador
La plaza de la Estrela es uno de los miradores más espectaculares sobre el río Miño y desde aquí se pueden ver los restos de la antigua muralla que fortificó la ciudad en las guerras contra Porttugal.
