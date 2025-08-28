Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 28 de agosto

Oviedo

Conciertos Banda de Música Ciudad de Oviedo: "Bailes del Bombé"

El programa "Bailes del Bombé", presenta esta tarde, a las 19.00 horas, el último espectáculo musical en la calle de la temporada estival. Tendrá lugar, como siempre, en el paseo del Bombé del parque San Francisco y su acceso es libre.

Cuentacuentos y magia

El mago Julianini realizará hoy a las 19.00 horas su último espectáculo, y lo hará en el paseo del Bombé (si llueve, en la biblioteca de La Granja). Entrada libre.

XV Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo "Memorial José Antonio Lobato"

La compañía de teatro "Kumen" pone en escena la comedia titulada "Tartufo Play", a las 20.00 horas en el Teatro Filarmónica.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acogerá esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de "Söax", una banda de rock alternativo con toques de electrónica. Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 31 de agosto se puede visitar la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", un proyecto impulsado para difundirse en distintos lugares de Asturias. También podrá visitarse, hasta el 28 de septiembre, la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Concurso Hípico Gijón

El tradicional certamen de hípica vuelve al Complejo Deportivo Las Mestas. Se desarrolla hasta el próximo domingo, 31.

Fiesta de la Sidra Natural

A las 11.30 horas la banda de gaitas "Saxum" dará un concierto previo al Concurso de la mejor sidra, que se celebrará en la plaza Mayor a las 12.00 horas. A las 17.00 horas, el XXXII Campeonato oficial de escanciadores de Asturias 2025. Hasta el 31 de agosto estará, en el entorno de los Jardines de la Reina, el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que abre de 11.00 a 23.00 horas.

Jardín Botánico

Las noches mágicas vuelven a Gijón hasta el 31 de agosto, con un precio de 15 euros. Habrá dos pases: el primero, a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30 horas.

Antiguo Instituto

Un año más vuelve el ciclo cinematográfico "Peor... ¡Imposible!", una cita ya clásica del verano para los amantes del cine de fantasía, de terror y de culto. Hoy tendrá lugar a las 18.00 horas la proyección de "Santo contra el barón Brakola" (1967), seguida de "Creature" (1985), y finalmente, a las 22.30 horas, se proyectará "Ator 4. La Espada de Graal" (1990) tras la presentación de "Bajo la enseña de la Tigresa".

Muséu del Pueblu d’Asturies

En el marco de la programación de "Los jueves al museo", tendrá lugar la visita guiada "Descubriendo los jardines de la Fundación Museo Evaristo Valle", a las 18.00 horas. Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra mencionada. La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

"Tekila" en Avilés

Las fiestas de San Agustín de Avilés ponen el broche final a su semana grande con la actuación de una de las orquestas de referencia en Asturias: "Tekila". El inicio de la actuación está anunciado para las 21.30, en la pista de La Exposición. Este verbena será la guinda a la Semana Grande de San Agustín.

Misas en honor de San Agustín

La iglesia de San Nicolás de Bari acogerá a las 12.00 horas la misa en honor al patrono de Avilés, durante la que se celebrará la tradicional ofrenda floral que en esa ocasión se realizará por el párroco Alfonso López. A continuación será la procesión. La unidad pastoral La Magdalena, Cristo Rey de Versalles y San Agustín de Avilés celebrarán también la misa en honor al patrono, a las 12.00 horas, con la participación de la Agrupación Polifónica del Centro Asturiano.

"La carroza del Teatro Real"

El Teatro Real, dentro de su vocación como ópera nacional de referencia en España y en el marco de su proyecto "Cerca de ti", creó "La carroza del Real", su escenario itinerante para llevar una oferta artística que incluye conciertos instrumentales, recitales de ópera y zarzuela, o espectáculos infantiles, por toda la geografía española. El recital tendrá una duración de algo más de 75 minutos, en los que la ópera y la zarzuela serán los grandes protagonistas, con un repertorio muy conocido que hará las delicias de todos los públicos.

Mercado de ganado de San Agustín

El tradicional Certamen de ganados de San Agustín, que ya celebra su 141ª edición, se clausura hoy en el pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena. El acto oficial comenzará a las 11.00 horas y a continuación será entrega de premios anual.

Mercado medieval en el casco histórico.

A las 12.00 horas abre la recreación del mercado medieval que los Reyes Católicos concedieron a la Villa. Más de un centenar de puestos entre las calles Ferrería, Fruta, Sol, Muralla, San Bernardo y San Francisco. Permanecerá abierto hasta las 23.00 horas. En la plaza de Alfonso VI existe una zona de atracciones tradicionales y juegos infantiles de madera.

Tren turístico por Avilés

Vuelve el tren turístico de Avilés, con salida desde la plaza de España y recorrido por las principales calles de la ciudad. Circulará de 16.00 a 21.00 horas los martes, miércoles y jueves y, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, viernes, sábados y domingos. Precio del billete: 3 euros.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Las Cuencas

Cine en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres, dentro del ciclo "Un verano de peli", ha programado para hoy la proyección de la película "Cazafantasmas. Imperio helado". Será a las 22.00 horas, en Santullano.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Fiestas de San Agustín en Murias (Candamo)

La localidad candamina de Murias celebra hoy las fiestas de San Agustín. La jornada comenzará a las 13.00 horas con la misa sacramental y continuará con el reparto del bollo. Además, a las 14.00 y a las 17.00 horas, el grupo musical "Azahara" acompañará las festividades.

Fiestas del Carmen en Cabranes

Hoy comienzan en Torazo las fiestas del Carmen, declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional. Las festividades comienzan hoy con el concurso de tortillas y el pincheo popular, que estarán acompañados por la actuación de DJ Jesús.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985 761 403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es de dificultad media-baja. La salida ser realiza a las 10.00 horas, desde la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) se colocan en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Oriente

Fiesta del segador

Benia de Onís acoge hasta el 30 de agosto unas fiestas rebosantes de originalidad gracias a su particular jornada "olímpica" a celebrar hoy. Tras la romería y la comida campestre, a partir de las 17.30 horas comenzarán una serie de juegos entre los que destacan el concurso de cabruñuo de guadaña o la carrera de sacos. En la imagen, un participante en una carrera consistente en correr con fardos de hierba seca a la espalda.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición en Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge hasta el 31 de agosto la muestra "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". El horario de la exposición es de martes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Exposición en Llanes: "Indumentaria Tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

Exposición con diferentes secciones dentro de la indumentaria asturiana, como trajes para el ramu, complementos, trajes de uso diario o joyería. También habrá elementos gráficos como fotografías, que como los trajes, rondarán finales del siglo XIX y principios del XX. La exposición estará abierta al público desde las 11.00 hasta las 13.30 horas por la mañana, y desde las 18.00 hasta las 20.30 horas por la tarde.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Taller de iniciación a la cerámica en Tapia

Hoy se desarrollará en tapia de Casariego una de las actividades inscritas en la programación de la Feria Campomar 2025, un taller de iniciación a la cerámica. Esta actividad se realizará en la carpa de la Plaza de la Iglesia, a partir de las 11.00 horas.

Charla sobre aves en Tapia

La capital tapiega acogerá este jueves una charla sobre las aves marinas comunes en Asturias, impartida por Manuel Fernández Pajuelo, del Grupo de Trabajo Aves Marinas de SEO BirdLife. La charla se realizará en el Auditorio Municipal a partir de las 20.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El bosque-lardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general son 5 euros.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.