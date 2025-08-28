Este es el pueblo marinero más bonito de Galicia: "De película"

Si por algo destaca Galicia es por sus pueblos marineros y de entre todo ellos, destaca uno por ser de los más bonitos: "De película".

Estamos hablando de Redes, una parroquia de Ares que se ha hecho famosa por salir en la televisión y el cine. Y es que ahí se rodó la serie "Padre Casares" y más adelante sería elegida por Pedro Almodóvar para rodar Julieta, tal y como cuenta el portal Ven a Galicia.

Destacadas son sus casas de colores y que alguna de ellas tiene salida directa al mar. No es un pueblo demasiado grande, tiene una docena de calles estrechas, un embarcadero y una pequeña cala. Además de contar con varios ejemplos de arquitectura Indiana.

Si estás buscando un destino que te transporte al pasado durante tus vacaciones, Tui es una parada imprescindible. Aunque no es tan conocida como otras ciudades gallegas, esta antigua capital tiene un valioso patrimonio que la convierte en uno de los tesoros históricos más fascinantes de la región.

Situada en la frontera con Portugal, Tui cuenta con una historia milenaria que se remonta a tiempos prehistóricos. Pasear por sus calles empedradas es adentrarse en siglos de historia, donde aún se conservan vestigios de una de las juderías más importantes de Galicia.

Entre sus monumentos más destacados se encuentra el convento de las Clarisas, una construcción barroca con más de cinco siglos de antigüedad. Uno de sus elementos más singulares es el pasadizo abovedado que conecta el convento con la parte alta de la ciudad y con las antiguas murallas, que en su día protegieron la localidad.

Otro de los grandes emblemas de Tui es la Catedral de Santa María de la Asunción, una obra monumental que fusiona elementos románicos y góticos. Su claustro es uno de los más antiguos de Galicia, y en su interior destacan los coros barrocos, el retablo de la Expectación, la capilla de las reliquias de San Telmo y la del Santísimo. En el museo diocesano anexo, se conserva una pieza única en España: la colección de sambenitos originales que la Inquisición colgaba a los acusados de herejía.

Para disfrutar de las mejores vistas, nada como acercarse a la plaza de la Estrela, un mirador privilegiado sobre el río Miño. Desde aquí se pueden contemplar los restos de la muralla que defendió la ciudad durante los enfrentamientos históricos con Portugal, sumando un toque épico al paisaje.

Historia

Tui es, sin duda, un lugar donde la historia cobra vida en cada rincón. Ideal para quienes desean explorar el pasado a través de un entorno lleno de encanto, cultura y belleza patrimonial.