Ni playa ni montaña: cuando llueve mucho en Asturias, este es el plan elegido por miles de asturianos (y está en León)

Cuando uno viaja de vacaciones a Asturias, suele estar muy pendiente de las previsiones. No ya tanto por la temperatura -una gran cantidad de visitantes viaja al Norte huyendo del calor extremo- sino más bien por la lluvia y las precipitaciones. Si bien no llueve tanto en la región como comúnmente se dice, e incluso hay previsiones meterorológicas que fallan estrepitosamente en este aspecto, no resulta raro que a lo largo de una estancia en el Principado toque al menos un día con algo de lluvia o con el incesante "orbayu", como llaman los asturianos a la lluvia fina y constante.

Pero no hay condiciones climatológicas que chafen del todo planes a los asturianos y les haga quedarse en casa. Cuando el tiempo impide disfrutar en verano de la playa, la piscina o la montaña en el "paraíso natural" asturiano, hay un plan B al que se agarran miles de asturianos. Y siguiendo ese refrán de "donde fueres haz lo que vieres", para los visitantes y turistas no está de más saber a qué recurren los asturianos cuando el tiempo les impide en verano planes deseados al aire libre. Y ahí emergen las piscinas de Valencia de Don Juan, en León, a algo más de hora y media en coche desde Oviedo.

¿Por qué es una elección para muchos asturianos? Porque cuando llegan las vacaciones o días de fines de semana, y apetece en verano un plan refrescante, pero la lluvia lo impide en su región, cruzar el túnel del Negrón que separa Asturias de León es un recurso a mano para salir de los nubarrones y las precipitaciones y entrar en zona de sol y calor. No es raro que a un lado y otro de la Cordillera Cantábrica cambie radicalmente el tiempo. Y en esta situación, las piscinas de Valencia de Don Juan resultan especialmente atractivas por sus instalaciones.

Si bien, Asturias cuenta ya en Corvera con un parque acuático propio, el PACO, que ya triunfa entre muchos asturianos, sobre todo de la comarca avilesina. Para los días calurosos o sin lluvia del verano, este parque se ha convertido en gran atractivo para los amantes de este tipo de instalaciones.

El complejo acuático leonés

Pero cuando la lluvia irrumpe con brusquedad en Asturias, emerge como opción el Complejo Acuático y Polideportivo Municipal de Valencia de Don Juan, ubicado en la carretera Mayorga-Astorga (km 27), que se ha convertido así en un referente veraniego en la provincia de León y para los vecinos asturianos.

Las piscinas del complejo ofrecen una atractiva combinación de servicios: piscina olímpica, zonas lúdicas con juegos acuáticos, parque infantil con chapoteo y toboganes, e incluso una piscina de olas. Alrededor del agua hay amplios jardines, zonas de merendero, pistas deportivas y cafetería o quiosco, conformando un entorno especialmente amigable para familias.

Los precios, según las tarifas oficiales de 2025, son de 6 euros para adultos, 3 euros para niños de 4 a 12 años y 4 euros para mayores de 65 años. Eso en el caso de entradas diarias. También hay abonos temporales (7, 15 y 30 días) con precios que oscilan entre los 22 y los 80 euros según la duración y edad. Los niños de 3 años o menos entran gratis este año.

El horario en época estival es amplio: abiertas desde 10:00 hasta las 22:00 horas, con cierre progresivo de piscinas a las 20:30 para permitir organizar la salida del público con calma. El complejo supera las 200.000 visitas cada temporada, lo que subraya su atractivo como alternativa veraniega familiar y regional.